Анализ дискового пространства
- Общие сведения
- Анализ дискового пространства: утилита ncdu
- Увеличение дискового пространства
Общие сведения
Объем дискового пространства аккаунта ограничен рамками используемого тарифа. При исчерпании свободного места на диске и переполнении дисковой квоты вы можете столкнуться с проблемами в работе сайтов.
Узнать текущий объем занятого дискового пространства можно на дашборде панели управления в блоке «Мой тариф», а также при помощи команды
quota -s при подключении по SSH.
Однако такой способ позволяет узнать только общий занимаемый объем; для получения подробных сведений мы рекомендуем использовать утилиту
ncdu.
Анализ дискового пространства: утилита ncdu
С помощью
ncdu вы можете анализировать использование дискового пространства, определять, какие файлы и директории занимают значительный объем, а также удалять ненужные файлы при необходимости.
Утилита установлена на всех серверах виртуального хостинга, и для ее запуска вам необходимо подключиться по SSH и выполнить команду
ncdu. При этом будет просканирован корневой каталог вашего аккаунта.
Если необходимо просканировать и вывести данные конкретной директории, воспользуйтесь командой:
ncdu имя_каталога
Вывод полученных данных имеет приблизительно следующий вид:
Навигация
Навигация по директориям осуществляется с помощью клавиш со стрелками:
- ↑ и ↓ — для перехода между элементами;
- → (а также клавиша enter) — зайти в выделенную директорию;
- ← — вернуться в предыдущую директорию.
Опции просмотра
По умолчанию папки упорядочены по занимаемому объему, начиная от самого большого. Для изменения типа сортировки нажмите:
- n — чтобы упорядочить элементы по имени (в прямом и обратном порядке);
- s — чтобы упорядочить элементы по размеру (в прямом и обратном порядке).
- Количество символов «#» помогает определить, какие файлы и каталоги занимают больше всего места. Также здесь можно отразить, какой процент от общего объема занимает тот или иной элемент. Для этого используйте:
- g — переключение между отображением графика и процентным выражением.
Другие полезные опции:
- a — переключение между отображением реального размера файлов и объемом занимаемого пространства на диске;
- e — скрыть/показать скрытые файлы и папки;
- ? — вызвать краткую справку.
Работа с элементами
- i — вывести информацию о выбранном элементе;
- d — удалить выбранный элемент.
Дополнительно
Также при запуске утилиты можно использовать дополнительные ключи для
ncdu:
- -h (т.е. команда вида
ncdu -h) — вывод краткой справки;
- -v — вывод информации о текущей версии
ncdu;
- -q — «тихий режим», с обновлением каждые 2 секунды (по умолчанию — 10 раз в течение секунды). Тихий режим позволяет снизить объем передачи данных при удаленных подключениях;
- -x — учет при сканировании только файлов и директорий одной и той же файловой системы;
- -r — режим «только для чтения» (в данном режиме невозможно удаление файлов).
Выход из приложения
- q — выйти.
Увеличение дискового пространства
Помимо удаления ненужных файлов, вы можете воспользоваться следующими вариантами для увеличения объема доступного дискового пространства:
- перейти на другой тариф с бóльшим объемом дискового пространства;
- изменить дисковую квоту для учетной записи из раздела «Аккаунт» — «Тариф» (недоступно для тарифа 1Сайт).