Ошибка 502
Ошибка 502 (Bad Gateway) означает, что при выполнении вашего запроса был получен недопустимый ответ от сервера.
Возможные причины и способы их устранения:
- Скрипты сайта превышают ограничения, накладываемые на них условиями нашего хостинга, и автоматически завершаются. Для устранения ошибки достаточно провести оптимизацию ваших скриптов.
- На тарифах Eterno и Premium вы также можете столкнуться с ошибкой 502 в случаях, когда запущенные для вашего аккаунта обработчики Apache были заняты длительным выполнением скриптов, в результате новые обращения ожидали освобождения обработчика и по истечении таймаута ожидания на странице отображалась ошибка 502. В этом случае необходимо завершить работу зависших обработчиков и перезапустить их; подробнее см. раздел «Завершение работы процессов» в статье «Основные команды SSH».
- При использовании PHP 5.3 или 5.4: ошибка при включенном APC (Alternative PHP Cache). Проблема решается отключением APC при помощи добавления в файл .htaccess вашего сайта следующей строки:
php_flag apc.cache_by_default Off
- Технический сбой на сервере. Проблема максимально быстро диагностируется нашими специалистами и оперативно устраняется.