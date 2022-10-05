Создание и настройка почтового ящика
- Создание почтового ящика
- Настройка почтового ящика
- Настройка MX-записей
- Видеоинструкция
Создание почтового ящика
Чтобы создать почтовый ящик:
- Перейдите в раздел «Почта».
- Выберите в выпадающем списке нужный домен.
- Нажмите «Добавить ящик».
- Введите логин ящика и укажите или сгенерируйте пароль. Дополнительно можно добавить комментарий и включить или отключить защиту от спама.
- Нажмите «Создать.
Логины ящиков (имена пользователей) могут быть только на латинице, в том числе для ящиков на кириллических доменах.
Задать пароль и изменить его вы можете только в панели управления аккаунтом. Смена пароля через интерфейс Webmail или почтовую программу невозможна.
Настройка рассылки и пересылки также осуществляется только из панели управления аккаунтом в разделе «Почта».
Настройка почтового ящика
В любой момент после создания почтового ящика в панели управления вы можете его настроить.
Для этого:
- Перейдите в раздел «Почта».
- Выберите из списка нужный домен.
- Найдите нужный ящик в списке и нажмите на значок шестеренки.
- Укажите нужные настройки (о них подробнее ниже) и нажмите «Сохраните все настройки».
Общие настройки
На вкладке «Общие» вы можете изменить пароль и комментарий, а также включить и настроить автоответчик.
Спам-фильтр
На вкладке «Спам-фильтр» Вы можете включить/отключить защиту от спама и настроить действия, применяемые к письмам, отмеченным как спам.
Рассылки
Вкладка «Рассылки» позволяет создать и настроить список рассылки.
Контроль исходящих
В разделе «Контроль исходящих» вы можете включить данную функцию, указав адрес, на который будет пересылаться вся исходящая почта.
Настройка MX-записей
Ящики создаются и работают только на стороне держателя MX-серверов.
Для домена, на котором создается почтовый ящик в нашей панели управления, указываются MX-серверы Timeweb:
mx1.timeweb.ru
mx2.timeweb.ru
В случае если используется почта Google или Яндекс, на стороне держателя NS-серверов необходимо указать соответствующие MX-записи. Если для домена указаны NS-серверы Timeweb, то MX-записи указываются в панели управления аккаунтом в разделе «Домены» — «Мои домены».