Создание нового плательщика и редактирование данных

Создание нового плательщика и редактирование данных

Создание нового плательщика

Создать нового плательщика или изменить данные уже созданного вы можете в панели управления аккаунтом, в разделе «Оплата».

  • Если не создано еще ни одного плательщика

На вкладке «Счет» будет доступна форма для заполнения. Внесите данные плательщика и нажмите «Выписать счет». После выставления счета плательщик будет автоматически создан.

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  • Если плательщики на аккаунте уже есть, но необходимо добавить нового

На вкладке «Счет» нажмите «Добавить плательщика» и заполните открывшуюся форму. После нажмите «Создать» — плательщик будет создан.

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Изменение данных плательщика

Для корректировки данных существующего плательщика:

  1. На вкладке «Счет» выберите нужного плательщика в выпадающем списке.
  2. Нажмите на значок шестеренки рядом с ним. 
  3. Внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить».

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Изменить название организации и ИНН невозможно. Если вам необходимо сменить эти данные, потребуется создать нового плательщика.

Если нужно внести изменения в уже выставленные акты и счета-фактуры, воспользуйтесь нашей инструкцией.

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