Описание тарифов

Описание тарифов

Тарифные планы виртуального хостинга принципиально различаются параметрами веб-сервера, количественными характеристиками и числом пользователей, расположенных на сервере. В статье рассказываем о трех тарифных линейках и принципиальных отличиях между ними.

Тарифные планы обычного хостинга

К тарифным планам обычного хостинга относятся: Year+, Optimo+, Century+ и Millennium+.

Все перечисленные тарифы различаются только количественными характеристиками и подходят для проектов, которые не оказывают серьезной нагрузки на сервер и носят информационный или ознакомительный характер. Они оптимальны для сайтов-визиток и других подобных ресурсов, не предполагающих большого количества посетителей.

При необходимости вы можете разместить на данных тарифах любой проект, если он вписывается в установленные ограничения по тарифному плану.

Тарифные планы мощного хостинга

Тарифные планы 1Сайт, Eterno и Premium относятся к мощному хостингу.

Eterno

Тарифный план предназначен для ресурсоемких проектов.

В случае необходимости расширения тарифного плана возможно заказать дополнительные услуги.

1Сайт

Тарифный план является копией тарифа Eterno, но по умолчанию предполагает размещение только 1 сайта и 1 базы данных. При необходимости параметры тарифа могут быть расширены путем заказа дополнительных услуг.

Тариф подойдёт для требовательных к характеристикам сервера корпоративных сайтов и любых других ресурсов, в том числе и на базе CMS Bitrix.

Premium

Тарифный план позиционируется как возможный промежуточный вариант между выделенным сервером и виртуальным хостингом и имеет высокие показатели характеристик. Он отличается значительно меньшим количеством пользователей, которые находятся на одном сервере.

Тарифные планы для CMS

Тарифы для CMS включают: Wordpress PRO, Joomla PRO, Drupal PRO, Wordpress Старт, Joomla Старт и Drupal Старт.

Эти тарифные планы разработаны специально для проектов, использующих данные CMS, и настроены для их оптимальной работы на хостинге.

На тарифе вам будут доступны уже установленная CMS и необходимые для работы утилиты (WP CLI, Composer, Drush). CMS-тарифы PRO имеют увеличенные лимиты нагрузки на сервер и подойдут для ресурсоемких проектов.

Основные отличия конфигурации

В таблице приведены основные технические параметры различных тарифных планов хостинга.

 

Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, тарифы CMS Старт

1Сайт

Eterno, тарифы CMS Pro

Premium

MCPU

+

Схема Apache

mpm_itk

mpm_itk

mpm_prefork

mpm_prefork

Количество обработчиков

6 / 3

6 / 3

proxy_send_timeout

800

1000

1000

1000

max_execution_time

800

1000

1000

1000

memory_limit

1024M

2048M

2048M

2048M

На максимальное время ответа влияют параметры proxy_send_timeout (Nginx) и max_execution_time (Apache). Вы можете поменять max_execution_time, но значение, превышающее proxy_send_timeout, не сработает.

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