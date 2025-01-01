Продление доменов

Продление доменов .RU/.РФ всего за 399 ₽ в год

Что будет, если не продлить домен?

После истечения срока регистрации домен будет отключен — ваш сайт и почта перестанут работать. Это может привести к падению позиций в поисковой выдаче, потере посетителей и ухудшению репутации. При этом у вас будет около месяца, чтобы продлить домен по прежней стоимости и восстановить его работу. Если этого не сделать, доменное имя может быть занято другим пользователем, и вернуть его будет крайне сложно и дорого — а иногда невозможно.

Доменные зоны. Стоимость
продления

Популярные
Дешевые вначале

.com.ru

270 ₽

.net.ru

270 ₽

.ru.net

270 ₽

.ru

Скидка 69%

1299 ₽

399 ₽

.рф

Скидка 69%

1299 ₽

399 ₽

.рус

600 ₽

.top

1800 ₽

.in

2000 ₽

.com

2030 ₽

.org

2130 ₽

.net

2140 ₽

.dev

3250 ₽

.info

3690 ₽

.space

4160 ₽

.website

5000 ₽

.fun

5000 ₽

.online

5600 ₽

.site

5830 ₽

.pro

5960 ₽

.shop

6330 ₽

.store

8740 ₽

.tech

9160 ₽

Дарим бесплатный домен в зоне .RU или .РФ при оплате хостинга на 1 год

Оплатите любой тариф хостинга на 12 месяцев, и домен будет зарегистрирован или продлен бесплатно.

С Timeweb — ещё удобнее!

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Продлевайте домен сразу на 2 или 3 года

Домены .RU и .РФ стандартно регистрируются только на год, после чего их необходимо ежегодно продлевать. Однако в Timeweb вы можете заказать домены .RU и .РФ сразу на 2 или 3 года — мы будем сами заблаговременно продлевать ваш домен, и вам не придется ни о чем беспокоиться. Цена тоже зафиксируется на весь срок.

Домены в международных зонах (.COM, .NET, .ONLINE и др.) можно регистрировать и продлевать на длительный срок — до 10 лет. Это позволит не переживать о возможном росте цен и необходимости регулярного продления.

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Пошаговая инструкция продления домена в Timeweb

В Timeweb вы можете легко продлевать домены через панель управления аккаунтом.

  • Авторизуйтесь в панели управления Timeweb.
  • В меню слева перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены».
  • Выберите домен для продления. Домены, которые пора продлить, будут выведены в самом верху списка, а даты их истечения — выделены цветом: желтым, если домен скоро истечет, и красным, если он уже истек. Найдите нужное доменное имя и нажмите кнопку «Продлить».
  • Укажите период продления и подтвердите выбор.
  • Выберите удобный способ оплаты: отдельным платежом или с баланса аккаунта. После поступления оплаты домен будет автоматически продлен на выбранный период.

Когда продлевать домен?

Для доменов .RU и .РФ продление становится доступно за 60 дней до окончания срока регистрации. Домены в международных зонах можно продлевать в любой момент — если домен еще не продлен на максимальный период (10 лет).

При приближении срока истечения домена администратор получит несколько уведомлений на емейл с напоминанием о необходимости продлить домен.

Автоматическое продление

Чтобы не отслеживать сроки регистрации и не переживать о бесперебойной работе доменов, можно воспользоваться опцией автоматического продления. При ее активации домен будет автоматически продлен за 5 дней до истечения срока регистрации.

Чтобы включить автоматическое продление, откройте раздел «Домены» → «Мои домены» в панели управления, после чего активируйте переключатель «Автопродление» у нужного домена.

Стоимость продления будет списана с вашего баланса, а если средств недостаточно — с привязанной банковской карты. Мы уведомим вас по электронной почте за 3 дня до списания средств, чтобы вы могли при необходимости отключить автоматическое продление. Отключить автоматическое продление можно в любой момент в том же разделе.