Типы DNS-записей

Ресурсные записи DNS — это записи о соответствии имени и служебной информации в системе доменных имен, например, соответствие имени домена и IP-адреса. Редактирование ресурсных записей для доменного имени производится на стороне держателя NS-серверов (например, хостинг-провайдера, на NS-серверы которого делегировано доменное имя).

Основные типы ресурсных записей:

A (address record/запись адреса) — адресная запись, которая указывает на соответствие между доменным именем и IP-адресом (IPv4). На VDS вы можете настроить несколько A-записей, если, например, у вас несколько веб-серверов, обрабатывающих запросы для одного домена. Такая запись называется round-robin. В этом случае преобразование доменного имени в IP-адрес производится в произвольном порядке с равной вероятностью распределения.

AAAA (IPv6 address record) — аналогична записи A, но указывает соответствие доменного имени для IPv6.

CNAME (canonical name record) — запись, которая позволяет присваивать домену каноническое имя для псевдонима (одноуровневая переадресация). Она служит для наследования одним доменом всех ресурсных записей другого домена, за исключением NS. Например, если необходимо, чтобы для test.mydomain.com были применены те же настройки DNS, что и для mydomain.com, необходимо указать mydomain.com в качестве CNAME-записи.

DKIM-подпись (DomainKeys Identified Mail) — технология e-mail-аутентификации, которая позволяет подтвердить подлинность отправителя. DKIM добавляет в сообщение цифровую подпись, удостоверяющую, что письмо действительно поступило с ящика на указанном домене. Наличие DKIM повышает доверие серверов-получателей к письму и тем самым снижает его шансы оказаться в папке «Спам» или вовсе быть отклоненным принимающим сервером. С нашей стороны DKIM-подпись может быть сгенерирована только для доменов, у которых указаны MX-серверы Timeweb.

MX (mail exchange) — запись, указывающая на адрес почтового шлюза для домена. Состоит из двух частей: приоритета (чем число больше, тем ниже приоритет) и адреса узла.

NS (name server/сервер имен) — указывает на DNS-сервер, обслуживающий данный домен, т.е. указывает серверы, на которые домен делегирован. Данный тип записи критически важен для функционирования самой системы доменных имён.

PTR (pointer) — запись, которая «связывает» IP-адрес с доменным именем. Многие почтовые серверы при фильтрации входящей почты от спама проверяют наличие PTR-записи и ее соответствие имени сервера-отправителя.

Для определения имени сервера по его IPv4-адресу существует специальная доменная зона in-addr.arpa. Если для адреса задана PTR-запись, то IP-адрес хоста, например, 92.53.96.111, будет транслирован в обратной нотации и преобразован в 111.96.53.92.in-addr.arpa. Запрос PTR-записи 111.96.53.92.in-addr.arpa вернет имя сервера:

SOA (Start of Authority/начальная запись зоны) — запись описывает основные/начальные настройки зоны, определяет зону ответственности данного сервера. Для каждой зоны должна существовать только одна запись SOA.

SPF-запись (sender policy framework) используется для защиты домена от подделки. В SPF указывается список доверенных серверов (IP-адресов), с которых может отправляться почта данного домена, для предотвращения возможности рассылки спама от вашего имени.

SRV (server selection) — этот тип записи указывает на серверы, обеспечивающие работу тех или иных служб в данном домене (например, Jabber).

TXT — запись содержит вспомогательную информацию о домене (запись произвольных двоичных данных). TXT-запись используется, например, для указания SPF-записей.