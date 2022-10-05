Создание нового плательщика и редактирование данных
Создание нового плательщика
Создать нового плательщика или изменить данные уже созданного вы можете в панели управления аккаунтом, в разделе «Оплата».
- Если не создано еще ни одного плательщика
На вкладке «Счет» будет доступна форма для заполнения. Внесите данные плательщика и нажмите «Выписать счет». После выставления счета плательщик будет автоматически создан.
- Если плательщики на аккаунте уже есть, но необходимо добавить нового
На вкладке «Счет» нажмите «Добавить плательщика» и заполните открывшуюся форму. После нажмите «Создать» — плательщик будет создан.
Изменение данных плательщика
Для корректировки данных существующего плательщика:
- На вкладке «Счет» выберите нужного плательщика в выпадающем списке.
- Нажмите на значок шестеренки рядом с ним.
- Внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить».
Изменить название организации и ИНН невозможно. Если вам необходимо сменить эти данные, потребуется создать нового плательщика.
Если нужно внести изменения в уже выставленные акты и счета-фактуры, воспользуйтесь нашей инструкцией.