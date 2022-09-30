Видеоинструкции
Перенос сайта и домена в Timeweb
В видео рассказываем, как:
- Перенести файлы сайта на наш хостинг
- Выполнить технический перенос домена
- Выполнить административный перенос домена
SSL-сертификат для сайта
В инструкции рассказываем, как выбрать, заказать и установить SSL-сертификат для вашего сайта.
- 0:00 | Что такое SSL-сертификат
- 0:50 | Зачем нужен SSL-сертификат
- 1:15 | Чем отличаются платный SSL и бесплатный SSL
- 3:06 | Установка SSL сертификата. Платный SSL сертификат
- 5:26 | Как установить бесплатный сертификат SSL Let's encrypt
- 6:10 | Что такое Mixed content
Защита от СПАМа, настройка SPF и DKIM
В видео рассказываем:
- 00:00 | Зачем нужна SPF-запись?
- 00:50 | Что происходит с письмом после отправки?
- 2:44 | Настраиваем бесплатный домен и почту
- 5:18 | Где редактировать почтовые записи. Виды записей
- 6:50 | Проверяем письмо на подозрительность
- 8:06 | Как уберечь свою почту от спама?
Создание и настройка почты на домене
- 00:00 | Что такое почта на домене?
- 00:40 | Преимущества почты на домене
- 1:15 | Настройка доменной почты
Защитник сайтов
Рассказываем, как защитить сайт, исправить уязвимости и обезопасить свои проекты. Чем отличаются защита сайтов и антивирус, какие встречаются угрозы для сайта и как настроить функцию «Защитник сайтов».
- 00:00 | Как работает защита для сайтов
- 01:17 | Угрозы для сайта
- 02:02 | Как защитить ваш сайт
Устранение ошибок CMS Битрикс
В видео проверим совместимость хостинга и CMS Битрикс, посмотрим, какие бывают ошибки в работе сайта и как исправить их на хостинге.
- 00:00 | Почему возникают ошибки
- 01:48 | Установка Битрикс с нуля
- 05:42 | Админка сайта на Битрикс. Какие ошибки на сайте
- 06:58 | Ошибка Режим работы MySQL (innodb_strict_mode=ON, требуется OFF)
- 09:50 | Замечание Размер стека и pcre.recursion_limit
- 12:12 | Ошибки, связанные с почтой
- 12:29 | Замечание Выполнение агентов на cron
- 14:04 | Ошибка Не настроен запуск cron_events.php на cron
Ускоритель сайтов
Рассказываем, зачем оптимизировать скорость сайта и как ускорить загрузку страниц. Также расскажем о функции, которая влияет на ускорение Wordpress, Joomla и других CMS.
- 00:00 | Как работает ускорение сайта
- 00:45 | Зачем и каким сайтам нужен ускоритель
- 01:20 | Плюсы быстрого сайта
- 01:34 | Увеличить скорость загрузки страниц с ускорителем
Продвижение сайта в поиске
Рассказываем о способах продвижения сайта, о том, как выбрать запоминающийся домен, чтобы он попал в поисковую выдачу, как связаны домен и продвижение сайта в Яндекс и Google и как продвинуть сайт в топ.
- 00:26 | Что такое домен
- 01:01 | Важность домена
- 02:14 | Подбор домена
- 05:05 | Покупка домена
- 10:30 | Продвижение сайта
Подбор, регистрация и продление домена
Рассказываем о том, как выбрать домен для сайта, как его зарегистрировать, почему важно своевременное продление что делать, если домен занят. Также рассмотрим преимущества регистрации доменов в зонах .ru и .рф.
- 00:00 | Вступление
- 00:31 | Важность домена
- 01:30 | Подбор домена
- 02:55 | Что делать, если домен занят
- 05:00 | Покупка домена
- 06:41 | Что делать, если забыли продлить домен
- 08:30 | Чтобы домен не украли
- 09:36 | Регистрация домена
Лайфхаки Wordpress
Полезные советы при создании сайтов на Wordpress, распространенные ошибки и каких избежать.
- 00:00 | Вступление
- 00:44 | Есть ли платный WordPress?
- 02:25 | Взлом аккаунта WordPress: как уберечь сайт от взлома
- 03:58 | Настройка структуры постоянных ссылок. Плагин wordpress Cyr to lat
- 05:47 | Как сохранить сайт? Резервные копии сайта. Плагин для бэкапа.
- 07:42 | Ускорить сайт. Убрать ненужные плагины WordPress
- 09:47 | Безопасность сайта. SSL сертификат. Как установить Let's Encrypt
- 12:29 | Поисковые системы и SEO настройки сайта. Yoast SEO плагин для оптимизации сайта
Устранение ошибки 500 (белый экран) в Wordpress
- 0:00 | Что такое белый экран
- 0:54 | Как исправить белый экран WordPress
Мощный хостинг для Битрикс, WordPress, интернет-магазина
Оплата услуг
Подробная инструкция по всем доступным способам оплаты услуг Timeweb — как из панели управления, так и с сайта компании.
Регистрация и продление домена
Добавление домена в панель управления, оплата его регистрации и последующего продления.
Создание сайта
Создание директории для сайта, добавление и оплата домена, его привязка к сайту, установка CMS.
Подключение по FTP
Установка FTP-клиента FileZilla, его использование для соединения по FTP, необходимые параметры для подключения.
Настройка почтового клиента Microsoft Outlook
Настройка клиента Microsoft Outlook для работы с почтой Timeweb.