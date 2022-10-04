Особенности регистрации премиум-доменов

Что такое премиум-домен?

Это имя, которое лаконично выглядит, хорошо звучит и легко запоминается. Это могут быть короткие имена, состоящие всего из нескольких символов, имена, содержащие популярные ключевые слова или названия брендов, и так далее. При этом одно и то же доменное имя может быть премиальным в одной зоне (например, .ru) и обычным в другой (например, .com), потому что для русскоязычного пользователя оно несет определенный смысл, а для англоязычного — нет.

Сайты с такими доменами обычно расположены выше в поисковой выдаче, так как домены содержат ключевые слова. Посещаемость этих сайтов тоже больше, потому что пользователи запоминают имя домена и чаще возвращаются на сайт.

Какая цена у премиум-домена?

Стоимость премиальных доменов будет выше стандартной цены домена в этой доменной зоне.

Стоимость каждого премиум-домена определяет владелец доменной зоны — реестр. Списки премиальных доменов в конкретных зонах не находятся в общем доступе, поэтому цена их регистрации заранее неизвестна. По этой причине стоимость регистрации домена может не совпадать с той, которая указана на нашем сайте и в панели управления.

Как зарегистрировать премиум-домен?

Подберите подходящий свободный домен в разделе «Домены и поддомены».

В тех случаях, когда премиальность домена можно определить заранее (это зависит от доменной зоны и от того, передаст ли регистратор необходимые сведения при проверке занятости домена), при вводе названия домена вы увидите сообщение, что домен является премиальным. В этом случае напишите в нашу службу поддержки, чтобы уточнить цену.

Если такое предупреждение не отобразилось, заявка на регистрацию домена будет сформирована с обычной стоимостью. Если при обработке заявки регистратором окажется, что домен является премиальным, его будет невозможно зарегистрировать по стандартной цене, и в разделе «Домены и поддомены» появится ошибка. В этом случае обратитесь в нашу службу поддержки — мы уточним актуальную цену у регистратора и сообщим ее вам. Если вы будете готовы приобрести домен, мы зарегистрируем его для вас. Если же цена вас не устроит, то средства, оплаченные за регистрацию домена, можно будет вернуть или использовать для оплаты других услуг на аккаунте.