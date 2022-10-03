Последствия систематического превышения нагрузки

При однократном и незначительном превышении никаких мер с нашей стороны не предпринимается.

В случае значительных систематических превышений, когда создаваемая аккаунтом нагрузка регулярно превышает тарифные лимиты в 10 и более раз, мы сообщим вам о необходимости снизить нагрузку.

При этом, в случае критической нагрузки, которая угрожает стабильной работе сервера и проектов других пользователей, сайты аккаунта могут быть заблокированы без предварительного уведомления. Для снятия блокировки будет необходимо устранить причины нагрузки.