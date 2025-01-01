Продление доменов .RU/.РФ всего за 399 ₽ в год

Домены .RU и .РФ стандартно регистрируются только на год, после чего их необходимо ежегодно продлевать. Однако в Timeweb вы можете заказать домены .RU и .РФ сразу на 2 или 3 года — мы будем сами заблаговременно продлевать ваш домен, и вам не придется ни о чем беспокоиться. Цена тоже зафиксируется на весь срок.

Домены в международных зонах (.COM, .NET, .ONLINE и др.) можно регистрировать и продлевать на длительный срок — до 10 лет. Это позволит не переживать о возможном росте цен и необходимости регулярного продления.