Анализ работы сайта

Одним из самым популярных инструментов для анализа скорости работы сайта и оптимальности его настройки является Google Pagespeed Insights. В панели управления он доступен вам в разделе «Ускоритель сайтов» — вы можете проверить работу сайта и при необходимости подключить «Ускоритель» для оптимизации.

Для проверки непосредственно скорости загрузки можно воспользоваться:

одним из множества доступных в Сети инструментов;

консолью разработчика в браузере. В Chrome и Firefox к ней можно перейти, нажав F12. Далее выберите вкладку Network и откройте в браузере нужный сайт. В окне консоли отобразится информация о скорости загрузки отдельных элементов страницы и общее время загрузки;

специальными утилитами, доступными при работе в операционных системах Linux, например:

time wget -O /dev/null http://domain.com

Поисковые системы учитывают скорость загрузки веб-сайтов при ранжировании, однако сложно озвучить конкретные цифры, которых необходимо достичь. Объективно — страницы должны загружаться достаточно быстро, чтобы у пользователя не возникло желания покинуть сайт. Впрочем, принимая во внимание сообщение аналитика Google Джона Мюллера в Twitter, можно сделать вывод, что в идеале загрузка должна занимать менее 2 секунд (в любом случае, чем меньше, тем лучше), и если ваш сайт имеет такие показатели, он «укладывается» в общие требования поисковиков к скорости ранжируемых сайтов.

Общие рекомендации по оптимизации

Каждая CMS имеет свою уникальную архитектуру и индивидуальные особенности работы. Тем не менее, существует ряд общих рекомендаций, следование которым позволит оптимизировать работу сайта, повысить скорость загрузки страниц и уменьшить нагрузку на сервер.

Работайте на сервере с актуальной версией PHP, например, 7.1. Это дает возможность использовать акселератор PHP OPCACHE, значительно повышающий производительность PHP-приложений и скорость загрузки PHP-кода.

Объединяйте CSS и JS-файлы в один файл каждого типа. При этом CSS рекомендуется помещать в хедер («шапку») сайта, а JS — в футер (конец страницы). Это обеспечит быструю визуальную загрузку страниц сайта.

Устанавливайте плагины для кэширования, подходящие для вашей CMS.

Устанавливайте плагины, которые очищают «мусорные» записи в БД.

Устанавливайте защиту на регистрации и/или отправке комментариев, например, captcha. Это позволяет снизить нагрузку на сервер, обеспечить минимальную защиту от вредоносной активности и защитить базу данных от разрастания.

Дополнительно имеет смысл изучить конкретные рекомендации именно для вашей CMS.

Также оптимизировать работу сайта вам поможет услуга «Ускоритель сайтов».