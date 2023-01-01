Встроенный визуальный редактор позволит легко форматировать текст и создавать привлекательный контент для посетителей
Вы можете создавать каталог товаров, настраивать цены, акции и скидки, управлять заказами и оплатой, а также интегрировать различные платежные системы
Настройка мета-тегов, URL-адреса, карты сайта и управление ключевыми словами помогут повысить видимость онлайн-ресурса в поисковых системах и привлечь больше органического трафика
Битрикс предоставляет инструменты для отслеживания статистики посещений веб-проекта: количество посетителей, их поведение на сайте, источники трафика и другую полезную информацию
В CMS Bitrix открыта возможность добавлять различные языки, настраивать локализацию контента и управлять региональными настройками
Битрикс включает в себя специальные модули для управления блогами и форумами: функции создания и публикации статей, комментарии и многое другое
Подойдет для интерактивных порталов: блогов, форумов и лендингов
Включает функционал для создания небольших корпоративных сайтов и личных блогов
Предназначена для небольших интернет-магазинов. Включает в себя CRM, интеграцию с 1С и доступ к модулям и инструментам для управления бизнесом
Для крупных интернет-магазинов с функционалом документооборота и отчетностью, программ лояльности и многого другого
Панель управления имеет интуитивно-понятный и легко навигируемый интерфейс, что делает ее простой в использовании для пользователей различного уровня технической подготовки. Вы сможете быстро найти необходимые функции и инструменты для управления хостингом
Платформа будет установлена сразу после регистрации, что позволит сэкономить время и быстрее запустить проект
Оптимизированный хостинг для Битрикс обеспечит быструю скорость загрузки страниц
Вы можете легко работать с базами данных, настраивать электронную почту, устанавливать SSL-сертификаты и многое другое
Ежедневные резервные копии данных и защита от DDoS-атак уберегут ваш сайт от злоумышленников и неполадок