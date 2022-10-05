Перенос средств между аккаунтами
Если вы решили перейти к управлению услугами на другом аккаунте, вам может понадобиться перенос средств.
Обратите внимание, что между аккаунтами возможно перенести только все средства или один полный платеж. Перенести произвольную часть платежа с одного аккаунта на другой невозможно.
Перенос всех средств на аккаунте
Для переноса средств необходимо:
- Удалить все данные из разделов «Мои сайты», «Базы данных», «Файловый менеджер» вашего аккаунта.
- Подтвердить его блокировку, написав обращение в службу поддержки из панели управления.
Мы перенесем средства на указанный вами аккаунт.
Перенос одного полного платежа
Если плательщиком переносимых средств является юридическое лицо
Для переноса одного полного (целого) платежа необходимо:
- Выписать счет на сумму платежа на аккаунте, на который будут перенесены средства.
- Создать обращение в службу поддержки и сообщить в нем номер выписанного на принимающем аккаунте счета.
- Приложить к обращению:
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- скан-копию свидетельства ИНН плательщика;
- скан-копию платежного поручения с отметкой банка для подтверждения оплаты.
Если плательщиком переносимых средств является физическое лицо
Для переноса одного полного (целого) платежа необходимо:
- Создать обращение в службу поддержки с запросом на перенос средств.
- Прикрепить к обращению:
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- скан-копию паспорта плательщика;
- скан-копию квитанции с отметкой банка или скриншот отчета платежной системы для подтверждения оплаты.
После получения всех необходимых документов мы перенесем средства и сообщим вам.