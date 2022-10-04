Настройка файла robots.txt

Настройка файла robots.txt

robots.txt — это служебный файл с инструкциями для поисковых роботов, размещаемый в корневой директории сайта (/public_html/robots.txt). С его помощью можно запретить индексирование отдельных страниц (или всего сайта), ограничить доступ для определенных роботов, настроить частоту запросов роботов к сайту и др. Корректная настройка robots.txt позволит снизить нагрузку на сайт, создаваемую поисковыми роботами.

Формат robots.txt

  • Файл содержит набор правил (директив), каждое из которых записывается с новой строки в формате имя_директивы: значение (пробел после двоеточия необязателен, но допустим).
  • Каждый блок правил начинается с директивы User-agent.
  • Внутри блока правил не должно быть пустых строк.
  • Новый блок правил отделяется от предыдущего пустой строкой.
  • В файле можно использовать примечания, отделяя их знаком #.
  • Файл должен называться именно robots.txt; написание Robots.txt или ROBOTS.TXT будет ошибочным. 

Некоторые роботы могут игнорировать отдельные директивы. Например, GoogleBot не учитывает директивы Host и Crawl-Delay; YandexDirect игнорирует общие директивы (заданные как User-agent: *), но учитывает правила, заданные специально для него.

Проверить созданный robots.txt можно в вебмастер-сервисах Yandex или Google или в других подобных сервисах в сети.

Используемые директивы

User-agent

Все блоки правил начинаются с директивы User-agent, в которой указывается название робота, для которого задается правило. Запись вида User-agent: * означает, что правило задается для всех поисковых роботов.

Например, при следующей записи правило будет применено только к основному индексирующему боту Яндекса:

User-agent: YandexBot

Правило будет применено ко всем роботам Яндекса и Google:

User-agent: Yandex
User-agent: Googlebot

Правило будет применено вообще ко всем роботам:

User-agent: *

Disallow и Allow

Директивы используются, чтобы запретить и разрешить доступ к определенным разделам сайта.

Например, можно запретить индексацию всего сайта (Disallow: /), кроме определенного каталога (Allow: /catalog):

User-agent: имя_бота
Disallow: /
Allow: /catalog

Запретить индексацию страниц, начинающихся с /catalog, но разрешить для страниц, начинающихся с /catalog/auto и /catalog/new:

User-agent: имя_бота
Disallow: /catalog
Allow: /catalog/auto
Allow: /catalog/new

В каждой строке указывается только одна директория. Для запрещения (или разрешения) доступа к нескольким каталогам, для каждого требуется отдельная запись.

С помощью Disallow можно ограничить доступ к сайту для нежелательных ботов, тем самым снизив создаваемую ими нагрузку. Например, чтобы запретить доступ ко всему сайту для MJ12bot и AhrefsBot — ботов сервиса majestic.com и ahrefs.com — используйте:

User-agent: MJ12bot
User-agent: AhrefsBot
Disallow: /

Аналогичным образом устанавливается блокировка и для других ботов (скажем, DotBot, SemrushBot и других).

Примечания:

  • Пустая директива Disallow: равнозначна Allow: /, то есть «не запрещать ничего».
  • В директивах может использоваться символ $ для обозначения точного соответствия указанному параметру. Например, запись Disallow: /catalog аналогична Disallow: /catalog * и запретит доступ ко всем страницам с /catalog (/catalog, /catalog1, /catalog-new, /catalog/clothes и др.).
    Использование $ это изменит. Disallow: /catalog$ запретит доступ к /catalog, но разрешит /catalog1, /catalog-new, /catalog/clothes и др.

Sitemap

При использовании файла sitemap.xml для описания структуры сайта, можно указать путь к нему с помощью соответствующей директивы:

User-agent: *
Disallow:
Sitemap: https://mydomain.com/путь_к_файлу/mysitemap.xml

Можно перечислить несколько файлов Sitemap, каждый в отдельной строке.

Host

Директива используется для указания роботам Яндекса основного зеркала сайта и полезна, когда сайт доступен по нескольким доменам.

User-agent: Yandex
Disallow: /catalog1$
Host: https://mydomain.com

Примечания:

  • Директива Host может быть только одна; если в файле указано несколько, роботом будет учтена только первая.
  • Необходимо указывать протокол HTTPS, если он используется. Если вы используете HTTP, зеркало можно записать в виде mydomain.com
  • Для корректного прочтения директивы, ее нужно указывать в блоке правил User-agent после директив Disallow и Allow.

Crawl-delay

Директива устанавливает минимальный интервал в секундах между обращениями робота к сайту, что может быть полезно для снижения создаваемой роботами нагрузки. Чем выше указанное значение, тем меньше страниц робот загрузит за сессию.

Значения можно указывать целыми или дробными числами (разделитель — точка).

User-agent: Yandex
Disallow:
Crawl-delay: 0.5

Примечания:

  • Для корректного прочтения директивы, ее нужно указывать в блоке правил User-agent после директив Disallow и Allow.
  • Для Яндекса максимальное значение в Crawl-delay — 2. Более высокое значение можно установить инструментами Яндекс.Вебмастер.
  • Для Google-бота установить частоту обращений можено в панели вебмастера Search Console.

Clean-param

Директива используется для робота Яндекса. Она позволяет исключить из индексации страницы с динамическими параметрами в URL-адресах (это могут быть идентификаторы сессий, пользователей, рефереров), чтобы робот не индексировал одно и то же содержимое повторно, повышая тем самым нагрузку на сервер.

Например, на сайте есть страницы:

www.mydomain.ru/news.html?&parm1=1&parm2=2
www.mydomain.ru/news.html?&parm2=2&parm3=3

По факту по обоим адресам отдается одна и та же страница — www.mydomain.ru/news.html, при этом в URL присутствуют дополнительные динамические параметры.

Чтобы робот не индексировал каждую подобную страницу, можно использовать директиву:

User-agent: Yandex
Disallow:
Clean-param: parm1&parm2&parm3 /news.html

Через знак & указываются параметры, которые робот должен игнорировать. Далее указывается страница, для которой применяется данное правило

С более подробной информацией о настройке директивы Clean-param рекомендуем ознакомиться в справочнике Яндекса.

 

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Общая информация о хостинге
Тарифы и оплата
Перенос сайтов на хостинг
Подключение к серверу хостинга
Работа с сайтом
CMS
Базы данных
Резервное копирование
PHP
Логи и статистика
Файл .htaccess
Вопросы по нагрузке
Взломы и защита
Оптимизация работы сайта
Защита от DDoS
Дополнительный IP-адрес
Планировщик заданий Cron
Приложения и фреймворки
Возможные ошибки и их устранение
Другие вопросы и инструкции
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции