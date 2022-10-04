Редактор кода, IDE

Редактор кода, IDE

Редактор кода — это интегрированная среда разработки (IDE), где вы можете писать и редактировать код при помощи веб-интерфейса, а также загружать файлы на сервер, создавать новые файлы и папки, удалять их. В редакторе используется кодировка UTF-8.

Интерфейс редактора имеет 3 панели:

  • менеджер файлов (слева) — здесь осуществляется навигация по каталогу аккаунта;
  • окно редактора — основное рабочее поле;
  • меню и настройки (справа) — здесь доступны кнопки сохранения изменений, а также переход к настройкам.

5c2338d6 1b41 4d1b 8c7c 3904f663c5d0

Левую и правую панель вы можете закрепить на экране либо скрыть, нажав на значок замка сверху, чтобы получить больше пространства для редактирования кода. 

Навигация по каталогу

Кликнув правой кнопкой мыши по одной из директорий, вы сможете вызвать контекстное меню. С его помощью можно:

  • создать в текущей директории новую папку или файл;
  • загрузить в директорию файлы;
  • скопировать/вставить содержимое;
  • переименовать папку или удалить ее.

Контекстное меню файлов позволяет копировать, переименовывать и удалять их.

Развернуть содержимое директории можно по двойному клику, так же по двойному клику можно открыть содержимое файла в окне редактора. 

Настройки

С помощью пункта «Settings» в блоке справа вы можете:

  • изменить внешний вид интерфейса: тему, шрифт, параметры отображения (отступы, выделение строк, перенос строк) и др.;
  • изменить системные настройки: например, заменить двойной клик на одинарный при навигации по дереву каталога;
  • отключить подсказки: для этого в окне настроек откройте раздел «CompletePlus» и отключите обе опции. После сохраните изменения и перезапустите IDE.

Кнопка «Split» (Разделить окна) под окном редактора позволит вам открыть несколько вертикальных или горизонтальных окон редактора параллельно.

По кнопке рядом можно выбрать тип подсветки синтаксиса (по умолчанию — html).

Горячие клавиши

Редактор кода поддерживает определенные горячие клавиши:

  • CTRL+S — Сохранить изменения в текущем файле
  • CTRL+F — Поиск по текущему файлу
  • CTRL+R — Найти и заменить в текущем файле
  • CTRL+H — Расширенный поиск по текущему файлу
  • CTRL+A — Выделить все
  • CTRL+D — Удалить активную строку
  • CTRL+Z — Отменить
  • CTRL+L — Перейти к определенной строке
  • CTRL+Стрелки вверх/вниз — Переключение между открытыми вкладками редактора
  • CTRL+Пробел — Автозаполнение
  • ALT+0 — Свернуть все блоки
  • ALT+Shift+0 — Развернуть блоки
На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Общая информация о хостинге
Тарифы и оплата
Перенос сайтов на хостинг
Подключение к серверу хостинга
Работа с сайтом
CMS
Базы данных
Резервное копирование
PHP
Логи и статистика
Файл .htaccess
Вопросы по нагрузке
Взломы и защита
Оптимизация работы сайта
Защита от DDoS
Дополнительный IP-адрес
Планировщик заданий Cron
Приложения и фреймворки
Возможные ошибки и их устранение
Другие вопросы и инструкции
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции