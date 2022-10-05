Объединение (привязка) аккаунтов

Объединение, или привязка, аккаунтов — это простой и удобный способ управлять несколькими учетными записями в панели управления Timeweb. С помощью привязки вы сможете переключаться между вашими аккаунтами одним нажатием кнопки без ввода пароля.

Вы можете объединять аккаунты любых услуг; например, можно привязать к аккаунту хостинга ваш VDS-аккаунт или аккаунт выделенных серверов.

В панели hosting.timeweb.ru

Войдите в панель управления одного из аккаунтов. Кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу и нажмите «Добавить аккаунт». Введите логин и пароль от аккаунта, который вы хотите привязать. Дополнительно можно указать комментарий, чтобы было проще ориентироваться между учетными записями. Максимальная длина комментария — 30 символов. Нажмите «Привязать аккаунт».

Теперь при нажатии на логин в правом верхнем углу вы сможете быстро переключиться в добавленный аккаунт.

Если вы хотите удалить привязку, достаточно нажать на знак минуса рядом с именем аккаунта и подтвердить удаление.

В панели timeweb.cloud/my

Войдите в панель управления одного из аккаунтов. Кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу и нажмите «Добавить аккаунт». Введите логин и пароль от аккаунта, который вы хотите привязать. Дополнительно можно указать комментарий, чтобы было проще ориентироваться между учетными записями. Максимальная длина комментария — 30 символов. Нажмите «Привязать аккаунт».

Также перейти к привязке можно через «Настройки аккаунта» — вкладка «Информация» — «Привязать аккаунт».

После сохранения изменений при нажатии на логин в правом верхнем углу появится кнопка быстрого входа в привязанный аккаунт.

Чтобы удалить привязку, достаточно нажать на знак минуса рядом с именем аккаунта и подтвердить удаление.

Также отвязать аккаунт можно через «Настройки аккаунта» — вкладка «Информация» — «Отвязать».