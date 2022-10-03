Использование Composer

Использование Composer

На хостинговых серверах установлен Composer — пакетный менеджер для PHP, позволяющий управлять зависимостями в PHP-приложении. При необходимости вы можете использовать Composer через консоль, подключившись к серверу по SSH.

Большинство фреймворков требуют при установке значительного объема memory_limit, поэтому перед установкой рекомендуем выполнить следующие действия:

  1. Командой ниже модифицируйте переменную окружения PATH, добавьте alias для упрощенного запуска в файл .bash_profile и задайте memory_limit:
echo -e "export PATH=/opt/php73/bin:\$PATH\nalias composer='/opt/php73/bin/php -d memory_limit=2048M /usr/local/bin/composer'\nalias php='/opt/php73/bin/php -d memory_limit=2048M'" >> ~/.bash_profile

В примере используется PHP 7.3; может быть указана другая версия.

  1. Для применения изменений перезапустите соединение по SSH, либо выполните команду ниже, чтобы обновить конфигурацию оболочки и воспользоваться Composer без переподключения:
source ~/.bash_profile

Установка другой версии Composer

Следующий однострочный скрипт установит последнюю стабильную версию Composer в директорию ~/.bin:

php_ver="php7.3"; mkdir -p ~/.bin && wget -qO ~/.bin/composer https://getcomposer.org/composer-stable.phar && chmod +x ~/.bin/composer && echo -e "export PATH=/opt/${php_ver}/bin:$HOME/.bin:\$PATH\nalias php='/opt/${php_ver}/bin/php -d memory_limit=2048M'\nalias composer='/opt/${php_ver}/bin/php -d memory_limit=2048M ~/.bin/composer'" >> ~/.bash_profile && source ~/.bash_profile && echo -e "\e[32;1mOK\e[0m"

Перед выполнением скрипта отредактируйте переменную php_ver в начале команды, указав нужную версию PHP вместо 7.3.

Вы также можете установить Composer вручную по инструкции с официального сайта. Установку необходимо выполнять в домашнюю папку пользователя.

 

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