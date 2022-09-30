Видеоинструкции

Перенос сайта и домена в Timeweb

В видео рассказываем, как:

Перенести файлы сайта на наш хостинг

Выполнить технический перенос домена

Выполнить административный перенос домена

SSL-сертификат для сайта

В инструкции рассказываем, как выбрать, заказать и установить SSL-сертификат для вашего сайта.

0:00​ | Что такое SSL-сертификат

0:50​ | Зачем нужен SSL-сертификат

1:15​ | Чем отличаются платный SSL и бесплатный SSL

3:06​ | Установка SSL сертификата. Платный SSL сертификат

5:26​ | Как установить бесплатный сертификат SSL Let's encrypt

6:10​ | Что такое Mixed content

Защита от СПАМа, настройка SPF и DKIM

В видео рассказываем:

00:00​ | Зачем нужна SPF-запись?

00:50​ | Что происходит с письмом после отправки?

2:44​ | Настраиваем бесплатный домен и почту

5:18​ | Где редактировать почтовые записи. Виды записей

6:50​ | Проверяем письмо на подозрительность

8:06​ | Как уберечь свою почту от спама?

Создание и настройка почты на домене

00:00​ | Что такое почта на домене?

00:40​ | Преимущества почты на домене

1:15​ | Настройка доменной почты

Защитник сайтов

Рассказываем, как защитить сайт, исправить уязвимости и обезопасить свои проекты. Чем отличаются защита сайтов и антивирус, какие встречаются угрозы для сайта и как настроить функцию «Защитник сайтов».

00:00​ | Как работает защита для сайтов

01:17​ | Угрозы для сайта

02:02​ | Как защитить ваш сайт

Устранение ошибок CMS Битрикс

В видео проверим совместимость хостинга и CMS Битрикс, посмотрим, какие бывают ошибки в работе сайта и как исправить их на хостинге.

00:00​ | Почему возникают ошибки

01:48​ | Установка Битрикс с нуля

05:42​ | Админка сайта на Битрикс. Какие ошибки на сайте

06:58​ | Ошибка Режим работы MySQL (innodb_strict_mode=ON, требуется OFF)

09:50​ | Замечание Размер стека и pcre.recursion_limit

12:12​ | Ошибки, связанные с почтой

12:29​ | Замечание Выполнение агентов на cron

14:04​ | Ошибка Не настроен запуск cron_events.php на cron

Ускоритель сайтов

Рассказываем, зачем оптимизировать скорость сайта и как ускорить загрузку страниц. Также расскажем о функции, которая влияет на ускорение Wordpress, Joomla и других CMS.

00:00​ | Как работает ускорение сайта

00:45​ | Зачем и каким сайтам нужен ускоритель

01:20​ | Плюсы быстрого сайта

01:34​ | Увеличить скорость загрузки страниц с ускорителем

Продвижение сайта в поиске

Рассказываем о способах продвижения сайта, о том, как выбрать запоминающийся домен, чтобы он попал в поисковую выдачу, как связаны домен и продвижение сайта в Яндекс и Google и как продвинуть сайт в топ.

00:26​ | Что такое домен

01:01​ | Важность домена

02:14​ | Подбор домена

05:05​ | Покупка домена

10:30​ | Продвижение сайта

Подбор, регистрация и продление домена

Рассказываем о том, как выбрать домен для сайта, как его зарегистрировать, почему важно своевременное продление что делать, если домен занят. Также рассмотрим преимущества регистрации доменов в зонах .ru и .рф.

00:00​ | Вступление

00:31​ | Важность домена

01:30​ | Подбор домена

02:55​ | Что делать, если домен занят

05:00​ | Покупка домена

06:41​ | Что делать, если забыли продлить домен

08:30​ | Чтобы домен не украли

09:36​ | Регистрация домена

Лайфхаки Wordpress

Полезные советы при создании сайтов на Wordpress, распространенные ошибки и каких избежать.

00:00​ | Вступление

00:44​ | Есть ли платный WordPress?

02:25​ | Взлом аккаунта WordPress: как уберечь сайт от взлома

03:58​ | Настройка структуры постоянных ссылок. Плагин wordpress Cyr to lat

05:47​ | Как сохранить сайт? Резервные копии сайта. Плагин для бэкапа.

07:42​ | Ускорить сайт. Убрать ненужные плагины WordPress

09:47​ | Безопасность сайта. SSL сертификат. Как установить Let's Encrypt

12:29​ | Поисковые системы и SEO настройки сайта. Yoast SEO плагин для оптимизации сайта

Устранение ошибки 500 (белый экран) в Wordpress

0:00 | Что такое белый экран

0:54 | Как исправить белый экран WordPress

Мощный хостинг для Битрикс, WordPress, интернет-магазина

Оплата услуг

Подробная инструкция по всем доступным способам оплаты услуг Timeweb — как из панели управления, так и с сайта компании.

Регистрация и продление домена

Добавление домена в панель управления, оплата его регистрации и последующего продления.

Создание сайта

Создание директории для сайта, добавление и оплата домена, его привязка к сайту, установка CMS.

Подключение по FTP

Установка FTP-клиента FileZilla, его использование для соединения по FTP, необходимые параметры для подключения.

Настройка почтового клиента Microsoft Outlook

Настройка клиента Microsoft Outlook для работы с почтой Timeweb.