Редактор кода, IDE

Другие вопросы и инструкции

Редактор кода — это интегрированная среда разработки (IDE), где вы можете писать и редактировать код при помощи веб-интерфейса, а также загружать файлы на сервер, создавать новые файлы и папки, удалять их. В редакторе используется кодировка UTF-8.

Интерфейс редактора имеет 3 панели:

менеджер файлов (слева) — здесь осуществляется навигация по каталогу аккаунта;

окно редактора — основное рабочее поле;

меню и настройки (справа) — здесь доступны кнопки сохранения изменений, а также переход к настройкам.

Левую и правую панель вы можете закрепить на экране либо скрыть, нажав на значок замка сверху, чтобы получить больше пространства для редактирования кода.

Навигация по каталогу

Кликнув правой кнопкой мыши по одной из директорий, вы сможете вызвать контекстное меню. С его помощью можно:

создать в текущей директории новую папку или файл;

загрузить в директорию файлы;

скопировать/вставить содержимое;

переименовать папку или удалить ее.

Контекстное меню файлов позволяет копировать, переименовывать и удалять их.

Развернуть содержимое директории можно по двойному клику, так же по двойному клику можно открыть содержимое файла в окне редактора.

Настройки

С помощью пункта «Settings» в блоке справа вы можете:

изменить внешний вид интерфейса: тему, шрифт, параметры отображения (отступы, выделение строк, перенос строк) и др.;

изменить системные настройки: например, заменить двойной клик на одинарный при навигации по дереву каталога;

отключить подсказки: для этого в окне настроек откройте раздел «CompletePlus» и отключите обе опции. После сохраните изменения и перезапустите IDE.

Кнопка «Split» (Разделить окна) под окном редактора позволит вам открыть несколько вертикальных или горизонтальных окон редактора параллельно.

По кнопке рядом можно выбрать тип подсветки синтаксиса (по умолчанию — html).

Горячие клавиши

Редактор кода поддерживает определенные горячие клавиши: