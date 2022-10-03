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Разместить сайт на Yii на хостинге Timeweb можно двумя способами.

Способ 1

  1. Воспользуйтесь нашей стандартной инструкцией по размещению сайта.
  2. Добавьте в файл .htaccess вашего сайта следующее содержимое:
Options +FollowSymLinks
IndexIgnore */*
RewriteEngine on

# Если запрос не начинается с web, добавляем его
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(web)
RewriteRule (.*) /web/$1

# Если файл или каталог не существует, обращаемся к /web/index.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /web/index.php

Способ 2

  1. В разделе «Сайты» — «Мои сайты» панели управления аккаунта создайте новый сайт.
  2. В директории нового сайта удалите автоматически созданный каталог public_html.
  3. Перенесите файлы вашего сайта в созданную директорию.
  4. Подключитесь к серверу по SSH.
  5. Выполните следующую команду на сервере через SSH-подключение, указав имя директории сайта:
ln -s ~/имя_директории/web ~/имя_директории/public_html

Если название каталога с проектом отличается от web, замените его в данной команде на корректное (например, public и др.)

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