Бонусы при оплате хостинга

При заказе услуги «Виртуальный хостинг» вы можете получить следующие бонусы.

Бонусы на регистрацию или продление доменов

При оплате хостинга на год предоставляется бонус на бесплатную регистрацию или продление домена (при оплате на 2 года предоставляются 2 бонуса, на 3 года — 3 бонуса, и так далее).

Бонус дает возможность зарегистрировать или продлить домен сроком на 1 год.

На разных тарифах действуют разные бонусы:

Тарифный план Year+ и услуга Конструктор:

регистрация домена в зоне .ru, .рф, .website, .fun, .online, .host, .site или .space

продление домена в зоне .ru или .рф

Тарифный план Optimo+ и все тарифы CMS-хостинга:

регистрация домена в зоне .ru, .рф, .site .website, .fun, .space, .online, .tech, .store или .host

продление домена в зоне .ru или .рф

Тарифные планы Century+, Millennium+, Eterno и Premium:

регистрация домена в зоне .ru, .рф, .site, .website, .space, .fun, .host, .online, .tech или .store

продление домена в зоне .ru или .рф

Тарифный план 1Сайт:

регистрация домена в зоне .ru, .рф, .website, .online, .fun, .host, .site или .space

продление домена в зоне .ru или .рф

Бонус можно использовать в течение года с его предоставления.

Бонусы не распространяются на премиальные домены.

Как воспользоваться бонусом

Бонус для регистрации домена в зоне .RU или .РФ

Перейдите в раздел «Баланс и платежи» — «Бонусы и промокоды» и напротив доменного бонуса со статусом «Доступен» нажмите на «Активировать». Перейдите в раздел «Домены» — «Купить домен». Создайте заявку на регистрацию домена: введите домен, выберите администратора и срок регистрации и т.д. Нажмите на «Сумма к оплате» и выберите тип оплаты «Оплатить бонусом».

Остальные бонусы

Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены». Перейдите к регистрации или продлению нужного домена. Нажмите на «Сумма к оплате» и выберите тип оплаты «Оплатить бонусом».

Другие бонусы