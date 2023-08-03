Конструктор сайтов

Какие виды сайтов можно создавать с помощью шаблонов Конструктора?

С помощью конструктора Craftum вы можете создать как небольшой сайт-визитку с описанием вашего бизнеса и контактными данными, так и полноценный многостраничный сайт или интернет-магазин, который подробно расскажет о вашей компании, товарах и услугах.

Как привязать домен к сайту?

В личном кабинете Craftum перейдите в раздел «Домены» и нажмите «Добавить домен». Введите домен в формате domain.ru . Выберите сайт, который должен открываться по домену. Нажмите «Добавить». На стороне держателя NS-серверов выполните настройки: Измените A-запись вашего домена ( domain.ru ) и поддомена WWW ( www.domain.ru ) на на 92.255.111.71.

) и поддомена WWW ( ) на на 92.255.111.71. Удалите AAAA-запись для домена и поддомена WWW.

Применение изменений займет 15-30 минут. В редких случаях обновление записей может занять до 24 часов.

Подробная инструкция по привязке домена доступна в Базе знаний Craftum.

Как сохранить изменения на сайте?

Изменения сохраняются автоматически, когда вы их вносите. Если сайт уже был опубликован, то для применения изменений нужно опубликовать его снова.

Как изменить шаблон Конструктора?

Изменить выбранный шаблон нельзя — можно только создать новую страницу с нужным шаблоном.

Как оплатить услугу Конструктора сайтов?

Оплатить услугу можно в вашем личном кабинете Craftum в разделе «Тариф и оплата».

Выберите тарифный план и срок оплаты — месяц или год. При оплате на год предоставляется скидка 15%, а также домен в зоне .RU или .РФ в подарок.

Мы принимаем оплату с российских и зарубежных банковских карт.

Как добавить почтовые ящики для сайта?

В настоящий момент настроить почту через личный кабинет Craftum нельзя. Вы можете воспользоваться почтовым сервисом другого провайдера (например, Timeweb, Яндекс, Mail.Ru и т.д.), чтобы создать почтовые ящики на своем домене.

Как добавить новый элемент на страницу сайта?

Кликните на значок плюса между блоками на странице, чтобы добавить новый блок, выбрав его тип.

Вы также можете перемещать, скрывать или удалять блоки. Внутри блока можно управлять его элементами.

Как перемещаться между страницами сайта в режиме Конструктора?

Кликните на выпадающий список в левом верхнем углу рядом со значком «Домой» и выберите страницу, к которой нужно перейти.

По клику на «Домой» вы вернетесь в панель управления сайтом, где будут доступны все созданные страницы.

Как загрузить в шаблоны дополнительные шрифты?

К сожалению, такой возможности нет.

Как подключить сайт к сервисам Яндекс.Метрика и Google Analytics?

Для подключения систем аналитики рекомендуем воспользоваться подробными инструкциями в Базе знаний Craftum: