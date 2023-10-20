Веб-интерфейс Timeweb.MAIL

Веб-интерфейс Timeweb.MAIL

Timeweb.MAIL — веб-интерфейс для работы с почтой, доступный по адресу: mail.timeweb.com. С Timeweb.MAIL вы можете получить доступ к своему ящику из любого браузера.

Для входа в почту введите имя ящика, созданного в панели Timeweb, и его пароль.

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Действия с письмами

Создание нового письма

Чтобы создать письмо, кликните на кнопку «Написать» справа вверху. Если необходимо прикрепить вложение, кликните на значок скрепки рядом с кнопкой «Отправить». Выберите файл на вашем компьютере и нажмите «Открыть». Максимальный размер вложения — 25 Мб.

Максимальный размер письма не должен превышать 50 Мб.

Скачивание писем

Вы можете скачать письмо в формате .eml на свое устройство. Для этого откройте нужное письмо, кликните на три точки справа вверху и выберите «Скачать письмо».

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Печать писем

Чтобы распечатать письмо, откройте нужное письмо и кликните на значок принтера справа вверху.

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Пометить непрочитанным

Откройте нужное письмо, кликните на три точки над письмом и выберите «Не прочитано». 

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Пометить важным

Вы можете помечать письма как важные, чтобы удобно их находить в дальнейшем. Чтобы отметить письмо, кликните на значок закладки. Это можно сделать как в общем списке писем, так и внутри конкретного письма. 

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Отмеченное письмо будет подсвечено красным флажком в общем списке писем, а также станет доступно в папке «Важные» в левом меню.

Удаление писем

Удалить письмо можно следующими способами:

  • В списке писем кликните на нужном письме правой кнопкой мыши и нажмите «Удалить». 

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  • Откройте нужное письмо и кликните «Удалить» в верхнем меню.

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Письмо будет перемещено в «Корзину».

Цепочки писем

Письма в рамках переписки с одним и тем же адресатом внутри одной темы автоматически собираются в цепочки. При этом в списке писем будет отображаться значок с количеством писем в цепочке.

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Когда вы открываете такое письмо, вы также увидите список остальных писем из этой цепочки. Письма, отправленные или полученные до текущего письма, будут отображаться сверху над ним; письма, отправленные или полученные после текущего письма — под ним.

Чтобы развернуть конкретное письмо из цепочки, кликните на него.

Отключение цепочек

При необходимости цепочки можно отключить. Для этого:

  1. Кликните на значок аккаунта справа вверху и выберите «Настройки».

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  1. В пункте «Цепочки писем» переведите тумблер в положение «Выключено».

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Групповые операции над письмами

Вы можете выделить несколько писем в папке, чтобы выполнить над ними определенную операцию.

  1. В списке писем отметьте нужные письма, поставив галочку слева.
  2. В меню сверху выберите нужное действие.

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Поиск по письмам

Чтобы начать поиск, введите слово или фразу в форму поиска вверху страницы.

По умолчанию поиск выполняется по всей почте, по темам, содержимому, получателям и отправителям писем. 

Вы можете кликнуть на значок справа, чтобы уточнить параметры поиска. Здесь вы можете:

  • указать, в какой папке выполнять поиск;
  • выбрать определенную категорию писем («Важные», «Непрочитанные» или «С вложениями»);
  • указать дату или период получения/отправки письма; 
  • выбрать определенного получателя или отправителя.

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Сортировка писем по папкам

По умолчанию созданы семь основных папок: Входящие, Архив, Черновики, Отправленные, Спам, Корзина, Важные. Эти папки невозможно удалить или переименовать. 

Вы можете создавать собственные папки и управлять ими.

Создание папок

  1. Кликните на значок плюса под списком основных папок.
  2. Укажите имя папки и ее расположение, выбрав, в какую из существующих папок она должна быть вложена.
  3. Нажмите «Создать папку».

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Перемещение писем в папку

Письма можно добавлять в папки автоматически с помощью фильтров либо вручную:

  1. Откройте нужное письмо и кликните «Переместить» в верхнем меню.
  2. В выпадающем списке кликните на папку, в которую нужно переместить письмо.

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Изменение папок

  1. Чтобы переименовать созданную папку или изменить ее расположение, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать».
  2. В открывшемся окне укажите нужные параметры.
  3. Нажмите «Сохранить изменения».

Удаление папок

  1. Чтобы удалить папку, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».
  2. На следующем шаге подтвердите удаление, нажав «Удалить».

Будьте внимательны! Все письма, размещенные в удаляемой папке, будут безвозвратно удалены, минуя «Корзину».

Пересылка писем в Telegram

Вы можете настроить пересылку писем (всех либо конкретных, в зависимости от заданных параметров), в свой Telegram-аккаунт. Для этого нужно выполнить следующее.

Шаг 1. Привяжите Telegram

  1. Откройте любое письмо и кликните на три точки справа вверху.
  2. Нажмите «Отправлять в Telegram».

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  1. Отсканируйте QR-код или перейдите по предложенной ссылке.

Telegram-бот @MailTimeweb_bot сообщит, что ваш ящик успешно привязан.

Шаг 2. Настройте фильтры

  1. Откройте одно из писем, которые нужно отправлять в Телеграм.
  2. Кликните на три точки справа вверху и нажмите «Настроить фильтр».

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  1. Проверьте условия в блоке «Если». Они задают, какие письма нужно дублировать в Телеграм (например, письма от конкретного отправителя или с определенной темой). Скорректируйте условия при необходимости.
  2. В блоке «Тогда» включите действие «Отправлять в Telegram».
  3. Нажмите «Создать фильтр».

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Если потребуется прекратить пересылку писем в Telegram, вы можете выключить созданный фильтр, удалить его или отвязать Telegram-аккаунт. Для этого:

  1. Кликните на значок аккаунта справа вверху и выберите «Личные данные».
  2. В пункте «Отправка писем в Telegram» кликните «Настроить».
  3. Нажмите «Отвязать».

Telegram

Просмотр технических заголовков

Чтобы просмотреть технические заголовки письма:

  1. Откройте нужное письмо.
  2. Кликните на три точки справа вверху.
  3. Выберите «Оригинал письма».

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Техническая информация о письме откроется в новой вкладке.

Настройка подписи

Вы можете настроить подпись, которая будет автоматически добавляться к каждому отправляемому письму.

  1. Кликните на значок аккаунта справа вверху и выберите «Личные данные».

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  1. Заполните поле «Подпись». Например:

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  1. Выберите, где вы хотите размещать подпись в письме: в самом конце письма или до процитированного сообщения.
  2. Нажмите «Сохранить».

Если в дальнейшем потребуется удалить подпись, просто удалите текст из поля «Подпись» и сохраните изменения.

Управление фильтрами

Вы можете создавать фильтры, чтобы обрабатывать входящие письма в соответствии с заданными вами параметрами. Например, письма от конкретного отправителя можно пересылать на другой ящик, письма с определенной темой — загружать в конкретную папку и так далее, в зависимости от ваших потребностей.

Создание фильтра из письма

Перейти к созданию фильтра можно из любого письма:

  1. Откройте письмо, для которого нужно создать фильтр.
  2. Кликните на значок с тремя точками справа вверху.
  3. Выберите «Настроить фильтр».

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  1. Система предложит два условия по умолчанию. Проверьте, подходят ли они вам, при необходимости скорректируйте или добавьте новые. Например: 
    • «Если поле «От кого» содержит определенного отправителя» (укажите в условии его ящик).
    • «Если тело письма содержит определенное слово или фразу» (укажите в условии это слово/фразу).

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  1. Выберите, какое действие (или действия) необходимо выполнить с письмом, которое подходит под заданные условия, и включите нужную опцию.
  2. Если вы хотите применить правило не только к новым письмам, но и ко всем, которые уже получены, включите опцию «Применить к существующим письмам».
  3. Укажите, должно ли выполняться только одно условие или все заданные, чтобы фильтр был применен.
  4. Нажмите «Создать фильтр».

Создание фильтра в настройках

Вы также можете начать создание фильтра из настроек ящика. Для этого кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Фильтры».

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Откроется форма создания нового фильтра, и вы сможете задать необходимые параметры так же, как описано выше.

Включение и выключение фильтров

Сразу после создания фильтр будет включен. Если в дальнейшем потребуется приостановить его работу, вы можете сделать его неактивным. Для этого:

  1. Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Фильтры».

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  1. Найдите нужный фильтр и переведите тумблер в положение «выключено».

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После вы в любой момент сможете включить фильтр снова, и он продолжит применяться к письмам.

Изменение фильтров

Чтобы изменить созданный фильтр:

  1. Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Фильтры».
  2. Найдите нужное правило в списке и кликните на три точки справа.
  3. Выберите «Редактировать».
  4. Внесите необходимые правки и сохраните изменения.

Удаление фильтров

Чтобы временно остановить работу фильтра, его можно выключить. Если же фильтр больше не нужен, вы можете удалить его.

  1. Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Фильтры».
  2. Найдите нужное правило в списке и кликните на три точки справа.
  3. Выберите «Удалить».

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Фильтр будет удален сразу, без дополнительного подтверждения.

Настройки ящика

Личные данные

Вы можете указать свое имя в настройках ящика — тогда получатели письма будут видеть ваше имя, а не почтовый адрес, в графе «Отправитель». 

Для этого:

  1. Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Личные данные».

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  1. Заполните поля «Имя» и «Фамилия» и сохраните изменения.

Смена пароля

Чтобы изменить пароль от ящика:

  1. Кликните на значок аккаунта в правом верхнем углу и выберите «Личные данные».

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  1. В пункте «Вход и безопасность» нажмите «Сменить пароль».
  2. Введите текущий пароль, затем дважды — новый пароль.
  3. Нажмите «Сменить пароль».

Управление контактами

В разделе «Контакты» вы можете добавлять новые контакты в адресную книгу, редактировать существующие и удалять их, а также добавлять контакты в группы.

Чтобы перейти к разделу «Контакты», кликните на значок записной книжки в верхнем меню.

Без Названия (3)

Создание контакта

Контакты ваших корреспондентов — тех, кому вы хоть раз отправляли письмо или от кого получали письма — добавляются в «Контакты» автоматически. Помимо этого вы можете добавлять контакты вручную.

  1. Перейдите в раздел «Контакты» и нажмите «Добавить контакт».
  2. Заполните необходимые поля — как минимум, «Email».
  3. Если вы хотите добавить контакт в определенную группу (или несколько групп), выберите ее в соответствующем поле (группа должна быть создана заранее).
  4. Нажмите «Сохранить».

Редактирование контакта

Вы всегда можете внести изменения в созданные контакты, в том числе в те, которые были добавлены автоматически.

  1. Перейдите в раздел «Контакты».
  2. Найдите нужный контакт в списке и кликните на него.
  3. Внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить».

Удаление контакта

  1. Перейдите в раздел «Контакты» и найдите нужный контакт в списке.
  2. Кликните на три точки справа и выберите «Удалить».
  3. Подтвердите удаление контакта, нажав «Удалить» в открывшемся окне.

Контакт будет удален из вашей адресной книги. Если вы получите новое письмо от этого контакта или напишите ему сами, контакт снова будет добавлен.

Группы (метки) контактов

Для удобства вы можете распределять контакты по группам (например, «Работа», «Личные» и так далее, в зависимости от ваших потребностей), присваивая им соответствующие метки.

  1. Перейдите в раздел «Контакты».
  2. В меню слева нажмите на значок плюса у пункта «Мои метки».
  3. Укажите название метки и нажмите «Создать метку».
  4. При добавлении или редактировании контакта выберите нужную метку (или несколько) и сохраните изменения.

Изменение метки

Вы можете скорректировать название метки. Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Контакты».
  2. В меню слева кликните правой кнопкой мыши по нужной метке и выберите «Редактировать».
  3. Внесите правки и нажмите «Сохранить изменения».

Удаление метки

Чтобы удалить одну из созданных групп контактов:

  1. Перейдите в раздел «Контакты».
  2. В меню слева кликните правой кнопкой мыши по нужной метке и выберите «Удалить».
  3. Подтвердите удаление в новом окне.

Контакты, добавленные в эту группу, удалены не будут — они по-прежнему будут доступны в разделе «Все контакты» и в других группах, в которые они добавлялись.

Добавление в черный список

Вы можете заблокировать любого отправителя, добавив его в черный список. В этом случае почта, отправленная от его имени, больше не будет приходить, а уже полученные письма будут удалены из папки «Входящие».

Заблокировать отправителя можно двумя способами.

Из конкретного письма:

  1. Кликните на письмо от этого отправителя и нажмите «Заблокировать» в верхнем меню.

Без Названия (4)

  1. В следующем окне подтвердите блокировку.

Из настроек ящика:

  1. Кликните на значок аккаунта справа вверху и выберите «Черный список».

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  1. Введите email и нажмите «Заблокировать». Вы также можете выбрать ящик из списка недавних отправителей и кликнуть «В блок».

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Удаление из черного списка

  1. Кликните на значок аккаунта справа вверху и выберите «Черный список».

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  1. Кликните на три точки у нужного пользователя и нажмите «Разблокировать».

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