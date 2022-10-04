Другие вопросы и инструкции

Общие сведения

Объем дискового пространства аккаунта ограничен рамками используемого тарифа. При исчерпании свободного места на диске и переполнении дисковой квоты вы можете столкнуться с проблемами в работе сайтов.

Узнать текущий объем занятого дискового пространства можно на дашборде панели управления в блоке «Мой тариф», а также при помощи команды quota -s при подключении по SSH.

Однако такой способ позволяет узнать только общий занимаемый объем; для получения подробных сведений мы рекомендуем использовать утилиту ncdu .

Анализ дискового пространства: утилита ncdu

С помощью ncdu вы можете анализировать использование дискового пространства, определять, какие файлы и директории занимают значительный объем, а также удалять ненужные файлы при необходимости.

Утилита установлена на всех серверах виртуального хостинга, и для ее запуска вам необходимо подключиться по SSH и выполнить команду ncdu . При этом будет просканирован корневой каталог вашего аккаунта.

Если необходимо просканировать и вывести данные конкретной директории, воспользуйтесь командой:

ncdu имя_каталога

Вывод полученных данных имеет приблизительно следующий вид:

Навигация

Навигация по директориям осуществляется с помощью клавиш со стрелками:

↑ и ↓ — для перехода между элементами;

→ (а также клавиша enter ) — зайти в выделенную директорию;

← — вернуться в предыдущую директорию.

Опции просмотра

По умолчанию папки упорядочены по занимаемому объему, начиная от самого большого. Для изменения типа сортировки нажмите:

n — чтобы упорядочить элементы по имени (в прямом и обратном порядке);

s — чтобы упорядочить элементы по размеру (в прямом и обратном порядке).

Количество символов «#» помогает определить, какие файлы и каталоги занимают больше всего места. Также здесь можно отразить, какой процент от общего объема занимает тот или иной элемент. Для этого используйте:

g — переключение между отображением графика и процентным выражением.

Другие полезные опции:

a — переключение между отображением реального размера файлов и объемом занимаемого пространства на диске;

e — скрыть/показать скрытые файлы и папки;

? — вызвать краткую справку.

Работа с элементами

i — вывести информацию о выбранном элементе;

d — удалить выбранный элемент.

Дополнительно

Также при запуске утилиты можно использовать дополнительные ключи для ncdu :

-h (т.е. команда вида ncdu -h ) — вывод краткой справки;

-v — вывод информации о текущей версии ncdu ;

-q — «тихий режим», с обновлением каждые 2 секунды (по умолчанию — 10 раз в течение секунды). Тихий режим позволяет снизить объем передачи данных при удаленных подключениях;

-x — учет при сканировании только файлов и директорий одной и той же файловой системы;

-r — режим «только для чтения» (в данном режиме невозможно удаление файлов).

Выход из приложения

q — выйти.

Увеличение дискового пространства

Помимо удаления ненужных файлов, вы можете воспользоваться следующими вариантами для увеличения объема доступного дискового пространства: