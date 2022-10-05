Удаление домена из аккаунта в Timeweb
Чтобы удалить домен из аккаунта в Timeweb:
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Нажмите на иконку удаления у нужного домена.
- Подтвердите действие в следующем окне.
Вместе с доменом будут удалены все поддомены и почтовые ящики, расположенные на нем.
Удалить домены, зарегистрированные через Timeweb, можно только при условии, что у них уже истек срок регистрации или преимущественного продления.
В случае, если у вас нет доступа к аккаунту, на котором расположен домен, направьте запрос в службу поддержки Timeweb на удаление домена из системы:
- Если доменное имя находится под административным управлением Timeweb и зарегистрировано у регистраторов R01 или Ru-Center, то к запросу необходимо приложить скан-копию паспорта или ИНН администратора домена.
- Если доменное имя не находится под административным управлением Timeweb (зарегистрировано через сторонних регистраторов), необходимо запросить у текущего регистратора сертификат, подтверждающий право администрирования доменного имени и приложить идентифицирующий документ администратора (скан-копия паспорта или ИНН, в зависимости от типа администратора домена).
- Для удаления доменов в зонах .com, .org, .info, .net, .biz, .name, .us, .ws, .eu, .asia, .in, cc, .mobi, .tv, .bz, .me, .mn, а также в новых зонах (например, technology, media, social, press, place и др.), необходимо направить запрос на удаление домена из системы с административного для домена e-mail на электронную почту info@timeweb.ru.