Вопросы по вознаграждению интеграторов

Размер вашего вознаграждения напрямую зависит от количества открытых (активных) аккаунтов ваших клиентов. Существует три уровня вознаграждения:

Уровень Количество аккаунтов Вознаграждение Бронзовый 0 – 29 30% Серебряный 30 – 49 40% Золотой 50 – 99 50%

Вознаграждение автоматически зачисляется на баланс в виде бонусов (дополнительной суммы) при каждом поступлении средств для оплаты услуг хостинга от ваших клиентов.

Платежи, предназначенные для оплаты дополнительных услуг (например, регистрация доменов, SSL-сертификат, дополнительный IP-адрес), при начислении вознаграждения не учитываются.

Вы можете использовать вознаграждение только для оплаты услуг хостинга Timeweb. Оно не может быть переведено на банковский счет или выведено из системы как-то иначе.