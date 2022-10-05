Вопросы по вознаграждению интеграторов

Вопросы по вознаграждению интеграторов

Размер вашего вознаграждения напрямую зависит от количества открытых (активных) аккаунтов ваших клиентов. Существует три уровня вознаграждения:

Уровень

Количество аккаунтов

Вознаграждение

Бронзовый

0 – 29

30%

Серебряный

30 – 49

40%

Золотой

50 – 99

50%

Вознаграждение автоматически зачисляется на баланс в виде бонусов (дополнительной суммы) при каждом поступлении средств для оплаты услуг хостинга от ваших клиентов.

Платежи, предназначенные для оплаты дополнительных услуг (например, регистрация доменов, SSL-сертификат, дополнительный IP-адрес), при начислении вознаграждения не учитываются.

Вы можете использовать вознаграждение только для оплаты услуг хостинга Timeweb. Оно не может быть переведено на банковский счет или выведено из системы как-то иначе.

 

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