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Рамблер Почта
Рамблер Почта
Рамблер Почта
Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb в веб-интерфейс Рамблер/почты, нужно настроить сборщик почты.
- Перейдите в интерфейс Рамблер/почты и кликните на «Настройки» справа вверху.
- Перейдите на вкладку «Сбор почты».
- Выберите «Подключить другой ящик».
- Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и пароль от него.
- При необходимости отметьте галочку «Скачать старые письма».
- Нажмите «Подключить».
Почтовый ящик подключен. Теперь письма, отправленные на ваш почтовый ящик Timeweb, можно получать в интерфейсе Рамблер/почты.
С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться документации Рамблер.