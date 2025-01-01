Перенос доменов
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Как перенести домен в Timeweb
Процесс переноса в разных доменных зонах имеет свои особенности. Мы позаботились о вашем времени и подготовили инструкции на любой случай.
- Инструкции для .RU / .РФ.
- Инструкции для .COM и других зон.
Зачем нужен перенос домена к другому регистратору?
Перенос доменов, подразумевает смену компании, в которой вы зарегистрировали или купили домен. Такая необходимость может возникнуть, если вам не нравится работать с текущим регистратором по какой-либо объективной причине, либо цена продления домена слишком высокая. Однако не всегда причина связана с негативными эмоциями: если вы просто хотите, чтобы ваши сайты и домены находились на одной площадке, вас может заинтересовать административный перенос.
Услуга переноса домена к регистратору Timeweb — это простая и быстрая процедура. Как правило, достаточно получить код переноса домена у прежнего регистратора и сообщить его нам. Если что-то не получится, наша отзывчивая поддержка обязательно поможет разобраться. Нам можно позвонить или написать в любое время и оперативно получить ответ.
Не стоит волноваться, что во время трансфера ваш сайт будет недоступен для посетителей, процесс не затрагивает работу домена и сайта. При трансфере ресурсные записи доменного имени (NS-серверы, A-, MX-, TXT-записи) остаются прежними, поэтому, если вы хотите не только сменить регистратора, но и указать ресурсные записи Timeweb, это можно сделать либо до, либо после завершения трансфера. В первом случае изменить записи можно на стороне прежнего регистратора или хостинг-провайдера, во втором — в нашей панели управления.
Как зарегистрировать домен?
В Timeweb вы можете не только выполнить трансфер домена от другого регистратора, но и зарегистрировать новый. Для этого в разделе Домены подберите свободный домен и добавьте его в корзину. Затем укажите свои данные и нажмите «Заказать». Мы создадим для вас аккаунт, где вы сможете легко оплатить покупку любым удобным способом.
Выбрать наиболее удачный адрес для вашего сайта вам поможет статья: Как выбрать доменное имя для сайта.
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