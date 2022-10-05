SMS-уведомления

SMS-уведомления

Вы можете привязать номер телефона к своему аккаунту, чтобы получать SMS-уведомления о выбранных событиях (блокировка аккаунта, списания средств и др.), а также включить двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа по СМС).

В панели hosting.timeweb.ru

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Привязка номера телефона

  1. Перейдите в раздел «Уведомления».
  2. Кликните на ссылку «телефон», чтобы указать номер. Если телефон уже указан, вы можете изменить его, кликнув на номер.
  3. Введите номер телефона и нажмите «Получить код подтверждения».
  4. В течение нескольких минут на указанный номер придет код — введите его в этом же окне и нажмите «Изменить».

Теперь вы можете активировать нужные вам уведомления.

Настройка типов уведомлений

  1. Перейдите в раздел «Уведомления».
  2. Включите нужные вам типы уведомлений.
  3. Укажите, в какое время вы хотите получать сообщения. Если событие произойдет вне этого периода, сообщение будет отправлено сразу после его начала.

В панели timeweb.cloud/my

Без Названия (2)

Привязка номера

  1. Перейдите в раздел «Настройки аккаунта».
  2. На вкладке «Уведомления» нажмите «Добавить» в строке «Номер телефона».
  3. Введите номер телефона в формате 89xxxxxxxxx и нажмите «Получить код подтверждения».
  4. В течение нескольких минут на указанный номер придет код, введите его в этом же окне и нажмите «Привязать».

Настройка уведомлений

  1. Перейдите в раздел «Настройки аккаунта».
  2. На вкладке «Уведомления» включите нужные типы уведомлений.
  3. При необходимости измените период отправки сообщений в строке «Время доставки SMS».

 

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