Внесение изменений в закрывающие документы

Внести изменения в закрывающие документы можно через обращение в службу поддержки. В зависимости от того, что требуется исправить, будет нужно предоставить определенную информацию.

Ошибка, опечатка в реквизитах

Если вы обнаружили ошибку в реквизитах (например, опечатку в названии), достаточно отправить обращение через раздел «Поддержка» в панели управления или на ящик billing@timeweb.ru.

В обращении уточните, в чем именно допущена ошибка и за какой период необходимо перевыставить отчетные документы.

Изменение реквизитов организации

Если у вашей компании изменились реквизиты (юридический адрес, КПП, наименование), то для внесения изменений потребуется предоставить скан-копию официального письма, в котором будут указаны:

дата смены реквизитов;

новые реквизиты организации;

печать организации и подпись уполномоченного лица.

Письмо можно отправить на e-mail: billing@timeweb.ru или через раздел «Поддержка». После его получения мы внесем необходимые изменения.

Реорганизация

В случае реорганизации будет необходимо предоставить скан-копии следующих документов:

Официальное письмо о реорганизации.

В письме должны быть указаны старые и новые реквизиты юридического лица, дата проведения реорганизации и информация о том, что новое юридическое лицо является правопреемником прежнего юридического лица.

Выписку из ЕГРЮЛ на новое юридическое лицо.

В выписке должно быть отражено, что новое юридическое лицо образовано в результате реорганизации прежнего юридического лица.

Акт сверки на дату реорганизации.

Документы можно отправить на e-mail: billing@timeweb.ru или через раздел «Поддержка».