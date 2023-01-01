Что такое 1С-Битрикс Bitrix – это популярная в России и странах СНГ система управления контентом, которая подходит для разработки веб-ресурсов любых масштабов: от небольших лендингов до крупных интернет-магазинов.



Вы можете создавать и оптимизировать страницы проекта для поисковых систем, настраивать мета-теги и ссылки, проводить A/B-тестирование, отслеживать статистику посещений и многое другое. Благодаря этому созданный онлайн-ресурс на Битрикс поможет выстроить коммуникацию с клиентами в интернете и увеличить продажи товаров или услуг.



Также платформа поддерживает множество дополнительных модулей, компонентов и интеграций, которые позволят расширить функциональность сайта и адаптировать его под конкретные потребности. Например, вы можете интегрировать системы учета, CRM-системы, социальные сети, аналитические инструменты и многое другое.