Сервис MyReviews

MyReviews — это простой и мощный инструмент для работы с отзывами. С его помощью вы сможете привлекать больше обратной связи от ваших клиентов, перехватывать и обрабатывать негативные отзывы, получать уведомления о новых отзывах в Telegram, а также показывать отзывы с доверенных ресурсов на вашем сайте.

MyReviews работает с отзывами на самых популярных платформах: Google Карты, Яндекс.Карты, 2ГИС, Yell и Zoon.

Начало работы

Зарегистрируйтесь в сервисе и добавьте организацию. Укажите ее название и фактический адрес, а также выберите, какие отзывы вы хотите отслеживать: все или только отрицательные. Эти настройки можно будет изменить в дальнейшем.

Если у компании несколько филиалов, добавьте каждый из них. Вы также можете добавить в один личный кабинет несколько разных организаций, чтобы работать со всеми отзывами в одном месте.

Добавить еще одну организацию или филиал можно кнопке «Добавить компанию».