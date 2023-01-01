Что такое выделенный сервер? Выделенный сервер или dedicated server — это отдельный физический сервер, которым будете пользоваться только вы.



Выделенный сервер обеспечивает изолированность ресурсов, высокую производительность и стабильность работы. На сервере размещается только ваш проект, поэтому действия других пользователей не могут повлиять на его работоспособность, а ресурсы сервера ограничиваются только его конфигурацией.

Когда нужен выделенный сервер? Аренду сервера обычно выбирают для крупных и сложных проектов, которым требуется много ресурсов и высокая производительность. Это может быть один сервер или несколько серверов в кластере, чтобы поддерживать особенно масштабные проекты и выполнять сложные вычисления.



В отличие от виртуального хостинга или VDS, все ресурсы выделенного сервера изолированы от других пользователей и доступны только вам, что повышает стабильность работы проекта. Еще один плюс аренды выделенного сервера — физическая изолированность сервера от других машин, что повышает безопасность. Это может быть важно при размещении на сервере чувствительной информации.



Часто возникает вопрос: купить выделенный сервер или арендовать его? Аренда обойдется выгоднее, так как при покупке вам придется нести дополнительные расходы для организации работы оборудования: от бесперебойного питания и охлаждения до охраны.

Готовые серверы и сборка на конфигураторе — в чем разница и как выбрать? В списке готовых серверов вы найдете разные по мощности, но достаточно универсальные конфигурации, которые подойдут для большинства проектов. Эти серверы собраны и готовы к запуску — после заказа нам потребуется совсем немного времени, чтобы выдать вам оборудование; вы сможете начать работу в тот же день.



Конфигуратор позволит вам собрать собственный сервер с учетом всех потребностей проекта: например, указать определенное количество ядер процессора или конкретный тип дисков. Такой сервер мы будем выдавать немного дольше, потому что инженерам будет нужно собрать его в соответствии с вашим запросом. Как правило, для запуска нам хватает 2–3 дней.





Сможем ли мы изменить конфигурацию сервера после заказа? Да, вы всегда можете обратиться к своему менеджеру и сообщить, какие изменения в конфигурации нужны. Мы уточним детали, согласуем новую стоимость аренды сервера и сроки проведения работ и выполним необходимый апгрейд.

Можете ли вы взять управление сервером на себя?



Все управление сервером с нашим администрированием мы возьмем на себя: будем мониторить работу сервера, оперативно устранять неполадки, обновлять установленное ПО.



Серверы без администрирования вам будет необходимо поддерживать самостоятельно, но также можно обращаться за помощью в поддержку — у нас есть бесплатное и платное администрирование. Например, мы бесплатно установим или переустановим ОС, поможем добавить дополнительные IP или настроить веб-серверы.



Подробнее о бесплатном администрировании



В рамках Вы можете арендовать выделенный сервер с нашим администрированием и без него.Все управление сервером с нашим администрированием мы возьмем на себя: будем мониторить работу сервера, оперативно устранять неполадки, обновлять установленное ПО.Серверы без администрирования вам будет необходимо поддерживать самостоятельно, но также можно обращаться за помощью в поддержку — у нас есть бесплатное и платное администрирование. Например, мы бесплатно установим или переустановим ОС, поможем добавить дополнительные IP или настроить веб-серверы.В рамках платного администрирования мы установим и настроим практически любое ПО, поможем с оптимизацией настроек и решим еще множество задач — просто отправьте запрос с описанием задачи в поддержку, и мы оценим техническую возможность, сроки и стоимость.

Можем ли мы потестировать сервер, прежде чем оплатить его? Да, мы предоставляем 5 дней тестового периода для всех серверов с готовыми конфигурациями.

Какие способы оплаты у вас есть?

по банковским картам, в том числе иностранным

через электронные кошельки ЮMoney и Киви

через терминалы Киви

через банк: по квитанции или счету Мы принимаем оплату:

Что насчет закрывающих документов? Для юридических лиц мы ежемесячно выставляем закрывающие документы.



Копии можно будет скачать в панели управления. Они появляются в первых числах месяца.



Оригиналы можно получить по Почте России или через ЭДО. Выбрать способ получения оригиналов вы можете в панели управления в разделе «Документы».

Можно ли подписывать документы электронной подписью?



Подробнее о работе с Timeweb по ЭДО Да, мы работаем с электронным документооборотом и принимаем документы, подписанные электронной подписью.

Вы берете обслуживание сервера на себя — что это значит? Мы будем полностью обеспечивать работоспособность сервера в ЦОДе: следить за бесперебойностью питания, устранять возникающие неполадки, устанавливать компоненты по вашему запросу и заменять комплектующие.

Мы хотим поставить на сервер свою собственное ПО — так можно? Да, при аренде физического сервера без администрирования вы свободны в его настройке: вы можете устанавливать любое необходимое ПО и настраивать сервер нужным вам образом. Однако важно, чтобы ПО было легальным и не нарушало законодательство — подробнее об этом в правилах и ограничениях.