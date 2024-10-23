Рамблер Почта

Рамблер Почта

Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb в веб-интерфейс Рамблер/почты, нужно настроить сборщик почты.

  1. Перейдите в интерфейс Рамблер/почты и кликните на «Настройки» справа вверху.

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  1. Перейдите на вкладку «Сбор почты».

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  1. Выберите «Подключить другой ящик».

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  1. Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и пароль от него.
  2. При необходимости отметьте галочку «Скачать старые письма».

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  1. Нажмите «Подключить».

Почтовый ящик подключен. Теперь письма, отправленные на ваш почтовый ящик Timeweb, можно получать в интерфейсе Рамблер/почты.

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С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться документации Рамблер.