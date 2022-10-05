SMS-уведомления
Вы можете привязать номер телефона к своему аккаунту, чтобы получать SMS-уведомления о выбранных событиях (блокировка аккаунта, списания средств и др.), а также включить двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа по СМС).
- В панели hosting.timeweb.ru
- В панели timeweb.cloud/my
В панели hosting.timeweb.ru
Привязка номера телефона
- Перейдите в раздел «Уведомления».
- Кликните на ссылку «телефон», чтобы указать номер. Если телефон уже указан, вы можете изменить его, кликнув на номер.
- Введите номер телефона и нажмите «Получить код подтверждения».
- В течение нескольких минут на указанный номер придет код — введите его в этом же окне и нажмите «Изменить».
Теперь вы можете активировать нужные вам уведомления.
Настройка типов уведомлений
- Перейдите в раздел «Уведомления».
- Включите нужные вам типы уведомлений.
- Укажите, в какое время вы хотите получать сообщения. Если событие произойдет вне этого периода, сообщение будет отправлено сразу после его начала.
В панели timeweb.cloud/my
Привязка номера
- Перейдите в раздел «Настройки аккаунта».
- На вкладке «Уведомления» нажмите «Добавить» в строке «Номер телефона».
- Введите номер телефона в формате 89xxxxxxxxx и нажмите «Получить код подтверждения».
- В течение нескольких минут на указанный номер придет код, введите его в этом же окне и нажмите «Привязать».
Настройка уведомлений
- Перейдите в раздел «Настройки аккаунта».
- На вкладке «Уведомления» включите нужные типы уведомлений.
- При необходимости измените период отправки сообщений в строке «Время доставки SMS».