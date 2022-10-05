Вопросы по вознаграждению интеграторов
Размер вашего вознаграждения напрямую зависит от количества открытых (активных) аккаунтов ваших клиентов. Существует три уровня вознаграждения:
|
Уровень
|
Количество аккаунтов
|
Вознаграждение
|
Бронзовый
|
0 – 29
|
30%
|
Серебряный
|
30 – 49
|
40%
|
Золотой
|
50 – 99
|
50%
Вознаграждение автоматически зачисляется на баланс в виде бонусов (дополнительной суммы) при каждом поступлении средств для оплаты услуг хостинга от ваших клиентов.
Платежи, предназначенные для оплаты дополнительных услуг (например, регистрация доменов, SSL-сертификат, дополнительный IP-адрес), при начислении вознаграждения не учитываются.
Вы можете использовать вознаграждение только для оплаты услуг хостинга Timeweb. Оно не может быть переведено на банковский счет или выведено из системы как-то иначе.