Планировщик заданий Cron

Планировщик заданий Cron

Вы можете настраивать задания для планировщика cron через раздел «Инструменты» — «Crontab» панели управления аккаунтом.

Создание задачи

Для создания задания cron:

  1. Перейдите в раздел «Инструменты» — «Crontab».
  2. Нажмите на ссылку «Добавить новую задачу».
  3. В появившейся форме «Новая задача cron» введите данные:
  • Название задачи.
  • Исполнитель — выберите необходимый тип задачи, например, «Сценарий PHP» с нужной версией.
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    Если в задаче запускается скрипт, требующий переменные веб-сервера, запуск напрямую через PHP-интерпретатор приводит к ошибкам. Поэтому в случае, когда вы используете скрипт, работающий при запуске через адресную строку браузера, необходимо выбирать тип файла «HTTP-запрос» и указывать URL для запроса аналогично тому, как он указывается в адресной строке, например: Cron HTTP
  • Путь до файла. Нажмите на значок дерева каталогов для его отображения и выберите заранее загруженный на аккаунт файл, который будет выполняться. Также можно ввести абсолютный путь до файла, например: /test.php или /home/u/username/test.php, если файл находится в домашней директории вашего аккаунта. Тип файла, который вы указываете в данном пункте, должен совпадать с установкой в предыдущем пункте; в противном случае с запуском задачи могут возникнуть проблемы.
    При указании пути к интерпретатору версию php нужно указывать без точки, например: /opt/php56/bin/php. Запись вида /opt/php5.6/bin/php будет некорректна.
  • Периодичность (выберите период выполнения задачи):
    Taskplan
    Инструкцию для продвинутых настроек см. ниже. 
  1. Нажмите «Создать задачу».

Продвинутые настройки для периодичности

В продвинутых настройках:

  • дни недели указываются с 0 (воскресенье) до 6 (суббота),
  • числа с 1 до 31,
  • месяцы с 1 до 12,
  • часы с 0 до 23,
  • минуты с 0 до 59. 

Если день недели (число, месяц) не важен, указывается *.

Формат настройки (на примере минут):

  • * — каждую минуту;
  • */n — каждые n минут;
  • n — с началом n-минуты;
  • a, b, c — с началом указанных минут.

Например, для выполнения задачи в 8, 12 и 16 часов необходимо указать часы через запятую: 8,12,16. Для выполнения задачи каждые 5 минут необходимо указать: */5.
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Отслеживание ошибок и выполнения задач

Если скрипт выполняется некорректно, для диагностики проблемы вы можете включить получение ошибок на почтовый адрес администратора.

  1. Перейдите в раздел «Инструменты» — «Crontab».
  2. Нажмите на «Добавить ящик».
  3. Введите email и кликните на галочку для сохранения изменений.

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На почту будут отправляться не только ошибки, а весь вывод stdout и stderr, таким образом, вы сможете отслеживать все результаты выполнения задач cron.

Чтобы на почту отправлялись только ошибки, вывод stdout можно перенаправить:

команда > /dev/null

 

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