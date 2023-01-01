Политика ответственного раскрытия информации об обнаруженных уязвимостях (bugbounty-программа)

Безопасность наших систем — один из главных приоритетов Timeweb. Несмотря на то, что мы прикладываем все усилия для обеспечения безопасности систем, в них могут оставаться уязвимости.

Если вы обнаружите уязвимость, просим вас сообщить о ней как можно скорее, чтобы мы смогли предпринять шаги для ее устранения. Пожалуйста, следуйте данным инструкциям, чтобы помочь нам защитить наших клиентов и наши системы.