Условия предоставления услуги «SSL-сертификат Let's Encrypt»

Подключение услуги «SSL-сертификат Let's Encrypt» позволит вам заказать и автоматически установить на доменное сертификат Let's Encrypt.

Услуга предоставляется только на тарифных планах виртуального хостинга, при наличии зарегистрированного доменного имени в панели управления аккаунтом в разделе «Домены и поддомены».

Услуга предоставляется бесплатно.

Услуга подключается на срок 90 дней.

За две недели до истечения срока действия сертификата услуга будет автоматически продлена.

Отключить услугу возможно в любое время, обратившись в службу поддержки из панели управления аккаунтом.

При желании вы также можете воспользоваться дополнительной услугой «Настройка защищенного соединения».



Условия предоставления услуги: