Хостинг для
1С-Битрикс

Создавайте проекты любой сложности на производительном хостинге
сертифицированного партнера 1C-Битрикс
Фильтры
Срок аренды
1 год
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Что такое 1С-Битрикс

Bitrix – это популярная в России и странах СНГ система управления контентом, которая подходит для разработки веб-ресурсов любых масштабов: от небольших лендингов до крупных интернет-магазинов.

Вы можете создавать и оптимизировать страницы проекта для поисковых систем, настраивать мета-теги и ссылки, проводить A/B-тестирование, отслеживать статистику посещений и многое другое. Благодаря этому созданный онлайн-ресурс на Битрикс поможет выстроить коммуникацию с клиентами в интернете и увеличить продажи товаров или услуг.

Также платформа поддерживает множество дополнительных модулей, компонентов и интеграций, которые позволят расширить функциональность сайта и адаптировать его под конкретные потребности. Например, вы можете интегрировать системы учета, CRM-системы, социальные сети, аналитические инструменты и многое другое.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте письма от имени домена, настраивайте рассылки и привлекайте новых клиентов
Быстрое создание сайта
Устанавливайте популярные CMS внутри панели управления через удобный каталог
Профессиональная поддержка 24/7
Обращайтесь к дружелюбной и профессиональной поддержке в любой момент времени
Права доступа
Делитесь доступом к аккаунту с ограниченными правами
Все в одном месте
Вносите изменения в проекты не выходя из панели управления
Бесплатный
SSL-сертификат
Обеспечьте безопасное соединение для всех пользователей сайта

Возможности Bitrix

Управление контентом

Встроенный визуальный редактор позволит легко форматировать текст и создавать привлекательный контент для посетителей

Интернет-магазин

Вы можете создавать каталог товаров, настраивать цены, акции и скидки, управлять заказами и оплатой, а также интегрировать различные платежные системы

SEO-оптимизация

Настройка мета-тегов, URL-адреса, карты сайта и управление ключевыми словами помогут повысить видимость онлайн-ресурса в поисковых системах и привлечь больше органического трафика

Аналитика и статистика

Битрикс предоставляет инструменты для отслеживания статистики посещений веб-проекта: количество посетителей, их поведение на сайте, источники трафика и другую полезную информацию

Многоязычность и мультирегиональность

В CMS Bitrix открыта возможность добавлять различные языки, настраивать локализацию контента и управлять региональными настройками

Встроенный блог и форум

Битрикс включает в себя специальные модули для управления блогами и форумами: функции создания и публикации статей, комментарии и многое другое

Кому подойдет хостинг
Битрикс?

Битрикс подойдет для различных категорий пользователей
и организаций

Предпринимателям

Продвигайте товары или услуги с помощью Bitrix и выстраивайте коммуникацию с клиентами
Предпринимателям

Крупным компаниям

Битрикс пользуется спросом среди большого числа корпораций: Евросеть, Газпром Нефть и других
Крупным компаниям

Начинающим

Простой интерфейс управления поможет запустить свой первый веб-проект
Начинающим

Лицензия Битрикса

Стандарт

Подойдет для интерактивных порталов: блогов, форумов и лендингов

Старт

Включает функционал для создания небольших корпоративных сайтов и личных блогов

Малый бизнес

Предназначена для небольших интернет-магазинов. Включает в себя CRM, интеграцию с 1С и доступ к модулям и инструментам для управления бизнесом

Бизнес

Для крупных интернет-магазинов с функционалом документооборота и отчетностью, программ лояльности и многого другого

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс

Панель управления имеет интуитивно-понятный и легко навигируемый интерфейс, что делает ее простой в использовании для пользователей различного уровня технической подготовки. Вы сможете быстро найти необходимые функции и инструменты для управления хостингом

Хостинг для
1C-Битрикс от Timeweb

Быстрая установка

Платформа будет установлена сразу после регистрации, что позволит сэкономить время и быстрее запустить проект

Удобство управления

Оптимизированный хостинг для Битрикс обеспечит быструю скорость загрузки страниц

Производительность

Вы можете легко работать с базами данных, настраивать электронную почту, устанавливать SSL-сертификаты и многое другое

Высокая степень защиты

Ежедневные резервные копии данных и защита от DDoS-атак уберегут ваш сайт от злоумышленников и неполадок

Вопросы и ответы

Как купить хостинг для 1С-Битрикс?
Чем хостинг для 1С-Битрикс отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать 1С-Битрикс самостоятельно?
Какие версии 1С-Битрикс поддерживает хостинг?
Сайт будет работать быстро и без ошибок?
Для каких целей можно использовать 1С-Битрикс?
Какие требования к хостингу для 1С-Битрикс?