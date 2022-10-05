Внесение изменений в закрывающие документы
Внести изменения в закрывающие документы можно через обращение в службу поддержки. В зависимости от того, что требуется исправить, будет нужно предоставить определенную информацию.
Ошибка, опечатка в реквизитах
Если вы обнаружили ошибку в реквизитах (например, опечатку в названии), достаточно отправить обращение через раздел «Поддержка» в панели управления или на ящик billing@timeweb.ru.
В обращении уточните, в чем именно допущена ошибка и за какой период необходимо перевыставить отчетные документы.
Изменение реквизитов организации
Если у вашей компании изменились реквизиты (юридический адрес, КПП, наименование), то для внесения изменений потребуется предоставить скан-копию официального письма, в котором будут указаны:
- дата смены реквизитов;
- новые реквизиты организации;
- печать организации и подпись уполномоченного лица.
Письмо можно отправить на e-mail: billing@timeweb.ru или через раздел «Поддержка». После его получения мы внесем необходимые изменения.
Реорганизация
В случае реорганизации будет необходимо предоставить скан-копии следующих документов:
- Официальное письмо о реорганизации.
В письме должны быть указаны старые и новые реквизиты юридического лица, дата проведения реорганизации и информация о том, что новое юридическое лицо является правопреемником прежнего юридического лица.
- Выписку из ЕГРЮЛ на новое юридическое лицо.
В выписке должно быть отражено, что новое юридическое лицо образовано в результате реорганизации прежнего юридического лица.
- Акт сверки на дату реорганизации.
Документы можно отправить на e-mail: billing@timeweb.ru или через раздел «Поддержка».