Настройка файла robots.txt

Другие вопросы и инструкции

robots.txt — это служебный файл с инструкциями для поисковых роботов, размещаемый в корневой директории сайта ( /public_html/robots.txt ). С его помощью можно запретить индексирование отдельных страниц (или всего сайта), ограничить доступ для определенных роботов, настроить частоту запросов роботов к сайту и др. Корректная настройка robots.txt позволит снизить нагрузку на сайт, создаваемую поисковыми роботами.

Формат robots.txt

Файл содержит набор правил (директив), каждое из которых записывается с новой строки в формате имя_директивы: значение (пробел после двоеточия необязателен, но допустим).

Каждый блок правил начинается с директивы User-agent .

Внутри блока правил не должно быть пустых строк.

Новый блок правил отделяется от предыдущего пустой строкой.

В файле можно использовать примечания, отделяя их знаком # .

Файл должен называться именно robots.txt ; написание Robots.txt или ROBOTS.TXT будет ошибочным.

Некоторые роботы могут игнорировать отдельные директивы. Например, GoogleBot не учитывает директивы Host и Crawl-Delay ; YandexDirect игнорирует общие директивы (заданные как User-agent: * ), но учитывает правила, заданные специально для него.

Проверить созданный robots.txt можно в вебмастер-сервисах Yandex или Google или в других подобных сервисах в сети.

Используемые директивы

User-agent

Все блоки правил начинаются с директивы User-agent , в которой указывается название робота, для которого задается правило. Запись вида User-agent: * означает, что правило задается для всех поисковых роботов.

Например, при следующей записи правило будет применено только к основному индексирующему боту Яндекса:

User-agent: YandexBot

Правило будет применено ко всем роботам Яндекса и Google:

User-agent: Yandex

User-agent: Googlebot

Правило будет применено вообще ко всем роботам:

User-agent: *

Disallow и Allow

Директивы используются, чтобы запретить и разрешить доступ к определенным разделам сайта.

Например, можно запретить индексацию всего сайта ( Disallow: / ), кроме определенного каталога ( Allow: /catalog ):

User-agent: имя_бота

Disallow: /

Allow: /catalog

Запретить индексацию страниц, начинающихся с /catalog , но разрешить для страниц, начинающихся с /catalog/auto и /catalog/new :

User-agent: имя_бота

Disallow: /catalog

Allow: /catalog/auto

Allow: /catalog/new

В каждой строке указывается только одна директория. Для запрещения (или разрешения) доступа к нескольким каталогам, для каждого требуется отдельная запись.

С помощью Disallow можно ограничить доступ к сайту для нежелательных ботов, тем самым снизив создаваемую ими нагрузку. Например, чтобы запретить доступ ко всему сайту для MJ12bot и AhrefsBot — ботов сервиса majestic.com и ahrefs.com — используйте:

User-agent: MJ12bot

User-agent: AhrefsBot

Disallow: /

Аналогичным образом устанавливается блокировка и для других ботов (скажем, DotBot, SemrushBot и других).

Примечания:

Пустая директива Disallow: равнозначна Allow: / , то есть «не запрещать ничего».

В директивах может использоваться символ $ для обозначения точного соответствия указанному параметру. Например, запись Disallow: /catalog аналогична Disallow: /catalog * и запретит доступ ко всем страницам с /catalog (/catalog, /catalog1, /catalog-new, /catalog/clothes и др.).

Использование $ это изменит. Disallow: /catalog$ запретит доступ к /catalog , но разрешит /catalog1, /catalog-new, /catalog/clothes и др.

Sitemap

При использовании файла sitemap.xml для описания структуры сайта, можно указать путь к нему с помощью соответствующей директивы:

User-agent: *

Disallow:

Sitemap: https://mydomain.com/путь_к_файлу/mysitemap.xml

Можно перечислить несколько файлов Sitemap , каждый в отдельной строке.

Host

Директива используется для указания роботам Яндекса основного зеркала сайта и полезна, когда сайт доступен по нескольким доменам.

User-agent: Yandex

Disallow: /catalog1$

Host: https://mydomain.com

Примечания:

Директива Host может быть только одна; если в файле указано несколько, роботом будет учтена только первая.

Необходимо указывать протокол HTTPS, если он используется. Если вы используете HTTP, зеркало можно записать в виде mydomain.com

Для корректного прочтения директивы, ее нужно указывать в блоке правил User-agent после директив Disallow и Allow .

Crawl-delay

Директива устанавливает минимальный интервал в секундах между обращениями робота к сайту, что может быть полезно для снижения создаваемой роботами нагрузки. Чем выше указанное значение, тем меньше страниц робот загрузит за сессию.

Значения можно указывать целыми или дробными числами (разделитель — точка).

User-agent: Yandex

Disallow:

Crawl-delay: 0.5

Примечания:

Для корректного прочтения директивы, ее нужно указывать в блоке правил User-agent после директив Disallow и Allow .

Для Яндекса максимальное значение в Crawl-delay — 2. Более высокое значение можно установить инструментами Яндекс.Вебмастер .

Для Google-бота установить частоту обращений можено в панели вебмастера Search Console .

Clean-param

Директива используется для робота Яндекса. Она позволяет исключить из индексации страницы с динамическими параметрами в URL-адресах (это могут быть идентификаторы сессий, пользователей, рефереров), чтобы робот не индексировал одно и то же содержимое повторно, повышая тем самым нагрузку на сервер.

Например, на сайте есть страницы:

www.mydomain.ru/news.html?&parm1=1&parm2=2

www.mydomain.ru/news.html?&parm2=2&parm3=3

По факту по обоим адресам отдается одна и та же страница — www.mydomain.ru/news.html , при этом в URL присутствуют дополнительные динамические параметры.

Чтобы робот не индексировал каждую подобную страницу, можно использовать директиву:

User-agent: Yandex

Disallow:

Clean-param: parm1&parm2&parm3 /news.html

Через знак & указываются параметры, которые робот должен игнорировать. Далее указывается страница, для которой применяется данное правило