Списки рассылки
Любой созданный вами ящик можно превратить в список рассылки. При включении этой опции вся почта, поступающая на этот ящик, будет пересылаться на указанные вами адреса.
Для настройки списка рассылки:
- Перейдите в раздел «Почта».
- Выберите нужный домен, если их у вас несколько, и кликните на значок шестеренки у нужного ящика:
- В открывшемся окне настроек перейдите на вкладку «Рассылки». Сделать ящик списком рассылки можно, нажав на соответствующий переключатель.
- Впишите необходимые адреса и нажмите «Добавить» (или клавишу Enter) для их включения в рассылку. Добавленные ящики будут отображены в списке ниже.
Для удаления ящиков из рассылки, отметьте их галочками и нажмите «Удалить».
- После завершения обязательно нажмите «Сохранить все настройки».
Если для ящика в настройках спам-фильтра выбрана опция «Переместить в папку «Спам», то письма, попавшие под этот фильтр, не будут перенаправляться в рассылке.
Если вам необходимо настроить пересылку только отдельных писем, это можно сделать через интерфейс используемого вами почтового клиента.