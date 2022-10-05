Регистрация аккаунта и заключение договора

Регистрация аккаунта и заключение договора

Для участия в программе «Интегратор» нужно пройти регистрацию на странице: https://timeweb.com/ru/partners/integrator/.

По кнопке «Зарегистрироваться» откроется форма, в которой необходимо указать название компании (или ФИО, если вы регистрируетесь как физическое лицо) и ваш e-mail. После рассмотрения заявки на указанный электронный адрес придет договор и инструкция по его заполнению.

Вам будет необходимо заполнить два экземпляра договора и отправить их в адрес ООО «ТаймВэб»: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит.А. После получения и подписания документов с нашей стороны, для вас будет создана панель управления интегратора и высланы данные для доступа.

Для того, чтобы начать работу с панелью еще до получения нами оригиналов договора, вы можете направить на адрес partner@timeweb.ru копию заполненной и подписанной страницы с реквизитами.

Обратите внимание, что панель управления интегратора предназначена только для участия в партнерской программе и не содержит в себе функционал для размещения сайтов. Если необходимо, вы можете зарегистрировать на сайте компании отдельный хостинговый аккаунт для личного пользования.

 

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