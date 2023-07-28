Условия предоставления услуги «SSL-сертификат Let's Encrypt»
Подключение услуги «SSL-сертификат Let's Encrypt» позволит вам заказать и автоматически установить на доменное сертификат Let's Encrypt.
- Услуга предоставляется только на тарифных планах виртуального хостинга, при наличии зарегистрированного доменного имени в панели управления аккаунтом в разделе «Домены и поддомены».
- Услуга предоставляется бесплатно.
- Услуга подключается на срок 90 дней.
- За две недели до истечения срока действия сертификата услуга будет автоматически продлена.
- Отключить услугу возможно в любое время, обратившись в службу поддержки из панели управления аккаунтом.
При желании вы также можете воспользоваться дополнительной услугой «Настройка защищенного соединения».
Условия предоставления услуги:
- Подключить услугу можно при заказе сертификата Let's Encrypt.
- При подключении услуга активируется на срок от 1 дня.
- Списание средств с баланса аккаунта за использование услуги происходит ежедневно.
- Первое списание средств за услугу выполняется сразу после ее подключения. Последующие списания будут выполняться вместе со списаниями абонентской платы за хостинг.
- Стоимость услуги составляет 99 руб. в месяц.
- Отключить услугу можно в любой момент в разделе «Аккаунт» — «Доп. услуги».