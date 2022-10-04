Установка дополнительного ПО

Если вам для работы с хостингом необходимо определенное программное обеспечение, установленное на сервер, вы можете запросить его установку через обращение в техническую поддержку. Для этого создайте тикет из панели управления аккаунтом в разделе «Помощь». Ниже вы можете ознакомиться с информацией о возможности установки популярных видов ПО.

Модули Apache

Мы не производим установку дополнительных модулей Apache, так как это может повлиять на стабильность работы сервера

Со списком уже установленных модулей вы можете ознакомиться по ссылке servername.timeweb.ru/phpinfo.php, где servername — имя сервера, на котором расположен ваш аккаунт.

Узнать имя сервера вы можете на главной странице панели управления на вкладке «Сервер».

Модули PHP

Если модуль PHP не установлен на сервере и при этом присутствует на данной странице, вы можете запросить его установку в службе поддержки через раздел панели управления «Помощь».

Если модуль не упомянут на указанной выше странице, создайте запрос в службу поддержки на его добавление. Вам могут предложить воспользоваться альтернативным ПО или отказать в установке модуля, если он может повлиять на стабильность работы сервера.

Кроме того, возможен перенос на другой сервер, если на нем установлено запрашиваемое программное обеспечение.

Модули Nginx

Установка дополнительных модулей Nginx не осуществляется, так как изменение конфигурации сервера может повлиять на стабильность его работы.

На серверах уже установлены следующие модули Nginx:

http_ssl_module

http_realip_module

http-proxy_module

http-client-body

http-fastcgi_module

http-uwsgi

http-scgi

Другое программное обеспечение

Если вам необходимо другое ПО, то возможность установки необходимо уточнять у специалистов службы поддержки через раздел панели управления «Помощь». Обратите внимание, что мы устанавливаем модули только от официальных и проверенных производителей ПО.