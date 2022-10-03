Планировщик заданий Cron
Вы можете настраивать задания для планировщика cron через раздел «Инструменты» — «Crontab» панели управления аккаунтом.
Создание задачи
Для создания задания cron:
- Перейдите в раздел «Инструменты» — «Crontab».
- Нажмите на ссылку «Добавить новую задачу».
- В появившейся форме «Новая задача cron» введите данные:
- Название задачи.
- Исполнитель — выберите необходимый тип задачи, например, «Сценарий PHP» с нужной версией.
Если в задаче запускается скрипт, требующий переменные веб-сервера, запуск напрямую через PHP-интерпретатор приводит к ошибкам. Поэтому в случае, когда вы используете скрипт, работающий при запуске через адресную строку браузера, необходимо выбирать тип файла «HTTP-запрос» и указывать URL для запроса аналогично тому, как он указывается в адресной строке, например:
- Путь до файла. Нажмите на значок дерева каталогов для его отображения и выберите заранее загруженный на аккаунт файл, который будет выполняться. Также можно ввести абсолютный путь до файла, например:
/test.phpили
/home/u/username/test.php, если файл находится в домашней директории вашего аккаунта. Тип файла, который вы указываете в данном пункте, должен совпадать с установкой в предыдущем пункте; в противном случае с запуском задачи могут возникнуть проблемы.
При указании пути к интерпретатору версию php нужно указывать без точки, например:
/opt/php56/bin/php. Запись вида
/opt/php5.6/bin/phpбудет некорректна.
- Периодичность (выберите период выполнения задачи):
Инструкцию для продвинутых настроек см. ниже.
- Нажмите «Создать задачу».
Продвинутые настройки для периодичности
В продвинутых настройках:
- дни недели указываются с 0 (воскресенье) до 6 (суббота),
- числа с 1 до 31,
- месяцы с 1 до 12,
- часы с 0 до 23,
- минуты с 0 до 59.
Если день недели (число, месяц) не важен, указывается
*.
Формат настройки (на примере минут):
*— каждую минуту;
*/n— каждые n минут;
n— с началом n-минуты;
a, b, c— с началом указанных минут.
Например, для выполнения задачи в 8, 12 и 16 часов необходимо указать часы через запятую:
8,12,16. Для выполнения задачи каждые 5 минут необходимо указать:
*/5.
Отслеживание ошибок и выполнения задач
Если скрипт выполняется некорректно, для диагностики проблемы вы можете включить получение ошибок на почтовый адрес администратора.
- Перейдите в раздел «Инструменты» — «Crontab».
- Нажмите на «Добавить ящик».
- Введите email и кликните на галочку для сохранения изменений.
На почту будут отправляться не только ошибки, а весь вывод
stdout и
stderr, таким образом, вы сможете отслеживать все результаты выполнения задач cron.
Чтобы на почту отправлялись только ошибки, вывод
stdout можно перенаправить:
команда > /dev/null