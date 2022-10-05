Доменная почта

Доменная почта

Доменная почта — это инструмент для сбора писем, адресатом в которых указан текущий домен, но логин адреса не совпадает ни с одним из ящиков, созданных на данном домене.

Допустим, если ваш клиент отправит письмо на sales@вашдомен.рф, а ящика sales не существует, такое присьмо придет на ящик, который вы укажете в настройках «Доменной почты».

Чтобы включить доменную почту:

  1. Перейдите в раздел «Почта».
  2. Выберите нужный домен из выпадающего списка.
  3. Кликните «Указать ящик».
  4. Введите нужный email и нажмите Enter, чтобы сохранить изменения.

B5390b7b 5ef8 43ad B83e 943eec86d52d

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Ограничения почты
Основные вопросы по работе с почтой
Настройка Почты для домена (Yandex, Mail.ru, Google)
Перенос почты
Спам и блокировки
Возможные ошибки при работе с почтой
Услуга «Антиспам»
Приложение Timeweb24
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции