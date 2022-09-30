Почта

Почта

Для работы с почтой вы можете использовать почтовый кластер Timeweb — инфраструктуру готовых почтовых серверов. В разделе «Почта» панели управления вы можете создавать неограниченное количество ящиков на своих доменах, настраивать их и удалять.

Для получения и отправки писем вы можете использовать веб-интерфейсы mail.timeweb.comroundcube.timeweb.ru, webmail.timeweb.ru (устарел; доступен не на всех серверах) или любой почтовый клиент.

Почтовый сервис предоставляется бесплатно, но недоступен на тестовых аккаунтах. 

 

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