Привлечение новых отзывов

Привлекайте больше отзывов клиентов с помощью промоматериалов — мы подготовили для вас несколько макетов, которые можно найти в личном кабинете MyReviews.

Перейти к ним можно, например, по клику на «Печать QR-кода» у нужной компании.

Визитка

Удобный промоматериал для того, чтобы прикрепить его к договору или выдать клиенту вместе с чеком. На обратной стороне визитки вы можете предложить скидку на следующую покупку или посещение либо разместить любую другую маркетинговую информацию.

Формат А4

Этот промоматериал хорошо подходит для размещения в местах, где большая проходимость. Например, можно разместить QR-код на входной двери или в держателе на ресепшене.

Пирамидка

Отличный способ привлечь внимание клиента. Поставьте пирамидку на кассе или на столе, чтобы клиент обратил на нее внимание.

Обязательно напоминайте клиентам, которые остались довольны обслуживанием, чтобы они отсканировали QR-код и оставили свой отзыв.