Документы для подтверждения прав на домен

Свидетельство о владении доменом

Для доменов в зонах .RU и .РФ, зарегистрированных через регистратора ТаймВэб.Домены, вы можете заказать Свидетельство о владении доменом (скачать образец).

Свидетельство является официальным документом, удостоверяющим ваше право владения доменным именем. Оно может быть предоставлено для подтверждения этого права, в том числе, в государственные органы.

Свидетельство содержит дату регистрации домена, срок ее окончания и полные сведения об администраторе. Документ заверяется подписью руководителя и печатью регистратора ТаймВэб.Домены.

Заказ свидетельства

Отправьте обращение в службу поддержки и укажите в нем домен и желаемый способ получения документа:

скан-копия; скан-копия и оригинал; оригинал.

Свидетельство будет изготовлено бесплатно через 10 дней с момента оформления заявки.

Условия получения

Скан-копию свидетельства мы отправим в тикете на вашем аккаунте (продублируется на e-mail), а оригинал вы можете забрать в нашем офисе компании самостоятельно или прислать курьера.

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, 3 этаж. Режим работы: с 9:00 до 18:00, ПН-ПТ. Для прохода в БЦ необходимо иметь с собой паспорт.

Обратите внимание, что мы не отправляем оригиналы со своей стороны.

Выписки и сертификаты

Если домен зарегистрирован через Timeweb, но регистратор — не Таймвэб.Домены, то предоставляется выписка из реестра администраторов или сертификат. Тип предоставляемого документа зависит от доменной зоны.

Заказ документа

Отправьте обращение в службу поддержки и укажите в нем домен и желаемый способ получения документа:

скан-копия;

скан-копия и оригинал;

оригинал.

Условия получения документа и стоимость уточнит сотрудник поддержки в ответ на ваше обращение.