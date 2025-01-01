Продление доменов .RU/.РФ всего за 399 ₽ в год
Что будет, если не продлить домен?
После истечения срока регистрации домен будет отключен — ваш сайт и почта перестанут работать. Это может привести к падению позиций в поисковой выдаче, потере посетителей и ухудшению репутации. При этом у вас будет около месяца, чтобы продлить домен по прежней стоимости и восстановить его работу. Если этого не сделать, доменное имя может быть занято другим пользователем, и вернуть его будет крайне сложно и дорого — а иногда невозможно.
Доменные зоны.
Стоимость
продления
.com.ru
270 ₽
.net.ru
270 ₽
.ru.net
270 ₽
.ruСкидка 69%
1299 ₽
399 ₽
.рфСкидка 69%
1299 ₽
399 ₽
.рус
600 ₽
.top
1800 ₽
.in
2000 ₽
.com
2030 ₽
.org
2130 ₽
.net
2140 ₽
.dev
3250 ₽
.info
3690 ₽
.space
4160 ₽
.website
5000 ₽
.fun
5000 ₽
.online
5600 ₽
.site
5830 ₽
.pro
5960 ₽
.shop
6330 ₽
.store
8740 ₽
.tech
9160 ₽
Дарим бесплатный домен в зоне .RU или .РФ при оплате хостинга на 1 год
Оплатите любой тариф хостинга на 12 месяцев, и домен будет зарегистрирован или продлен бесплатно.
С Timeweb — ещё удобнее!
Продлевайте домен сразу на 2 или 3 года
Домены .RU и .РФ стандартно регистрируются только на год, после чего их необходимо ежегодно продлевать. Однако в Timeweb вы можете заказать домены .RU и .РФ сразу на 2 или 3 года — мы будем сами заблаговременно продлевать ваш домен, и вам не придется ни о чем беспокоиться. Цена тоже зафиксируется на весь срок.
Домены в международных зонах (.COM, .NET, .ONLINE и др.) можно регистрировать и продлевать на длительный срок — до 10 лет. Это позволит не переживать о возможном росте цен и необходимости регулярного продления.
Пошаговая инструкция продления домена в Timeweb
В Timeweb вы можете легко продлевать домены через панель управления аккаунтом.
- Авторизуйтесь в панели управления Timeweb.
- В меню слева перейдите в раздел «Домены» → «Мои домены».
- Выберите домен для продления. Домены, которые пора продлить, будут выведены в самом верху списка, а даты их истечения — выделены цветом: желтым, если домен скоро истечет, и красным, если он уже истек. Найдите нужное доменное имя и нажмите кнопку «Продлить».
- Укажите период продления и подтвердите выбор.
- Выберите удобный способ оплаты: отдельным платежом или с баланса аккаунта. После поступления оплаты домен будет автоматически продлен на выбранный период.
Когда продлевать домен?
Для доменов .RU и .РФ продление становится доступно за 60 дней до окончания срока регистрации. Домены в международных зонах можно продлевать в любой момент — если домен еще не продлен на максимальный период (10 лет).
При приближении срока истечения домена администратор получит несколько уведомлений на емейл с напоминанием о необходимости продлить домен.
Автоматическое продление
Чтобы не отслеживать сроки регистрации и не переживать о бесперебойной работе доменов, можно воспользоваться опцией автоматического продления. При ее активации домен будет автоматически продлен за 5 дней до истечения срока регистрации.
Чтобы включить автоматическое продление, откройте раздел «Домены» → «Мои домены» в панели управления, после чего активируйте переключатель «Автопродление» у нужного домена.
Стоимость продления будет списана с вашего баланса, а если средств недостаточно — с привязанной банковской карты. Мы уведомим вас по электронной почте за 3 дня до списания средств, чтобы вы могли при необходимости отключить автоматическое продление. Отключить автоматическое продление можно в любой момент в том же разделе.