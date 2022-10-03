Yii
Разместить сайт на Yii на хостинге Timeweb можно двумя способами.
Способ 1
- Воспользуйтесь нашей стандартной инструкцией по размещению сайта.
- Добавьте в файл
.htaccessвашего сайта следующее содержимое:
Options +FollowSymLinks
IndexIgnore */*
RewriteEngine on
# Если запрос не начинается с web, добавляем его
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(web)
RewriteRule (.*) /web/$1
# Если файл или каталог не существует, обращаемся к /web/index.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /web/index.php
Способ 2
- В разделе «Сайты» — «Мои сайты» панели управления аккаунта создайте новый сайт.
- В директории нового сайта удалите автоматически созданный каталог
public_html.
- Перенесите файлы вашего сайта в созданную директорию.
- Подключитесь к серверу по SSH.
- Выполните следующую команду на сервере через SSH-подключение, указав имя директории сайта:
ln -s ~/имя_директории/web ~/имя_директории/public_html
Если название каталога с проектом отличается от
web, замените его в данной команде на корректное (например,
publicи др.)