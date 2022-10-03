Общая информация о резервном копировании

На хостинге Timeweb осуществляется как автоматическое резервное копирование файлов и баз данных, так и резервное копирование по требованию.

Автоматические бэкапы

Вам всегда доступны копии своих файлов и баз данных за последний месяц. Резервные копии создаются каждую ночь и хранятся 30 дней.

Бэкапы по требованию

Резервное копирование по требованию вы можете выполнять в любое время. Созданные бэкапы также будут доступны в разделе «Сайты» — «Резервные копии» и могут храниться в течение любого периода времени, вплоть до удаления их вами. Подробнее о бэкапах по требованию — здесь.

Список доступных бэкапов

Для просмотра существующих резервных копий необходимо:

Перейти в раздел «Сайты» — « Резервные копии » панели управления. Выбрать нужную вкладку с бэкапами («Файлы» или «Базы данных»). Выбрать из списка интересующую дату создания резервных копий.

По двойному клику мыши на директории можно просмотреть список файлов, находящихся в резервной копии, а по двойному клику на имени базы данных — увидеть список имеющихся в ней таблиц.