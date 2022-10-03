Резервные копии по требованию — это дополнительная услуга, позволяющая создавать резервные копии ваших данных в любой момент и хранить их в течение любого необходимого периода.

При истечении оплаченного периода хостинга резервные копии по требованию будут удалены через 48 часов после блокировки аккаунта, без возможности восстановления.

Вы можете самостоятельно определять лучшее время для создания бэкапа — например, выполнять резервное копирование перед планируемым серьезным изменением в файлах или БД, или, напротив, после успешного проведения масштабного изменения, чтобы иметь самую последнюю, актуальную копию ваших данных.

Услуга доступна для подключения на всех тарифах виртуального хостинга.

Списание средств за услугу будет происходить ежедневно, вместе со списаниями оплаты за хостинг. Первое списание будет выполнено сразу после подключения услуги.

Создание резервной копии

Чтобы создать резервную копию, перейдите в раздел панели управления «Сайты» — «Резервные копии» и нажмите «Создать резервную копию».

Откроется дополнительное окно, в котором необходимо подтвердить свое согласие с условиями предоставления услуги и нажать «Создать резервную копию».

Если на балансе достаточно средств, задача на выполнение резервного копирования будет создана сразу же. Ее прогресс можно наблюдать на вкладке «Статус задач» (для новой задачи назначается статус «В очереди»). Процесс создания копии может занимать некоторое время, в зависимости от объема данных.

После создания копии статус задачи изменится на «Выполнено», и на контактный e-mail поступит соответствующее уведомление.

Новая резервная копия будет доступна в общем списке раздела «Резервные копии» панели управления.

Удаление резервной копии

Удалить резервную копию по требованию можно:

В разделе «Сайты» — « Резервные копии ».

Выберите нужную копию из списка и нажмите на значок удаления рядом со списком.

Наведите на строку с нужной резервной копией и нажмите на всплывающий значок удаления.

Откроется дополнительное окно для подтверждения действия, и после подтверждения резервная копия будет удалена.