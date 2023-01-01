Команда — серьёзная,
а атмосфера — наоборот!
развиваться и зарабатывать.
Да, вот эти ребята!
которая действительно нужна бизнесам. Да, не все коллеги
поместились на фотографии. Но ты точно поместишься в нашу
дружную команду.
165к
клиентов
для твоего портфолио
325
коллег,
с которыми интересно
17 лет
на рынке,
и нет, мы не устали
Вот, что делает нас — нами
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки
и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию
продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим,
наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег,
которые хотят развиваться.
Никакой обязаловки —
если тебе интереснее линейные задачи,
насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так,
как этого хочется именно тебе.
Перейти из специалистов в тимлиды,
а из техподдержки в инженеры
или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим.
С радостью инвестируем в тебя деньги,
время и ресурсы. Проводим внутреннее
обучение и полностью компенсируем
затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной.
Так что рутины будет поменьше,
а увлекательных проектов побольше.
Клиентов и задач самого разного уровня
у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой,
не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится.
Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
У нас открыто 0 вакансий
Не переживайте на счёт собеседований. Наши HR-ы не задают странных вопросов
и поддерживают на протяжении всего процесса онбординга :)
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нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.