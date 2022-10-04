Выкуп серверов

В разделе «Распродажа серверов» на нашем сайте вы можете найти информацию о серверах, предлагаемых в настоящее время к продаже. Для оформления заказа заполните заявку на сайте, указав контактные данные, реквизиты и адрес доставки.

С нашей стороны будет подготовлен счет, после оплаты которого и поступления средств на расчетный счет сервер будет отправлен по указанному адресу.

Стоимость сервера не включает стоимость доставки и жестких дисков. Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно.

Все серверы прошли тщательное дополнительное тестирование и полностью готовы к работе. Они предназначены для монтажа в серверную стойку 19''. Услуги размещения выкупленных серверов в дата-центрах Timeweb не предоставляются.