Общая информация о резервном копировании
На хостинге Timeweb осуществляется как автоматическое резервное копирование файлов и баз данных, так и резервное копирование по требованию.
Автоматические бэкапы
Вам всегда доступны копии своих файлов и баз данных за последний месяц. Резервные копии создаются каждую ночь и хранятся 30 дней.
Бэкапы по требованию
Резервное копирование по требованию вы можете выполнять в любое время. Созданные бэкапы также будут доступны в разделе «Сайты» — «Резервные копии» и могут храниться в течение любого периода времени, вплоть до удаления их вами. Подробнее о бэкапах по требованию — здесь.
Список доступных бэкапов
Для просмотра существующих резервных копий необходимо:
- Перейти в раздел «Сайты» — «Резервные копии» панели управления.
- Выбрать нужную вкладку с бэкапами («Файлы» или «Базы данных»).
- Выбрать из списка интересующую дату создания резервных копий.
По двойному клику мыши на директории можно просмотреть список файлов, находящихся в резервной копии, а по двойному клику на имени базы данных — увидеть список имеющихся в ней таблиц.