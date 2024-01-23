Документы для подтверждения прав на домен
Свидетельство о владении доменом
Для доменов в зонах .RU и .РФ, зарегистрированных через регистратора ТаймВэб.Домены, вы можете заказать Свидетельство о владении доменом (скачать образец).
Свидетельство является официальным документом, удостоверяющим ваше право владения доменным именем. Оно может быть предоставлено для подтверждения этого права, в том числе, в государственные органы.
Свидетельство содержит дату регистрации домена, срок ее окончания и полные сведения об администраторе. Документ заверяется подписью руководителя и печатью регистратора ТаймВэб.Домены.
Заказ свидетельства
Отправьте обращение в службу поддержки и укажите в нем домен и желаемый способ получения документа:
- скан-копия;
- скан-копия и оригинал;
- оригинал.
Свидетельство будет изготовлено бесплатно через 10 дней с момента оформления заявки.
Условия получения
Скан-копию свидетельства мы отправим в тикете на вашем аккаунте (продублируется на e-mail), а оригинал вы можете забрать в нашем офисе компании самостоятельно или прислать курьера.
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, 3 этаж. Режим работы: с 9:00 до 18:00, ПН-ПТ. Для прохода в БЦ необходимо иметь с собой паспорт.
Обратите внимание, что мы не отправляем оригиналы со своей стороны.
Выписки и сертификаты
Если домен зарегистрирован через Timeweb, но регистратор — не Таймвэб.Домены, то предоставляется выписка из реестра администраторов или сертификат. Тип предоставляемого документа зависит от доменной зоны.
Заказ документа
Отправьте обращение в службу поддержки и укажите в нем домен и желаемый способ получения документа:
- скан-копия;
- скан-копия и оригинал;
- оригинал.
Условия получения документа и стоимость уточнит сотрудник поддержки в ответ на ваше обращение.