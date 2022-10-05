Перенос средств между аккаунтами

Перенос средств между аккаунтами

Если вы решили перейти к управлению услугами на другом аккаунте, вам может понадобиться перенос средств.

Обратите внимание, что между аккаунтами возможно перенести только все средства или один полный платеж. Перенести произвольную часть платежа с одного аккаунта на другой невозможно.

Перенос всех средств на аккаунте

Для переноса средств необходимо:

  1. Удалить все данные из разделов «Мои сайты», «Базы данных», «Файловый менеджер» вашего аккаунта.
  2. Подтвердить его блокировку, написав обращение в службу поддержки из панели управления.

Мы перенесем средства на указанный вами аккаунт.

Перенос одного полного платежа

Если плательщиком переносимых средств является юридическое лицо

Для переноса одного полного (целого) платежа необходимо:

  1. Выписать счет на сумму платежа на аккаунте, на который будут перенесены средства.
  2. Создать обращение в службу поддержки и сообщить в нем номер выписанного на принимающем аккаунте счета.
  3. Приложить к обращению:
    • скан-копию свидетельства ИНН плательщика;
    • скан-копию платежного поручения с отметкой банка для подтверждения оплаты.

Если плательщиком переносимых средств является физическое лицо

Для переноса одного полного (целого) платежа необходимо:

  1. Создать обращение в службу поддержки с запросом на перенос средств.
  2. Прикрепить к обращению:
    • скан-копию паспорта плательщика;
    • скан-копию квитанции с отметкой банка или скриншот отчета платежной системы для подтверждения оплаты.

После получения всех необходимых документов мы перенесем средства и сообщим вам.

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