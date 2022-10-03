Планировщик заданий Cron

Вы можете настраивать задания для планировщика cron через раздел «Инструменты» — «Crontab» панели управления аккаунтом.

Создание задачи

Для создания задания cron:

Перейдите в раздел «Инструменты» — «Crontab». Нажмите на ссылку «Добавить новую задачу». В появившейся форме «Новая задача cron» введите данные:

Название задачи .

Исполнитель — выберите необходимый тип задачи, например, «Сценарий PHP» с нужной версией.



Если в задаче запускается скрипт, требующий переменные веб-сервера, запуск напрямую через PHP-интерпретатор приводит к ошибкам. Поэтому в случае, когда вы используете скрипт, работающий при запуске через адресную строку браузера, необходимо выбирать тип файла «HTTP-запрос» и указывать URL для запроса аналогично тому, как он указывается в адресной строке, например:



Путь до файла . Нажмите на значок дерева каталогов для его отображения и выберите заранее загруженный на аккаунт файл, который будет выполняться. Также можно ввести абсолютный путь до файла, например: /test.php или /home/u/username/test.php , если файл находится в домашней директории вашего аккаунта. Тип файла, который вы указываете в данном пункте, должен совпадать с установкой в предыдущем пункте; в противном случае с запуском задачи могут возникнуть проблемы.

При указании пути к интерпретатору версию php нужно указывать без точки , например: /opt/php56/bin/php . Запись вида /opt/php5.6/bin/php будет некорректна.

Периодичность (выберите период выполнения задачи):



Инструкцию для продвинутых настроек см. ниже.

Нажмите «Создать задачу».

Продвинутые настройки для периодичности

В продвинутых настройках:

дни недели указываются с 0 (воскресенье) до 6 (суббота),

числа с 1 до 31,

месяцы с 1 до 12,

часы с 0 до 23,

минуты с 0 до 59.

Если день недели (число, месяц) не важен, указывается * .

Формат настройки (на примере минут):

* — каждую минуту;

*/n — каждые n минут;

n — с началом n-минуты;

a, b, c — с началом указанных минут.

Например, для выполнения задачи в 8, 12 и 16 часов необходимо указать часы через запятую: 8,12,16 . Для выполнения задачи каждые 5 минут необходимо указать: */5 .



Отслеживание ошибок и выполнения задач

Если скрипт выполняется некорректно, для диагностики проблемы вы можете включить получение ошибок на почтовый адрес администратора.

Перейдите в раздел «Инструменты» — « Crontab ». Нажмите на «Добавить ящик». Введите email и кликните на галочку для сохранения изменений.

На почту будут отправляться не только ошибки, а весь вывод stdout и stderr , таким образом, вы сможете отслеживать все результаты выполнения задач cron.

Чтобы на почту отправлялись только ошибки, вывод stdout можно перенаправить: