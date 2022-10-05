Объединение (привязка) аккаунтов
Объединение, или привязка, аккаунтов — это простой и удобный способ управлять несколькими учетными записями в панели управления Timeweb. С помощью привязки вы сможете переключаться между вашими аккаунтами одним нажатием кнопки без ввода пароля.
Вы можете объединять аккаунты любых услуг; например, можно привязать к аккаунту хостинга ваш VDS-аккаунт или аккаунт выделенных серверов.
В панели hosting.timeweb.ru
- Войдите в панель управления одного из аккаунтов.
- Кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу и нажмите «Добавить аккаунт».
- Введите логин и пароль от аккаунта, который вы хотите привязать.
- Дополнительно можно указать комментарий, чтобы было проще ориентироваться между учетными записями. Максимальная длина комментария — 30 символов.
- Нажмите «Привязать аккаунт».
Теперь при нажатии на логин в правом верхнем углу вы сможете быстро переключиться в добавленный аккаунт.
Если вы хотите удалить привязку, достаточно нажать на знак минуса рядом с именем аккаунта и подтвердить удаление.
В панели timeweb.cloud/my
- Войдите в панель управления одного из аккаунтов.
- Кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу и нажмите «Добавить аккаунт».
- Введите логин и пароль от аккаунта, который вы хотите привязать.
- Дополнительно можно указать комментарий, чтобы было проще ориентироваться между учетными записями. Максимальная длина комментария — 30 символов.
- Нажмите «Привязать аккаунт».
Также перейти к привязке можно через «Настройки аккаунта» — вкладка «Информация» — «Привязать аккаунт».
После сохранения изменений при нажатии на логин в правом верхнем углу появится кнопка быстрого входа в привязанный аккаунт.
Чтобы удалить привязку, достаточно нажать на знак минуса рядом с именем аккаунта и подтвердить удаление.
Также отвязать аккаунт можно через «Настройки аккаунта» — вкладка «Информация» — «Отвязать».