Процесс переноса в разных доменных зонах имеет свои особенности. Мы позаботились о вашем времени и подготовили инструкции на любой случай.

Зачем нужен перенос домена к другому регистратору?

Перенос доменов, подразумевает смену компании, в которой вы зарегистрировали или купили домен. Такая необходимость может возникнуть, если вам не нравится работать с текущим регистратором по какой-либо объективной причине, либо цена продления домена слишком высокая. Однако не всегда причина связана с негативными эмоциями: если вы просто хотите, чтобы ваши сайты и домены находились на одной площадке, вас может заинтересовать административный перенос.

Услуга переноса домена к регистратору Timeweb — это простая и быстрая процедура. Как правило, достаточно получить код переноса домена у прежнего регистратора и сообщить его нам. Если что-то не получится, наша отзывчивая поддержка обязательно поможет разобраться. Нам можно позвонить или написать в любое время и оперативно получить ответ.

Не стоит волноваться, что во время трансфера ваш сайт будет недоступен для посетителей, процесс не затрагивает работу домена и сайта. При трансфере ресурсные записи доменного имени (NS-серверы, A-, MX-, TXT-записи) остаются прежними, поэтому, если вы хотите не только сменить регистратора, но и указать ресурсные записи Timeweb, это можно сделать либо до, либо после завершения трансфера. В первом случае изменить записи можно на стороне прежнего регистратора или хостинг-провайдера, во втором — в нашей панели управления.