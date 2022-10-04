Перенос доменов .ru из GoDaddy

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Ограничения для переноса

Перенос домена от GoDaddy невозможен в следующих случаях:

Прошло менее 60 дней после:

регистрации или переноса домена;



обновления наименования организации — администратора домена;



изменения email, имени или фамилии регистранта, если организация не указана;

Прошло менее 10 дней после переноса домена на другой аккаунт GoDaddy.

Если вы включили двухэтапную аутентификацию аккаунта, домен можно передать другому регистратору только через 72 часа.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Подготовка к переносу и получение Authinfo-кода

Проверьте актуальность административных контактных данных домена. Обновите их, если необходимо, по инструкции регистратора . Обратите внимание, что изменять необходимо email административного контакта, так как изменение e-mail регистранта — физического лица повлечет за собой невозможность переноса домена в течение 60 дней. Разблокируйте домен по инструкции . Отключите Защищенную регистрацию, если она включена, по инструкции регистратора . Получите Authinfo-код:

В личном кабинете GoDaddy кликните на кнопку «Управление» рядом с нужным доменом. Откроется раздел «Настройки домена».



Внизу страницы в блоке «Дополнительные настройки» (Additional Settings) нажмите на ссылку «Получение кода авторизации» (Get Authorization Code). Код придет на административный email домена в течение 24 часов.







Если код не будет получен в течение суток, скачайте его по инструкции регистратора.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.

Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.

Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

2. В открывшейся форме:

укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;

введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести домен».

После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.

Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:

домен или домены, которые вы хотите перенести;

логин и пароль от панели текущего регистратора.

Всё остальное сделаем мы.

Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.