Открытость Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки

и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию

продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим,

наградим, реализуем.

Продвижение Растим топ-менеджеров из коллег,

которые хотят развиваться.

Никакой обязаловки —

если тебе интереснее линейные задачи,

насильно тащить в руководители не станем.

Возможности Меняй свой карьерный путь так,

как этого хочется именно тебе.

Перейти из специалистов в тимлиды,

а из техподдержки в инженеры

или разработчики — не проблема.

Развитие Развиваемся сами и помогаем другим.

С радостью инвестируем в тебя деньги,

время и ресурсы. Проводим внутреннее

обучение и полностью компенсируем

затраты на внешние курсы.

Вовлечённость Умеем делать работу интересной.

Так что рутины будет поменьше,

а увлекательных проектов побольше.

Клиентов и задач самого разного уровня

у нас хватит на всех.