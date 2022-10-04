Анализ дискового пространства

Анализ дискового пространства

Общие сведения

Объем дискового пространства аккаунта ограничен рамками используемого тарифа. При исчерпании свободного места на диске и переполнении дисковой квоты вы можете столкнуться с проблемами в работе сайтов.

Узнать текущий объем занятого дискового пространства можно на дашборде панели управления в блоке «Мой тариф», а также при помощи команды quota -s при подключении по SSH.

Однако такой способ позволяет узнать только общий занимаемый объем; для получения подробных сведений мы рекомендуем использовать утилиту ncdu.

Анализ дискового пространства: утилита ncdu

С помощью ncdu вы можете анализировать использование дискового пространства, определять, какие файлы и директории занимают значительный объем, а также удалять ненужные файлы при необходимости.

Утилита установлена на всех серверах виртуального хостинга, и для ее запуска вам необходимо подключиться по SSH и выполнить команду ncdu. При этом будет просканирован корневой каталог вашего аккаунта.

Если необходимо просканировать и вывести данные конкретной директории, воспользуйтесь командой:

ncdu имя_каталога

Вывод полученных данных имеет приблизительно следующий вид:

Ncdudone

Навигация

Навигация по директориям осуществляется с помощью клавиш со стрелками:

  • и — для перехода между элементами;
  • (а также клавиша enter) — зайти в выделенную директорию;
  • — вернуться в предыдущую директорию.

Опции просмотра

По умолчанию папки упорядочены по занимаемому объему, начиная от самого большого. Для изменения типа сортировки нажмите:

  • n — чтобы упорядочить элементы по имени (в прямом и обратном порядке);
  • s — чтобы упорядочить элементы по размеру (в прямом и обратном порядке).
  • Количество символов «#» помогает определить, какие файлы и каталоги занимают больше всего места. Также здесь можно отразить, какой процент от общего объема занимает тот или иной элемент. Для этого используйте:
  • g — переключение между отображением графика и процентным выражением.

Другие полезные опции:

  • a — переключение между отображением реального размера файлов и объемом занимаемого пространства на диске;
  • e — скрыть/показать скрытые файлы и папки;
  • ? — вызвать краткую справку.

Работа с элементами

  • i — вывести информацию о выбранном элементе;
  • d — удалить выбранный элемент.

Дополнительно

Также при запуске утилиты можно использовать дополнительные ключи для ncdu:

  • -h (т.е. команда вида ncdu -h) — вывод краткой справки;
  • -v — вывод информации о текущей версии ncdu;
  • -q — «тихий режим», с обновлением каждые 2 секунды (по умолчанию — 10 раз в течение секунды). Тихий режим позволяет снизить объем передачи данных при удаленных подключениях;
  • -x — учет при сканировании только файлов и директорий одной и той же файловой системы;
  • -r — режим «только для чтения» (в данном режиме невозможно удаление файлов).

Выход из приложения

  • q — выйти.

Увеличение дискового пространства

Помимо удаления ненужных файлов, вы можете воспользоваться следующими вариантами для увеличения объема доступного дискового пространства:

  • перейти на другой тариф с бóльшим объемом дискового пространства;
  • изменить дисковую квоту для учетной записи из раздела «Аккаунт» — «Тариф» (недоступно для тарифа 1Сайт). 
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