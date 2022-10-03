Разместить сайт на Yii на хостинге Timeweb можно двумя способами.

Способ 1

Воспользуйтесь нашей стандартной инструкцией по размещению сайта . Добавьте в файл .htaccess вашего сайта следующее содержимое:

Options +FollowSymLinks

IndexIgnore */*

RewriteEngine on



# Если запрос не начинается с web, добавляем его

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(web)

RewriteRule (.*) /web/$1



# Если файл или каталог не существует, обращаемся к /web/index.php

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /web/index.php

Способ 2

В разделе «Сайты» — «Мои сайты» панели управления аккаунта создайте новый сайт. В директории нового сайта удалите автоматически созданный каталог public_html . Перенесите файлы вашего сайта в созданную директорию. Подключитесь к серверу по SSH . Выполните следующую команду на сервере через SSH-подключение, указав имя директории сайта:

ln -s ~/имя_директории/web ~/имя_директории/public_html