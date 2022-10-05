Объединение (привязка) аккаунтов

Объединение (привязка) аккаунтов

Объединение, или привязка, аккаунтов — это простой и удобный способ управлять несколькими учетными записями в панели управления Timeweb. С помощью привязки вы сможете переключаться между вашими аккаунтами одним нажатием кнопки без ввода пароля.

Вы можете объединять аккаунты любых услуг; например, можно привязать к аккаунту хостинга ваш VDS-аккаунт или аккаунт выделенных серверов.

В панели hosting.timeweb.ru

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  1. Войдите в панель управления одного из аккаунтов.
  2. Кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу и нажмите «Добавить аккаунт».
  3. Введите логин и пароль от аккаунта, который вы хотите привязать.
  4. Дополнительно можно указать комментарий, чтобы было проще ориентироваться между учетными записями. Максимальная длина комментария — 30 символов.
  5. Нажмите «Привязать аккаунт».

Теперь при нажатии на логин в правом верхнем углу вы сможете быстро переключиться в добавленный аккаунт.

Если вы хотите удалить привязку, достаточно нажать на знак минуса рядом с именем аккаунта и подтвердить удаление.

В панели timeweb.cloud/my

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  1. Войдите в панель управления одного из аккаунтов.
  2. Кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу и нажмите «Добавить аккаунт».
  3. Введите логин и пароль от аккаунта, который вы хотите привязать.
  4. Дополнительно можно указать комментарий, чтобы было проще ориентироваться между учетными записями. Максимальная длина комментария — 30 символов.
  5. Нажмите «Привязать аккаунт».

Также перейти к привязке можно через «Настройки аккаунта» — вкладка «Информация» — «Привязать аккаунт».

После сохранения изменений при нажатии на логин в правом верхнем углу появится кнопка быстрого входа в привязанный аккаунт.

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Чтобы удалить привязку, достаточно нажать на знак минуса рядом с именем аккаунта и подтвердить удаление. 

Также отвязать аккаунт можно через «Настройки аккаунта» — вкладка «Информация» — «Отвязать».

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