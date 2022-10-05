Создание нового плательщика и редактирование данных

Создание нового плательщика

Создать нового плательщика или изменить данные уже созданного вы можете в панели управления аккаунтом, в разделе «Оплата».

Если не создано еще ни одного плательщика

На вкладке «Счет» будет доступна форма для заполнения. Внесите данные плательщика и нажмите «Выписать счет». После выставления счета плательщик будет автоматически создан.

Если плательщики на аккаунте уже есть, но необходимо добавить нового

На вкладке «Счет» нажмите «Добавить плательщика» и заполните открывшуюся форму. После нажмите «Создать» — плательщик будет создан.

Изменение данных плательщика

Для корректировки данных существующего плательщика:

На вкладке «Счет» в ыберите нужного плательщика в выпадающем списке. Нажмите на значок шестеренки рядом с ним. Внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить».

Изменить название организации и ИНН невозможно. Если вам необходимо сменить эти данные, потребуется создать нового плательщика.

Если нужно внести изменения в уже выставленные акты и счета-фактуры, воспользуйтесь нашей инструкцией.