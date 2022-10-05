База знаний
На главную
Доменная почта
Доменная почта
Доменная почта
Доменная почта — это инструмент для сбора писем, адресатом в которых указан текущий домен, но логин адреса не совпадает ни с одним из ящиков, созданных на данном домене.
Допустим, если ваш клиент отправит письмо на sales@вашдомен.рф, а ящика sales не существует, такое присьмо придет на ящик, который вы укажете в настройках «Доменной почты».
Чтобы включить доменную почту:
- Перейдите в раздел «Почта».
- Выберите нужный домен из выпадающего списка.
- Кликните «Указать ящик».
- Введите нужный email и нажмите Enter, чтобы сохранить изменения.
На главную