Общая инструкция по переносу доменов .ru и .рф в Timeweb
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.
Самостоятельный перенос домена
Для переноса домена в Timeweb (к регистратору ТаймВэб.Домены) необходимо выполнить следующие действия:
- Убедиться, что выполнены условия:
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- до окончания срока регистрации домена осталось не менее 7 дней;
- с момента смены администратора или регистратора прошло более 30 дней.
- Обратиться к текущему регистратору домена и запросить AuthInfo-код (код переноса). Срок действия AuthInfo-кода – 20 календарных дней.
- Запустить трансфер в панели управления Timeweb, в разделе «Домены и поддомены»:
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- Если домен уже добавлен в панели — нажать на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.
- Если домен уже добавлен в панели — нажать на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.
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- Если домен еще не добавлен — нажать на кнопку «Перенести домен» над списком доменов.
- Если домен еще не добавлен — нажать на кнопку «Перенести домен» над списком доменов.
В открывшейся форме:
- указать нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;
- ввести код трансфера, полученный от текущего регистратора;
- нажать «Перенести домен».
При инициировании трансфера вы подтверждаете передачу поддержки домена к регистратору ООО «ТаймВэб.Домены». Чтобы подтвердить заявку на перенос домена, нужно в интерфейсе панели управления нажать на кнопку «Перенести домен».
После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос выполняется в течение 5 дней. Если статус не обновляется, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос домена нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.
Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:
- домен или домены, которые вы хотите перенести;
- логин и пароль от панели текущего регистратора.
Всё остальное сделаем мы!
Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.