Аренда
выделенного сервера

Физические серверы любой конфигурации:
готовые сборки и под заказ
Готовые серверы
Конфигуратор
Под запрос
Дата-центр
Санкт-Петербург
Цена в месяц, руб.
3 294 - 123 000
Количество CPU, ядер
4 - 64
Объeм диска, ГБ
240 - 8 192
Объeм RAM, ГБ
8 - 2 048
Бренд CPU
Тип диска
С администрированием
Распродажа
1 месяц
3 месяца
-5%
6 месяцев
-7%
12 месяцев
-10%
12 месяцев
-10%
Аренда сервера E3-1240 / 8 / 1
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
8 Гб DDR3
2 x 1 Тб HDD
4 941 ₽ в месяц
Экономия 549 ₽
Аренда сервера E3-1240 / 8 / 480
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
8 Гб DDR3
2 x 480 Гб SSD
6 030 ₽ в месяц
Экономия 670 ₽
Аренда сервера E3-1240 / 16 / 480
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
16 Гб DDR3
2 x 480 Гб SSD
6 660 ₽ в месяц
Экономия 740 ₽
Аренда сервера E3-1240 / 16 / 5
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
16 Гб DDR3
4 х 5 Тб HDD
7 290 ₽ в месяц
Экономия 810 ₽
Аренда сервера E-2234 / 32 / 480
Intel Xeon E-2234
4 ядра • 3.6-4.8 ГГц • 8 потоков
32 Гб DDR4
2 x 480 Гб SSD
7 650 ₽ в месяц
Экономия 850 ₽
Аренда сервера E5-1650 / 64 / 960
Intel Xeon E5-1650
6 ядер • 3.6-4.0 ГГц • 12 потоков
64 Гб DDR3
2 x 960 Гб SSD
8 910 ₽ в месяц
Экономия 990 ₽
Аренда сервера E-2236 / 32 / 480
Intel Xeon E-2236
6 ядер • 3.4-4.8 ГГц • 12 потоков
32 Гб DDR4
2 x 480 Гб SSD
9 180 ₽ в месяц
Экономия 1 020 ₽
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Свой выделенный сервер
без ограничений

Независимость
от «соседей»
Полная изолированность от других пользователей. Все мощности сервера только ваши
Сборки под любой
запрос
Подойдут для любых ресурсоемких проектов. А если будет нужно, подберем и закупим оборудование под ваш проект
Быстрый
запуск
Готовый выделенный сервер запустим в тот же день. Нестандартную сборку — за 2–3 дня. Сервер под заказ — за неделю
Проверенное железо
Используем надежное оборудование: серверные платформы от Supermicro и процессоры последних поколений от Intel и AMD
Высокоскоростной канал
Базовая ширина канала — 100 мбит в секунду, но ее можно увеличить до 10 гбит. Трафик не ограничиваем, а порты не блокируем
Тестовый период
Любой готовый или собранный на конфигураторе сервер можно бесплатно тестировать в течение 5 дней

Для проектов
любой сложности

Маркетплейс
или агрегатор
Федеральный
портал или медиа-
проект
Онлайн-игры
Банкинг
или платежный
сервис
Чат-бот
или голосовой
помощник
Криптовалюта, NFT
или искусственный
интеллект
Инфраструктура
для виртуальных
рабочих мест
Система
аналитики, CRM
или 1С
>

Полный контроль
над сервером

Управляйте сервером не только на уровне операционной
системы, но и на уровне железа
Собственная
панель управления
— Оставляйте заявки на изменение конфигурации сервера,
установку сетевых дисков или увеличение ширины канала

— Заказывайте выделенные серверы и пользуйтесь другими
облачными услугами — все в одной панели управления
Собственная <br/> панель управления
Доступ
к KVM-консоли
Для удаленного управления сервером, а также
для установки операционной системы и другого ПО, которое нужно для работы вашего проекта
Доступ <br/> к KVM-консоли

Отвечаем за ваши данные,
как за свои

Размещаем серверы в дата-центрах
уровня TIER III в России и Европе
Гарантируем бесперебойную работу
на уровне 99,99% по SLA
Ваши проекты надежно защищены
152-ФЗ
Федеральный закон РФ о персональных данных
ISO
Международные стандарты по проектированию дата-центров
PCI DSS
Стандарты безопасности платежных данных
Для тех, кто работает с клиентами из ЕС: дата-центры построены с учетом требований
Европейского Союза к защите персональных данных — постановление GDPR
Ваши данные под защитой

Не просто служба поддержки,
а бесплатная IT-команда на удаленке

Проведем аудит
вашего проекта
Изучим ваш проект и предложим
ровно тот вариант, который нужен
вам — по производительности,
бюджету или другому запросу
Проведем аудит вашего проекта
Поможем с миграцией
и запуском
— Перенесем проект с вашего сервера или
сервера другого облачного провайдера

— Установим необходимое ПО и проверим
работоспособность всей системы

— Протестируем сервер на нагрузку,
безопасность данных и уязвимости

Поможем с миграцией и запуском
Обслуживание сервера
полностью на нас
Контролируем рабочее состояние сервера и оперативно меняем оборудование, которое «изнашивается» или дает сбой
Персональный
менеджер
Решит проблему сам или перенаправит запрос на нужного сотрудника. На связи в рабочее время по Москве
Приоритетная
поддержка
В чате, мессенджерах, соцсетях и тикетах панели управления. На связи в любое время — даже ночью и в праздники

Вместе с сервером

Идет бесплатно
Канал — 100 мбит в секунду
Один IPv4 и IPv6-адрес
Панели управления Vesta CP или Brainy CP
Доступ к KVM-консоли
Можно докупить
Канал — 10 гбит в секунду
Любое количество IPv4 и IPv6-адресов
Панель управления ISPmanager
Сетевые диски — до 30 Тб
Защита от DDoS-атак

Готовы арендовать выделенный сервер?

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Выберите сервер или оставьте
запрос на индивидуальную сборку
Мы свяжемся с вами и согласуем все технические детали и сроки
Закажите сервер
Оплатите сервер удобным способом или запросите у менеджера тестовый период
Мы запустим сервер: готовую сборку установим в тот же день, а индивидуальную — в течение недели
Запустите проект
Перенесите свой проект на сервер сами или доверьте это нашей команде
Если доверите нам — мы бережно перенесем все файлы и установим на сервере нужное ПО
С нами работают крупные бренды

Отзывы наших клиентов

75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
469
отзывов на
hostings.info
273
отзывов на
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Денис Белоцерковец
Блог разработчика
Пользуюсь площадкой Timeweb уже три года. Всё отлично, поддержка всегда на связи. Куча бонусов. Скорость доступа на высоте, спасибо большое ребятам за труды!
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Дмитрий
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Несколько раз обжегся на других хостингах. Пока не перешел на TimeWeb. Сначала для проверки перевел один из своих проектов, позже все сайты перенес. Цена за услуги приемлемая. Техподдержка на высоте.
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Работа сервиса не вызывает нареканий. Удобная панель управления серверами, хорошая техпроддержка. Пользуюсь услугами Timeweb около года, планирую пользоваться дальше и всем рекомендую!
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Вопросы и ответы

Что такое выделенный сервер?
Когда нужен выделенный сервер?
Готовые серверы и сборка на конфигураторе — в чем разница и как выбрать?
Сможем ли мы изменить конфигурацию сервера после заказа?
Можете ли вы взять управление сервером на себя?
Можем ли мы потестировать сервер, прежде чем оплатить его?
Какие способы оплаты у вас есть?
Что насчет закрывающих документов?
Можно ли подписывать документы электронной подписью?
Вы берете обслуживание сервера на себя — что это значит?
Мы хотим поставить на сервер свою собственное ПО — так можно?
Блокируете ли вы порты?

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