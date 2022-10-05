Создание и настройка почтового ящика

Создание и настройка почтового ящика

Создание почтового ящика

Чтобы создать почтовый ящик:

  1. Перейдите в раздел «Почта».
  2. Выберите в выпадающем списке нужный домен.
  3. Нажмите «Добавить ящик».

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  1. Введите логин ящика и укажите или сгенерируйте пароль. Дополнительно можно добавить комментарий и включить или отключить защиту от спама.
  2. Нажмите «Создать.

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Логины ящиков (имена пользователей) могут быть только на латинице, в том числе для ящиков на кириллических доменах.

Задать пароль и изменить его вы можете только в панели управления аккаунтом. Смена пароля через интерфейс Webmail или почтовую программу невозможна.

Настройка рассылки и пересылки также осуществляется только из панели управления аккаунтом в разделе «Почта».

Настройка почтового ящика

В любой момент после создания почтового ящика в панели управления вы можете его настроить.

Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Почта».
  2. Выберите из списка нужный домен.
  3. Найдите нужный ящик в списке и нажмите на значок шестеренки.
  4. Укажите нужные настройки (о них подробнее ниже) и нажмите «Сохраните все настройки».

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Общие настройки

На вкладке «Общие» вы можете изменить пароль и комментарий, а также включить и настроить автоответчик.

Mail Set 1

Спам-фильтр

На вкладке «Спам-фильтр» Вы можете включить/отключить защиту от спама и настроить действия, применяемые к письмам, отмеченным как спам.

Mail Set 2

Рассылки

Вкладка «Рассылки» позволяет создать и настроить список рассылки.

Mail Set 3

Контроль исходящих

В разделе «Контроль исходящих» вы можете включить данную функцию, указав адрес, на который будет пересылаться вся исходящая почта.

Mail Set 4

Настройка MX-записей

Ящики создаются и работают только на стороне держателя MX-серверов.

Для домена, на котором создается почтовый ящик в нашей панели управления, указываются MX-серверы Timeweb:

mx1.timeweb.ru
mx2.timeweb.ru

В случае если используется почта Google или Яндекс, на стороне держателя NS-серверов необходимо указать соответствующие MX-записи. Если для домена указаны NS-серверы Timeweb, то MX-записи указываются в панели управления аккаунтом в разделе «Домены» — «Мои домены».

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