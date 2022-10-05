Удаление домена из аккаунта в Timeweb

Чтобы удалить домен из аккаунта в Timeweb:

Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены». Нажмите на иконку удаления у нужного домена. Подтвердите действие в следующем окне.

Вместе с доменом будут удалены все поддомены и почтовые ящики, расположенные на нем.

Удалить домены, зарегистрированные через Timeweb, можно только при условии, что у них уже истек срок регистрации или преимущественного продления.

В случае, если у вас нет доступа к аккаунту, на котором расположен домен, направьте запрос в службу поддержки Timeweb на удаление домена из системы: