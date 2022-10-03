Резервные копии баз данных создаются автоматически и доступны в панели управления, в разделе «Сайты» — «Резервные копии» — вкладка «Базы данных».

Для создания резервной копии вручную вы можете воспользоваться инструментом phpMyAdmin, либо командой mysqldump при подключении по SSH.

Создание резервной копии базы данных при помощи phpMyAdmin

См. раздел «Экспорт базы данных» в статье «Основы работы с phpMyAdmin».

Создание резервной копии базы данных при подключении по SSH

Cоздать дамп (резервную копию) можно с помощью следующей команды:

mysqldump -u'база_данных' база_данных -p'пароль_базы_данных' > имя_дампа.sql --no-tablespaces

Параметры «база_данных», «пароль_базы_данных» и «имя_дампа» необходимо заменить на актуальные для вас значения.