Общая инструкция по переносу доменов .ru и .рф в Timeweb

Общая инструкция по переносу доменов .ru и .рф в Timeweb

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Самостоятельный перенос домена

Для переноса домена в Timeweb (к регистратору ТаймВэб.Домены) необходимо выполнить следующие действия:

  1. Убедиться, что выполнены условия:
    • до окончания срока регистрации домена осталось не менее 7 дней;
    • с момента смены администратора или регистратора прошло более 30 дней.
  1. Обратиться к текущему регистратору домена и запросить AuthInfo-код (код переноса). Срок действия AuthInfo-кода – 20 календарных дней.
  2. Запустить трансфер в панели управления Timeweb, в разделе «Домены и поддомены»:
    • Если домен уже добавлен в панели — нажать на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.

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    • Если домен еще не добавлен — нажать на кнопку «Перенести домен» над списком доменов.

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В открывшейся форме:

  • указать нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;
  • ввести код трансфера, полученный от текущего регистратора;
  • нажать «Перенести домен».

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При инициировании трансфера вы подтверждаете передачу поддержки домена к регистратору ООО «ТаймВэб.Домены». Чтобы подтвердить заявку на перенос домена, нужно в интерфейсе панели управления нажать на кнопку «Перенести домен».

После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление. 

Перенос выполняется в течение 5 дней. Если статус не обновляется, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос домена нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.

Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:

  • домен или домены, которые вы хотите перенести;
  • логин и пароль от панели текущего регистратора.

Всё остальное сделаем мы!

Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.

 

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