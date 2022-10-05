Списки рассылки

Любой созданный вами ящик можно превратить в список рассылки. При включении этой опции вся почта, поступающая на этот ящик, будет пересылаться на указанные вами адреса.

Для настройки списка рассылки:

Перейдите в раздел « Почта ». Выберите нужный домен, если их у вас несколько, и кликните на значок шестеренки у нужного ящика:

В открывшемся окне настроек перейдите на вкладку «Рассылки». Сделать ящик списком рассылки можно, нажав на соответствующий переключатель.

Впишите необходимые адреса и нажмите « Добавить» (или клавишу Enter ) для их включения в рассылку. Добавленные ящики будут отображены в списке ниже.

Для удаления ящиков из рассылки, отметьте их галочками и нажмите «Удалить».

После завершения обязательно нажмите « Сохранить все настройки ».

Если для ящика в настройках спам-фильтра выбрана опция «Переместить в папку «Спам», то письма, попавшие под этот фильтр, не будут перенаправляться в рассылке.

Если вам необходимо настроить пересылку только отдельных писем, это можно сделать через интерфейс используемого вами почтового клиента.