Популярные вопросы о программе «Вебмастер»

Подойдет ли мне партнерская программа «Вебмастер»?

Наша партнерская программа подойдет вам, если:

у вас есть продукт или услуга, при использовании которых необходим виртуальный хостинг, VDS-сервер и пр. Вы можете получить дополнительный доход, предлагая своим клиентам купить услуги хостинга или VDS в Timeweb;

вы являетесь разработчиком или веб-студией и размещаете клиентские сайты в сети;

вы покупаете трафик с различных рекламных площадок или у вас есть собственный информационный ресурс;

вы ведете обучение по созданию сайтов или интернет-маркетингу.

Как присоединиться к программе?

Зарегистрируйтесь на нашем сайте https://timeweb.com/ru/partners/webmasters/, после чего вам будет присвоен код партнера (ID вебмастера). Сообщайте его клиентам, знакомым или друзьям. После регистрации аккаунтов с вашим ID и оплаты услуг, вы будете получать вознаграждение.

Привлекать клиентов можно сразу после регистрации аккаунта; вознаграждение будет начисляться на баланс. Для вывода вознаграждения потребуется заключить договор.

С чего начать работу в партнерской программе?

Для начала скопируйте свою реферальную ссылку или привяжите к партнерской программе реферальный сайт (раздел «Реферальные сайты» панели управления).

Ссылкой можно делиться с друзьями или потенциальными клиентами, а в качестве реферального сайта может быть добавлен сайт, администратором которого вы являетесь.

Письмо с реферальной ссылкой было отправлено сразу после вашей регистрации. Также ссылку можно найти в панели управления в разделе «Рекламные материалы».

Как привлеченный клиент будет «засчитан» мне?

Для того, чтобы клиент был «засчитан» как привлеченный вебмастером, при регистрации аккаунта на сайте timeweb.com клиенту нужно указать в поле «У меня есть код партнёра» ID пригласившего его вебмастера.

Другой способ — клиенту нужно перейти на наш сайт с вашего реферального сайта или по вашей реферальной ссылке, а затем зарегистрировать аккаунт. В таком случае указывать ID вебмастера не потребуется. Обратите внимание, что после перехода по ссылке ID вебмастера сохраняется в браузере клиента в течение 30 дней. Чтобы клиент был «засчитан», необходимо, чтобы он прошел регистрацию в течение этого срока.

У меня может быть несколько аккаунтов в партнерской программе?

На одно лицо (в том числе на один e-mail) может быть зарегистрирован и верифицирован только один партнерский аккаунт.

Зачем нужно прикладывать копии документов при верификации?

Процедура верификации позволяет ускорить проверку всех документов, необходимых для заключения договора. Для того, чтобы мы смогли проверить корректность указанных вами данных, мы просим прикладывать скан-копии документов.

Все введенные данные будут автоматически указаны в договоре, который можно будет скачать из панели управления для отправки оригинала.

За оплату каких услуг начисляется вознаграждение?

Вознаграждение начисляется при оплате привлеченным клиентом следующих услуг: виртуальный хостинг, конструктор сайтов, VDS, выделенные серверы, лицензии 1С-Битрикс и SSL Timeweb Pro.

Размер вознаграждения составляет от 10% до 40% от платежа клиента, в зависимости от услуги. Подробнее о размере вознаграждения см. здесь.

Могу ли я продавать SSL Timeweb Pro клиентам других хостинг-провайдеров?

Да, для приобретения SSL Timeweb Pro необязательно пользоваться услугами Timeweb, однако для заказа необходим зарегистрированный аккаунт. Чтобы вознаграждение за продажу было вам начислено, аккаунт нужно зарегистрировать по вашей реферальной ссылке.

После покупки SSL Timeweb Pro потребуется сообщить нашей службе поддержки необходимые реквизиты доступа для установки SSL и устранения mixed-контента на сайте клиента.

Как будет начисляться вознаграждение после оплаты клиентом услуг?

Партнерское вознаграждение начисляется единоразово на всю сумму оплаты клиента. Например, если клиент произвел оплату услуг по тарифу Optimo+ на год (2148 руб.), вам будет начислено вознаграждение в размере 859 руб.

Примеры расчета вознаграждений:

Тариф Стоимость тарифа, руб. Выплата вебмастеру, руб. Optimo+, 1 год 2544 1017 Century+, 1 год 3948 1579 VDS Cloud 40, 1 год 6000 1200 VDS Cloud 100, 1 год 19800 3960

Какие есть способы вывода партнерского вознаграждения?

Выводить средства можно на оплату наших услуг, на банковский счет или кошелек ЮMoney:

Для физических лиц — резидентов РФ доступны все три способа вывода вознаграждения.

Для физических лиц — нерезидентов РФ доступен вывод средств на оплату хостинга и на кошелек ЮMoney.

Юридические лица и ИП могут выводить вознаграждение только на расчетный счет.

Какая комиссия и какие есть ограничения при выводе средств?

Комиссии при выводе средств нет. Минимальная сумма заявки на выплату — 390 рублей. Подать заявку на вывод средств можно 1 раз в месяц.

Выводить средства на оплату наших услуг (доступно только для физических лиц) можно на любую сумму и любое количество раз.

При выплате вознаграждения партнеру — физическому лицу будет удержан подоходный налог (НДФЛ 13%); подробнее здесь.

Я привел клиента, а уведомление о регистрации с моим ID не получил. Что делать?

Напишите нам из раздела «Служба поддержки» или с контактного ящика и сообщите логин своего клиента. Мы проверим информацию и подскажем, в чем дело.

Как мне оплатить хостинг со своего партнерского баланса?

Такой способ вывода вознаграждения доступен только для вебмастеров, заключивших договор от имени физического лица.

Для вывода средств на хостинг перейдите в раздел «Выплаты», нажмите «Запрос на выплату» и в открывшимся окне выберите тип оплаты «Оплата хостинга». В поле «Аккаунт» укажите логин от хостинг-аккаунта Timeweb, на который хотите сделать перевод средств.

Нет раздела «Выплаты». Как вывести вознаграждение?

Для вывода партнерских средств необходимо заключить договор. Для этого вам нужно:

Пройти верификацию данных в панели управления вебмастера. Отправить нам два экземпляра заполненного и подписанного договора.

Для начала прохождения верификации нажмите «Заключить договор» на главной странице панели управления.

После подписания договора вы получите автоматическое уведомление на контактный e-mail вашего партнерского аккаунта и раздел «Выплаты» станет доступен.

Я отправил оригинал договора. Когда я смогу вывести средства?

Вывести средства можно после получения нами договора, его проверки и подписания.

Мы проверяем договоры ежедневно по рабочим дням. При отправке оригиналов по почте России необходимо принимать во внимание возможность задержек при доставке документов.

Рекомендуем отправлять договор с предоставлением на почте трек-номера для его отслеживания. Так вы точно будете знать, где ваш договор и получили ли мы его.

У меня изменились платежные реквизиты. Что делать?

Чтобы внести изменения в платежные реквизиты, отправьте новые реквизиты в поддержку из панели управления или с контактной почты вебмастера.

В зависимости от формы сотрудничества, потребуется предоставить определенный набор данных:

Физическое лицо - резидент РФ

БИК

Название банка

ИНН банка

Расчетный счет

Кор.счет

Получатель платежа

Для вывода на ЮMoney:

Номер кошелька ЮMoney

Получатель платежа

Физическое лицо — нерезидент РФ

Номер кошелька ЮMoney

Получатель платежа

Юридическое лицо или ИП

БИК

Название банка

ИНН получателя платежа

Расчетный счет

Кор. счет

Получатель платежа

Назначение платежа

Как переоформить партнерский аккаунт на другое лицо?

Аккаунт может быть переоформлен на другое лицо через расторжение текущего договора и заключение нового. При расторжении договора сохранятся и привлеченные вами клиенты, и накопленное вознаграждение. Обратите внимание, что с момента расторжения договора и до заключения нового нельзя будет вывести вознаграждение.

Для расторжения текущего договора скачайте и подпишите соглашение о расторжении и отправьте скан-копию в службу поддержки.

После получения и подписания нами соглашения, в панели управления станет доступен раздел «Заключить договор», где вы сможете пройти процедуру верификации данных и заключить договор от имени другого лица.

Как восстановить пароль от аккаунта вебмастера?

Если у вас утерян доступ к панели управления, восстановить его можно следующим образом:

Перейти по ссылке на https://wm.timeweb.ru/login Нажать на «Восстановить пароль». Ввести логин аккаунта (совпадает с ID вебмастера).

Ссылка для восстановления доступа будет отправлена на e-mail, который был указан при регистрации аккаунта.

Если вы не помните ID вебмастера, для восстановления доступа необходимо направить запрос на адрес partner@timeweb.ru с электронного адреса, на который зарегистрирован аккаунт.