Последствия систематического превышения нагрузки

Последствия систематического превышения нагрузки

При однократном и незначительном превышении никаких мер с нашей стороны не предпринимается.

В случае значительных систематических превышений, когда создаваемая аккаунтом нагрузка регулярно превышает тарифные лимиты в 10 и более раз, мы сообщим вам о необходимости снизить нагрузку.

При этом, в случае критической нагрузки, которая угрожает стабильной работе сервера и проектов других пользователей, сайты аккаунта могут быть заблокированы без предварительного уведомления. Для снятия блокировки будет необходимо устранить причины нагрузки.

При блокировке (ограничении доступа к сайтам) все данные аккаунта сохраняются.

 

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