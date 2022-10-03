На тарифах Eterno и Premium вы также можете столкнуться с ошибкой 502 в случаях, когда запущенные для вашего аккаунта обработчики Apache были заняты длительным выполнением скриптов, в результате новые обращения ожидали освобождения обработчика и по истечении таймаута ожидания на странице отображалась ошибка 502. В этом случае необходимо завершить работу зависших обработчиков и перезапустить их; подробнее см. раздел «

Завершение работы процессов