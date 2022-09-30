Видеоинструкции

Видеоинструкции

Перенос сайта и домена в Timeweb

В видео рассказываем, как:

  • Перенести файлы сайта на наш хостинг
  • Выполнить технический перенос домена
  • Выполнить административный перенос домена

SSL-сертификат для сайта

В инструкции рассказываем, как выбрать, заказать и установить SSL-сертификат для вашего сайта.

  • 0:00​ | Что такое SSL-сертификат
  • 0:50​ | Зачем нужен SSL-сертификат
  • 1:15​ | Чем отличаются платный SSL и бесплатный SSL
  • 3:06​ | Установка SSL сертификата. Платный SSL сертификат
  • 5:26​ | Как установить бесплатный сертификат SSL Let's encrypt
  • 6:10​ | Что такое Mixed content

Защита от СПАМа, настройка SPF и DKIM

В видео рассказываем:

  • 00:00​ | Зачем нужна SPF-запись?
  • 00:50​ | Что происходит с письмом после отправки?
  • 2:44​ | Настраиваем бесплатный домен и почту
  • 5:18​ | Где редактировать почтовые записи. Виды записей
  • 6:50​ | Проверяем письмо на подозрительность
  • 8:06​ | Как уберечь свою почту от спама?

Создание и настройка почты на домене

  • 00:00​ | Что такое почта на домене?
  • 00:40​ | Преимущества почты на домене
  • 1:15​ | Настройка доменной почты

Защитник сайтов

Рассказываем, как защитить сайт, исправить уязвимости и обезопасить свои проекты. Чем отличаются защита сайтов и антивирус, какие встречаются угрозы для сайта и как настроить функцию «Защитник сайтов».

  • 00:00​ | Как работает защита для сайтов
  • 01:17​ | Угрозы для сайта
  • 02:02​ | Как защитить ваш сайт

Устранение ошибок CMS Битрикс

В видео проверим совместимость хостинга и CMS Битрикс, посмотрим, какие бывают ошибки в работе сайта и как исправить их на хостинге.

  • 00:00​ | Почему возникают ошибки
  • 01:48​ | Установка Битрикс с нуля
  • 05:42​ | Админка сайта на Битрикс. Какие ошибки на сайте
  • 06:58​ | Ошибка Режим работы MySQL (innodb_strict_mode=ON, требуется OFF)
  • 09:50​ | Замечание Размер стека и pcre.recursion_limit
  • 12:12​ | Ошибки, связанные с почтой
  • 12:29​ | Замечание Выполнение агентов на cron
  • 14:04​ | Ошибка Не настроен запуск cron_events.php на cron

Ускоритель сайтов

Рассказываем, зачем оптимизировать скорость сайта и как ускорить загрузку страниц. Также расскажем о функции, которая влияет на ускорение Wordpress, Joomla и других CMS.

  • 00:00​ | Как работает ускорение сайта
  • 00:45​ | Зачем и каким сайтам нужен ускоритель
  • 01:20​ | Плюсы быстрого сайта
  • 01:34​ | Увеличить скорость загрузки страниц с ускорителем

Продвижение сайта в поиске

Рассказываем о способах продвижения сайта, о том, как выбрать запоминающийся домен, чтобы он попал в поисковую выдачу, как связаны домен и продвижение сайта в Яндекс и Google и как продвинуть сайт в топ.

  • 00:26​ | Что такое домен
  • 01:01​ | Важность домена
  • 02:14​ | Подбор домена
  • 05:05​ | Покупка домена
  • 10:30​ | Продвижение сайта

Подбор, регистрация и продление домена

Рассказываем о том, как выбрать домен для сайта, как его зарегистрировать, почему важно своевременное продление что делать, если домен занят. Также рассмотрим преимущества регистрации доменов в зонах .ru и .рф.

  • 00:00​ | Вступление
  • 00:31​ | Важность домена
  • 01:30​ | Подбор домена
  • 02:55​ | Что делать, если домен занят
  • 05:00​ | Покупка домена
  • 06:41​ | Что делать, если забыли продлить домен
  • 08:30​ | Чтобы домен не украли
  • 09:36​ | Регистрация домена

Лайфхаки Wordpress

Полезные советы при создании сайтов на Wordpress, распространенные ошибки и каких избежать.

  • 00:00​ | Вступление
  • 00:44​ | Есть ли платный WordPress?
  • 02:25​ | Взлом аккаунта WordPress: как уберечь сайт от взлома
  • 03:58​ | Настройка структуры постоянных ссылок. Плагин wordpress Cyr to lat
  • 05:47​ | Как сохранить сайт? Резервные копии сайта. Плагин для бэкапа.
  • 07:42​ | Ускорить сайт. Убрать ненужные плагины WordPress
  • 09:47​ | Безопасность сайта. SSL сертификат. Как установить Let's Encrypt
  • 12:29​ | Поисковые системы и SEO настройки сайта. Yoast SEO плагин для оптимизации сайта

Устранение ошибки 500 (белый экран) в Wordpress

  • 0:00 | Что такое белый экран
  • 0:54 | Как исправить белый экран WordPress

Мощный хостинг для Битрикс, WordPress, интернет-магазина

Оплата услуг

Подробная инструкция по всем доступным способам оплаты услуг Timeweb — как из панели управления, так и с сайта компании.

Регистрация и продление домена

Добавление домена в панель управления, оплата его регистрации и последующего продления.

Создание сайта

Создание директории для сайта, добавление и оплата домена, его привязка к сайту, установка CMS.

Подключение по FTP

Установка FTP-клиента FileZilla, его использование для соединения по FTP, необходимые параметры для подключения.

Настройка почтового клиента Microsoft Outlook

Настройка клиента Microsoft Outlook для работы с почтой Timeweb.

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