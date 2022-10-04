Настройка авторизации по RSA-ключу

При соединении с сервером по протоколу SSH вы можете использовать не только авторизацию по паролю, но и по RSA-ключу. Такой способ авторизации позволит сделать работу более безопасной (снизится вероятность взлома учетной записи перехватом пароля) и более удобной (не будет необходимости при каждом соединении вводить пароль).

Настройка авторизации по ключу состоит из создания ключа на локальном компьютере и копирования его на сервер.

Linux, MacOS, Windows 10

Эта инструкция подойдет для ОС Linux, MacOS, а также для версий Windows 10 начиная с 1809 — в них доступен встроенный SSH-клиент. Если у вас более ранняя версия Windows, воспользуйтесь инструкцией из пункта «Windows без OpenSSH».

Создание RSA-ключей

Запустите терминал на вашем компьютере и выполните команду:

ssh-keygen

Вы увидите примерно следующее сообщение:

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa):

Нажмите Enter — ключ будет сохранен в указанную директорию по умолчанию. Далее вам будет предложено задать пароль (кодовую фразу) для ключа. Вы можете задать ее или оставить пустой, просто нажав Enter. Обратите внимание, что если вы зададите кодовую фразу, ее потребуется вводить при каждой авторизации по ключу.

Процедура создания ключей завершена, ключи сохранены в директории ~/.ssh/ в файлах id_rsa и id_rsa.pub . Теперь их необходимо скопировать на сервер.

Копирование ключей на сервер

Выполните в терминале следующую команду, указав вместо user ваш логин от панели управления аккаунтом, а вместо server — имя или IP-адрес сервера:

ssh-copy-id user@server

В результате содержимое файла с публичным ключом id_rsa.pub будет скопировано в файл ~/.ssh/authorized_keys на сервере, и в дальнейшем вы сможете устанавливать соединение с сервером, используя команду:

ssh user@server

Windows без OpenSSH

Если вы используете версию Windows без OpenSSH, вам потребуется специальная программа — PuTTYgen. Вы можете скачать дистрибутив puttygen.exe с официального сайта PuTTY.

Создание ключей

Запустите программу, в открывшемся окне выберите «Type of key — SSH-2 RSA и нажмите «Generate».

Пока создается ключ, водите мышью в хаотичном порядке в пространстве под строкой загрузки для генерации случайных значений. После того, как ключ будет создан, в окне программы вы сможете задать «Key passphrase» (кодовую фразу) для ключа. Это необязательно (вы можете оставить строку пустой), но повысит безопасность. Если вы решите задать кодовую фразу, ее потребуется вводить при каждой авторизации по ключу. Далее сохраните созданные ключи, нажав на кнопки « Save public key » и « Save private key », например, под именами id_rsa.pub и mykey.ppk . Также скопируйте и сохраните в любом текстовом файле содержимое окна «Public key for pasting…» — оно потребуется при копировании созданного ключа на сервер.



На этом процедура создания ключей завершена.

Добавление ключей на сервер

В процессе копирования ключей вам потребуется утилита pageant . Вы можете скачать дистрибутив pageant.exe с официального сайта PuTTY.

Подключитесь к серверу по SSH и выполните команду для создания на сервере директории и файла для хранения ключей:

mkdir ~/.ssh

chmod 0700 ~/.ssh

touch ~/.ssh/authorized_keys

chmod 0644 ~/.ssh/authorized_keys

Откройте созданный файл с помощью текстового редактора:

nano ~/.ssh/authorized_keys

Вставьте в него скопированный на предыдущем шаге текст public key из окна PuTTYgen и сохраните файл. Запустите pageant — его иконка появится в трее. Щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите « Add Key» . В открывшемся окне укажите путь к приватному ключу mykey.ppk , сохраненному ранее, и нажмите « Open» . Если при создании ключа вы указывали кодовую фразу, pageant запросит ее на данном этапе. Для проверки работы авторизации по ключу снова запустите утилиту PuTTY, подключитесь к серверу по SSH и введите свой логин от панели управления аккаунтом. Если все настроено корректно, вы увидите подобный вывод в окне консоли: