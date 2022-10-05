Списки рассылки

Списки рассылки

Любой созданный вами ящик можно превратить в список рассылки. При включении этой опции вся почта, поступающая на этот ящик, будет пересылаться на указанные вами адреса.

Для настройки списка рассылки:

  1. Перейдите в раздел «Почта». 
  2. Выберите нужный домен, если их у вас несколько, и кликните на значок шестеренки у нужного ящика:

List 1

  1. В открывшемся окне настроек перейдите на вкладку «Рассылки». Сделать ящик списком рассылки можно, нажав на соответствующий переключатель.

List 2

  1. Впишите необходимые адреса и нажмите «Добавить» (или клавишу Enter) для их включения в рассылку. Добавленные ящики будут отображены в списке ниже.

List 4.png

Для удаления ящиков из рассылки, отметьте их галочками и нажмите «Удалить».

List 3

  1. После завершения обязательно нажмите «Сохранить все настройки».

Если для ящика в настройках спам-фильтра выбрана опция «Переместить в папку «Спам», то письма, попавшие под этот фильтр, не будут перенаправляться в рассылке.

Если вам необходимо настроить пересылку только отдельных писем, это можно сделать через интерфейс используемого вами почтового клиента.

 

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Ограничения почты
Основные вопросы по работе с почтой
Настройка Почты для домена (Yandex, Mail.ru, Google)
Перенос почты
Спам и блокировки
Возможные ошибки при работе с почтой
Услуга «Антиспам»
Приложение Timeweb24
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции