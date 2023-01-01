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Аренда сервера E3-1240 / 8 / 1
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
8 Гб DDR3
2 x 1 Тб HDD
4 941 ₽ в месяц
Экономия 549 ₽
Купить сервер
Аренда сервера E3-1240 / 8 / 480
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
8 Гб DDR3
2 x 480 Гб SSD
6 030 ₽ в месяц
Экономия 670 ₽
Аренда сервера
Аренда сервера E3-1240 / 16 / 480
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
16 Гб DDR3
2 x 480 Гб SSD
6 660 ₽ в месяц
Экономия 740 ₽
Купить выделенный сервер
Аренда сервера E3-1240 / 16 / 5
Intel Xeon E3-1240
4 ядра • 3.4-3.8 ГГц • 8 потоков
16 Гб DDR3
4 х 5 Тб HDD
7 290 ₽ в месяц
Экономия 810 ₽
Заказать выделенный сервер
Аренда сервера E-2234 / 32 / 480
Intel Xeon E-2234
4 ядра • 3.6-4.8 ГГц • 8 потоков
32 Гб DDR4
2 x 480 Гб SSD
7 650 ₽ в месяц
Экономия 850 ₽
Аренда выделенного сервера
Аренда сервера E5-1650 / 64 / 960
Intel Xeon E5-1650
6 ядер • 3.6-4.0 ГГц • 12 потоков
64 Гб DDR3
2 x 960 Гб SSD
8 910 ₽ в месяц
Экономия 990 ₽
Аренда сервера
Аренда сервера E-2236 / 32 / 480
Intel Xeon E-2236
6 ядер • 3.4-4.8 ГГц • 12 потоков
32 Гб DDR4
2 x 480 Гб SSD
9 180 ₽ в месяц
Экономия 1 020 ₽
Купить сервер
РАСПРОДАЖА! - E5-2620 / 32 / 480
2 x Xeon E5-2620
12 ядер • 2.4-3.2 ГГц • 24 потока
32 Гб DDR3
2 x 480 Гб SSD
2 x 1 Тб HDD
16 900 ₽ в мес
9 450 ₽ в месяц
Экономия 1 050 ₽
Заказать сервер
Аренда сервера E3-1230 / 8 / 1
Intel Xeon E3-1230v6
4 ядра • 3.5-3.9 ГГц • 8 потоков
8 Гб DDR4
2 x 1 Тб HDD
10 791 ₽ в месяц
Экономия 1 199 ₽
Сервер в аренду
Аренда сервера E3-1230 / 16 / 240
Intel Xeon E3-1230v6
4 ядра • 3.5-3.9 ГГц • 8 потоков
16 Гб DDR4
2 x 240 Гб SSD
10 890 ₽ в месяц
Экономия 1 210 ₽
Хостинг сервера
Аренда сервера E-2236 / 32 / 1N
Intel Xeon E-2236
6 ядер • 3.4-4.8 ГГц • 12 потоков
32 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
11 250 ₽ в месяц
Экономия 1 250 ₽
Сервер аренда
Аренда сервера i9-9900 / 32 / 480
Intel Core i9-9900K
8 ядер • 3.6-5.0 ГГц • 16 потоков
32 Гб DDR4
2 x 480 Гб SSD
11 610 ₽ в месяц
Экономия 1 290 ₽
Серверы аренда
РАСПРОДАЖА! - E5-2680 / 64 / 480
2 x Xeon E5-2680
16 ядер • 2.7-3.5 ГГц • 32 потока
64 Гб DDR3
2 x 480 Гб SSD
20 400 ₽ в мес
12 150 ₽ в месяц
Экономия 1 350 ₽
Аренда сервера
Аренда сервера E-2244G / 16 / 480
Intel Xeon E-2244G
4 ядра • 3.8-4.8 ГГц • 8 потоков
16 Гб DDR4
2 x 480 Гб SSD
13 680 ₽ в месяц
Экономия 1 520 ₽
Купить сервер
Аренда сервера i9-9900 / 64 / 1N
Intel Core i9-9900K
8 ядер • 3.6-5 ГГц • 16 потоков
64 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
14 310 ₽ в месяц
Экономия 1 590 ₽
Заказать сервер
Аренда сервера E3-1230 / 16 / 4
Intel Xeon E3-1230v6
4 ядра • 3.5-3.9 ГГц • 8 потоков
16 Гб DDR4
2 x 4 Тб SSD
15 750 ₽ в месяц
Экономия 1 750 ₽
Сервер в аренду
Аренда сервера E-2244G / 32 / 1N
Intel Xeon E-2244G
4 ядра • 3.8-4.8 ГГц • 8 потоков
32 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
16 290 ₽ в месяц
Экономия 1 810 ₽
Сервер аренда
Аренда сервера E-2244G / 64 / 1N
Intel Xeon E-2244G
4 ядра • 3.8-4.8 ГГц • 8 потоков
64 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
17 550 ₽ в месяц
Экономия 1 950 ₽
Аренда сервера
Аренда сервера AMD 5800X / 32 / 1N
AMD Ryzen 7 5800X
8 ядер • 3.8-4.7 ГГц • 16 потоков
32 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
17 910 ₽ в месяц
Экономия 1 990 ₽
Купить сервер
Аренда сервера I9-9900 / 128 / 2N
Intel Core i9-9900
8 ядер • 3.6-5.0 ГГц • 16 потоков
128 Гб DDR4
2 x 2 Тб NVMe
17 910 ₽ в месяц
Экономия 1 990 ₽
Заказать сервер
НОВИНКА - E-2388G / 64 / 1N
Intel Xeon E-2388G
8 ядер • 3.2-5.1 ГГц • 16 потоков
64 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
18 360 ₽ в месяц
Экономия 2 040 ₽
Сервер в аренду
Аренда сервера Gold 6208U / 64 / 1N
Intel Xeon Gold 6208U
16 ядер • 2.9-3.9 ГГц • 32 потока
64 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
21 510 ₽ в месяц
Экономия 2 390 ₽
Сервер аренда
Аренда сервера E5-1650v4 / 64 / 1N / 4H
Intel Xeon E5-1650v4
6 ядер • 3.6-4.0 ГГц • 12 потоков
64 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
2 х 4 TB HDD
22 320 ₽ в месяц
Экономия 2 480 ₽
Сервер купить
НОВИНКА - E-2388G / 128 / 2N
Intel Xeon E-2388G
8 ядер • 3.2-5.1 ГГц • 16 потоков
128 Гб DDR4
2 x 2 Тб NVMe
22 410 ₽ в месяц
Экономия 2 490 ₽
Арендовать
Аренда сервера E5-1650v4 / 128 / 4N
Intel Xeon E5-1650v4
6 ядер • 3.6-4.0 ГГц • 12 потоков
128 Гб DDR4
2 x 4 Тб NVMe
26 370 ₽ в месяц
Экономия 2 930 ₽
Арендовать
Аренда сервера GOLD 6208U / 128 / 4N
Intel Xeon Gold 6208U
16 ядер • 2.9-3.9 ГГц • 32 потока
128 Гб DDR4
2 x 4 Тб NVMe
28 530 ₽ в месяц
Экономия 3 170 ₽
Арендовать
Аренда сервера E-2236 / GPU A2
Intel Xeon E-2236
6 ядер • 3.4-4.8 ГГц • 12 потоков
32 Гб DDR4
2 x 960 Гб SSD
GPU A2 16 Гб
32 310 ₽ в месяц
Экономия 3 590 ₽
Купить
Аренда сервера W-2275 / 64 / 960
Intel Xeon W-2275
14 ядер • 3.3-4.6 ГГц • 28 потоков
64 Гб DDR4
2 x 960 Гб SSD
35 010 ₽ в месяц
Экономия 3 890 ₽
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Аренда сервера E-2236 / Tesla T4
Intel Xeon E-2236
6 ядер • 3.4-4.8 ГГц • 12 потоков
16 Гб DDR4
2 x 240 Гб SSD
GPU Tesla T4 16 Гб
42 390 ₽ в месяц
Экономия 4 710 ₽
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Аренда сервера W-2295 / 256 / 1N
Intel Xeon W-2295
18 ядер • 3.0-4.6 ГГц • 36 потоков
256 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
45 990 ₽ в месяц
Экономия 5 110 ₽
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Аренда сервера Silver 4314 / 256 / 2N
2 x Intel Xeon Silver 4314
32 ядра • 2.4-3.4 ГГц • 64 потока
256 Гб DDR4
2 x 2 Тб NVMe
49 050 ₽ в месяц
Экономия 5 450 ₽
Заказать
Аренда сервера Silver 4316 / 128 / 1N
2 x Intel Xeon Silver 4316
20 ядер • 2.3-3.4 ГГц • 40 потоков
128 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
49 140 ₽ в месяц
Экономия 5 460 ₽
Заказать
НОВИНКА - W-3345 / 256 / 960
Intel Xeon W-3345
24 ядра • 3.0-4.0 ГГц • 48 потоков
256 Гб DDR4
2 x 960 Гб SSD
55 800 ₽ в месяц
Экономия 6 200 ₽
Аренда серверов
Аренда сервера Silver 4314 / 3090 RTX
Intel Xeon Silver 4314
16 ядер • 2.4-3.4 ГГц • 32 потока
32 Гб DDR4
2 x 480 Гб SSD
2 x GeForce RTX 3090
60 750 ₽ в месяц
Экономия 6 750 ₽
Купить сервер
Аренда сервера Gold 6230R / 192 / 1N
2 x Intel Xeon Gold 6230R
52 ядра • 2.1-4.0 ГГц • 104 потока
192 Гб DDR4
2 x 1 Тб NVMe
62 010 ₽ в месяц
Экономия 6 890 ₽
Аренда сервера
Аренда сервера Gold 6230R / 192 / 2N
2 x Intel Xeon Gold 6230R
26 ядер • 2.1-4.0 ГГц • 52 потока
192 Гб DDR4
2 x 2 Тб NVMe
62 190 ₽ в месяц
Экономия 6 910 ₽
Купить выделенный сервер
Аренда сервера AMD EPYC / 256 / 2N
2 x AMD EPYC 7502
64 ядра • 2.5-3.35 ГГц • 128 потоков
256 Гб DDR4
2 x 2 Тб NVMe
71 910 ₽ в месяц
Экономия 7 990 ₽
Заказать выделенный сервер
Аренда сервера Gold 6230R / 512 / 8N
2 x Intel Xeon Gold 6230R
52 ядра • 2.1-4.0 ГГц • 104 потока
512 Гб DDR4
2 x 8 Тб NVMe
76 230 ₽ в месяц
Экономия 8 470 ₽
Аренда выделенного сервера
НОВИНКА - Gold 6348 / 768 / 4N
2 x Intel Xeon Gold 6348
56 ядер • 2.6-3.5 ГГц • 102 потока
768 Гб DDR4
2 x 4 Тб NVMe
85 410 ₽ в месяц
Экономия 9 490 ₽
Аренда сервера
Аренда сервера Gold 6240R / 512 / 8N
2 x Intel Xeon Gold 6240R
24 ядра • 2.4-4.0 ГГц • 48 потоков
512 Гб DDR4
2 x 8 Тб NVMe
89 460 ₽ в месяц
Экономия 9 940 ₽
Купить сервер
Аренда сервера Gold 6348 / 512 / 8N
2 x Intel Xeon Gold 6348
28 ядер • 2.6-3.5 ГГц • 56 потоков
512 Гб DDR4
2 x 8 Тб NVMe
98 280 ₽ в месяц
Экономия 10 920 ₽
Заказать сервер
Аренда сервера AMD EPYC / 2048 / 8N
2 x AMD EPYC 7502
64 ядра • 2.5-3.35 ГГц • 128 потоков
2048 Гб DDR4
2 x 8 Тб NVMe
110 610 ₽ в месяц
Экономия 12 290 ₽
Сервер в аренду
Показать больше серверов
Свой выделенный сервер
без ограничений
Независимость
от «соседей»
Полная изолированность от других пользователей. Все мощности сервера только ваши
Сборки под любой
запрос
Подойдут для любых ресурсоемких проектов. А если будет нужно, подберем и закупим оборудование под ваш проект
Быстрый
запуск
Готовый выделенный сервер запустим в тот же день. Нестандартную сборку — за 2–3 дня. Сервер под заказ — за неделю
Проверенное железо
Используем надежное оборудование: серверные платформы от Supermicro и процессоры последних поколений от Intel и AMD
Высокоскоростной канал
Базовая ширина канала — 100 мбит в секунду, но ее можно увеличить до 10 гбит. Трафик не ограничиваем, а порты не блокируем
Тестовый период
Любой готовый или собранный на конфигураторе сервер можно бесплатно тестировать в течение 5 дней
Для проектов
любой сложности
Маркетплейс
или агрегатор
Федеральный
портал или медиа-
проект
Онлайн-игры
Банкинг
или платежный
сервис
Чат-бот
или голосовой
помощник
Криптовалюта, NFT
или искусственный
интеллект
Инфраструктура
для виртуальных
рабочих мест
Система
аналитики, CRM
или 1С
>
Полный контроль
над сервером
Управляйте сервером не только на уровне операционной
системы, но и на уровне железа
Собственная
панель управления
— Оставляйте заявки на изменение конфигурации сервера,
установку сетевых дисков или увеличение ширины канала
— Заказывайте выделенные серверы и пользуйтесь другими
облачными услугами — все в одной панели управления
Доступ
к KVM-консоли
Для удаленного управления сервером, а также
для установки операционной системы и другого ПО, которое нужно для работы вашего проекта
Отвечаем за ваши данные,
как за свои
Размещаем серверы в дата-центрах
уровня TIER III в России и Европе
Гарантируем бесперебойную работу
на уровне 99,99% по
SLA
Ваши проекты надежно защищены
152-ФЗ
Федеральный закон РФ о персональных данных
ISO
Международные стандарты по проектированию дата-центров
PCI DSS
Стандарты безопасности платежных данных
Для тех, кто работает с клиентами из ЕС: дата-центры построены с учетом требований
Европейского Союза к защите персональных данных — постановление GDPR
Не просто служба поддержки,
а бесплатная IT-команда на удаленке
Проведем аудит
вашего проекта
Изучим ваш проект и предложим
ровно тот вариант, который нужен
вам — по производительности,
бюджету или другому запросу
Получить консультацию
Поможем с миграцией
и запуском
— Перенесем проект с вашего сервера или
сервера другого облачного провайдера
— Установим необходимое ПО и проверим
работоспособность всей системы
— Протестируем сервер на нагрузку,
безопасность данных и уязвимости
Перенести проект
Обслуживание сервера
полностью на нас
Контролируем рабочее состояние сервера и оперативно меняем оборудование, которое «изнашивается» или дает сбой
Персональный
менеджер
Решит проблему сам или перенаправит запрос на нужного сотрудника. На связи в рабочее время по Москве
Приоритетная
поддержка
В чате, мессенджерах, соцсетях и тикетах панели управления. На связи в любое время — даже ночью и в праздники
Вместе с сервером
Идет бесплатно
Канал — 100 мбит в секунду
Один IPv4 и IPv6-адрес
Панели управления Vesta CP или Brainy CP
Доступ к KVM-консоли
Можно докупить
Канал — 10 гбит в секунду
Любое количество IPv4 и IPv6-адресов
Панель управления ISPmanager
Сетевые диски — до 30 Тб
Защита от DDoS-атак
Готовы арендовать выделенный сервер?
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запрос на индивидуальную сборку
Мы свяжемся с вами и согласуем все технические детали и сроки
Закажите сервер
Оплатите сервер удобным способом или запросите у менеджера тестовый период
Мы запустим сервер: готовую сборку установим в тот же день, а индивидуальную — в течение недели
Запустите проект
Перенесите свой проект на сервер сами или доверьте это нашей команде
Если доверите нам — мы бережно перенесем все файлы и установим на сервере нужное ПО
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Отзывы наших клиентов
75%
отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
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Денис Белоцерковец
Блог разработчика
Пользуюсь площадкой Timeweb уже три года. Всё отлично, поддержка всегда на связи. Куча бонусов. Скорость доступа на высоте, спасибо большое ребятам за труды!
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Дмитрий
Группа компаний Ecotermix
Несколько раз обжегся на других хостингах. Пока не перешел на TimeWeb. Сначала для проверки перевел один из своих проектов, позже все сайты перенес. Цена за услуги приемлемая. Техподдержка на высоте.
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Леонид
Работа сервиса не вызывает нареканий. Удобная панель управления серверами, хорошая техпроддержка. Пользуюсь услугами Timeweb около года, планирую пользоваться дальше и всем рекомендую!
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Вопросы и ответы
Что такое выделенный сервер?
Выделенный сервер или dedicated server — это отдельный физический сервер, которым будете пользоваться только вы.
Выделенный сервер обеспечивает изолированность ресурсов, высокую производительность и стабильность работы. На сервере размещается только ваш проект, поэтому действия других пользователей не могут повлиять на его работоспособность, а ресурсы сервера ограничиваются только его конфигурацией.
Когда нужен выделенный сервер?
Аренду сервера обычно выбирают для крупных и сложных проектов, которым требуется много ресурсов и высокая производительность. Это может быть один сервер или несколько серверов в кластере, чтобы поддерживать особенно масштабные проекты и выполнять сложные вычисления.
В отличие от виртуального хостинга или VDS, все ресурсы выделенного сервера изолированы от других пользователей и доступны только вам, что повышает стабильность работы проекта. Еще один плюс аренды выделенного сервера — физическая изолированность сервера от других машин, что повышает безопасность. Это может быть важно при размещении на сервере чувствительной информации.
Часто возникает вопрос: купить выделенный сервер или арендовать его? Аренда обойдется выгоднее, так как при покупке вам придется нести дополнительные расходы для организации работы оборудования: от бесперебойного питания и охлаждения до охраны.
Готовые серверы и сборка на конфигураторе — в чем разница и как выбрать?
В списке готовых серверов вы найдете разные по мощности, но достаточно универсальные конфигурации, которые подойдут для большинства проектов. Эти серверы собраны и готовы к запуску — после заказа нам потребуется совсем немного времени, чтобы выдать вам оборудование; вы сможете начать работу в тот же день.
Конфигуратор позволит вам собрать собственный сервер с учетом всех потребностей проекта: например, указать определенное количество ядер процессора или конкретный тип дисков. Такой сервер мы будем выдавать немного дольше, потому что инженерам будет нужно собрать его в соответствии с вашим запросом. Как правило, для запуска нам хватает 2–3 дней.
Сможем ли мы изменить конфигурацию сервера после заказа?
Да, вы всегда можете обратиться к своему менеджеру и сообщить, какие изменения в конфигурации нужны. Мы уточним детали, согласуем новую стоимость аренды сервера и сроки проведения работ и выполним необходимый апгрейд.
Можете ли вы взять управление сервером на себя?
Вы можете арендовать выделенный сервер с нашим администрированием и без него.
Все управление сервером с нашим администрированием мы возьмем на себя: будем мониторить работу сервера, оперативно устранять неполадки, обновлять установленное ПО.
Серверы без администрирования вам будет необходимо поддерживать самостоятельно, но также можно обращаться за помощью в поддержку — у нас есть бесплатное и платное администрирование. Например, мы бесплатно установим или переустановим ОС, поможем добавить дополнительные IP или настроить веб-серверы.
Подробнее о бесплатном администрировании
В рамках
платного администрирования
мы установим и настроим практически любое ПО, поможем с оптимизацией настроек и решим еще множество задач — просто отправьте запрос с описанием задачи в поддержку, и мы оценим техническую возможность, сроки и стоимость.
Можем ли мы потестировать сервер, прежде чем оплатить его?
Да, мы предоставляем 5 дней тестового периода для всех серверов с готовыми конфигурациями.
Какие способы оплаты у вас есть?
Мы принимаем оплату:
по банковским картам, в том числе иностранным
через электронные кошельки ЮMoney и Киви
через терминалы Киви
через банк: по квитанции или счету
Что насчет закрывающих документов?
Для юридических лиц мы ежемесячно выставляем закрывающие документы.
Копии можно будет скачать в панели управления. Они появляются в первых числах месяца.
Оригиналы можно получить по Почте России или через ЭДО. Выбрать способ получения оригиналов вы можете в панели управления в разделе «Документы».
Можно ли подписывать документы электронной подписью?
Да, мы работаем с электронным документооборотом и принимаем документы, подписанные электронной подписью.
Подробнее о работе с Timeweb по ЭДО
Вы берете обслуживание сервера на себя — что это значит?
Мы будем полностью обеспечивать работоспособность сервера в ЦОДе: следить за бесперебойностью питания, устранять возникающие неполадки, устанавливать компоненты по вашему запросу и заменять комплектующие.
Мы хотим поставить на сервер свою собственное ПО — так можно?
Да, при аренде физического сервера без администрирования вы свободны в его настройке: вы можете устанавливать любое необходимое ПО и настраивать сервер нужным вам образом. Однако важно, чтобы ПО было легальным и не нарушало законодательство — подробнее об этом
в правилах и ограничениях.
Блокируете ли вы порты?
Нет, мы не ограничиваем входящий и исходящий трафик и не блокируем никакие порты на сервере.
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