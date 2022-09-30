Описание тарифов
Тарифные планы виртуального хостинга принципиально различаются параметрами веб-сервера, количественными характеристиками и числом пользователей, расположенных на сервере. В статье рассказываем о трех тарифных линейках и принципиальных отличиях между ними.
- Обычный хостинг
- Мощный хостинг (хостинг для 1С-Битрикс)
- Хостинг для CMS
- Основные отличия конфигурации
Тарифные планы обычного хостинга
К тарифным планам обычного хостинга относятся: Year+, Optimo+, Century+ и Millennium+.
Все перечисленные тарифы различаются только количественными характеристиками и подходят для проектов, которые не оказывают серьезной нагрузки на сервер и носят информационный или ознакомительный характер. Они оптимальны для сайтов-визиток и других подобных ресурсов, не предполагающих большого количества посетителей.
При необходимости вы можете разместить на данных тарифах любой проект, если он вписывается в установленные ограничения по тарифному плану.
Тарифные планы мощного хостинга
Тарифные планы 1Сайт, Eterno и Premium относятся к мощному хостингу.
Eterno
Тарифный план предназначен для ресурсоемких проектов.
В случае необходимости расширения тарифного плана возможно заказать дополнительные услуги.
1Сайт
Тарифный план является копией тарифа Eterno, но по умолчанию предполагает размещение только 1 сайта и 1 базы данных. При необходимости параметры тарифа могут быть расширены путем заказа дополнительных услуг.
Тариф подойдёт для требовательных к характеристикам сервера корпоративных сайтов и любых других ресурсов, в том числе и на базе CMS Bitrix.
Premium
Тарифный план позиционируется как возможный промежуточный вариант между выделенным сервером и виртуальным хостингом и имеет высокие показатели характеристик. Он отличается значительно меньшим количеством пользователей, которые находятся на одном сервере.
Тарифные планы для CMS
Тарифы для CMS включают: Wordpress PRO, Joomla PRO, Drupal PRO, Wordpress Старт, Joomla Старт и Drupal Старт.
Эти тарифные планы разработаны специально для проектов, использующих данные CMS, и настроены для их оптимальной работы на хостинге.
На тарифе вам будут доступны уже установленная CMS и необходимые для работы утилиты (WP CLI, Composer, Drush). CMS-тарифы PRO имеют увеличенные лимиты нагрузки на сервер и подойдут для ресурсоемких проектов.
Основные отличия конфигурации
В таблице приведены основные технические параметры различных тарифных планов хостинга.
|
|
Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, тарифы CMS Старт
|
1Сайт
|
Eterno, тарифы CMS Pro
|
Premium
|
MCPU
|
+
|
–
|
–
|
–
|
Схема Apache
|
mpm_itk
|
mpm_itk
|
mpm_prefork
|
mpm_prefork
|
Количество обработчиков
|
–
|
–
|
6 / 3
|
6 / 3
|
proxy_send_timeout
|
800
|
1000
|
1000
|
1000
|
max_execution_time
|
800
|
1000
|
1000
|
1000
|
memory_limit
|
1024M
|
2048M
|
2048M
|
2048M
На максимальное время ответа влияют параметры
proxy_send_timeout (Nginx) и
max_execution_time (Apache). Вы можете поменять
max_execution_time, но значение, превышающее
proxy_send_timeout, не сработает.