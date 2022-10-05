Технический перенос домена в Timeweb

Если вы планируете перенести сайты на наш хостинг или VDS от другого хостинг-провайдера, также нужно выполнить технический перенос домена, который привязан к этим сайтам.

Технический перенос подразумевает, что домен начнет работать с нашим хостингом, но при этом административное управление доменом (оплата продления, смена администратора, изменение контактных данных и пр.) по-прежнему будет выполняться через текущего регистратора или хостинг-провайдера. Если же вы хотите продлевать домен через Timeweb, вы также можете выполнить смену регистратора — это можно будет сделать уже после технического переноса, по нашей инструкции.

Если вы пока не являетесь клиентом Timeweb, вам необходимо зарегистрировать учетную запись на нашем сайте, выбрав необходимую услугу (например, хостинг, VDS или выделенный сервер).

Перенести домен можно по инструкции ниже.

Способ 1. Смена A-записи

Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены». Кликните «Добавить домен».



Введите домен и и привяжите его к нужному сайту или VDS. Нажмите «Добавить».

На стороне держателя NS-серверов , указанных для домена, внесите в качестве А-записи IP-адрес сервера, на котором расположен аккаунт (или IP-адрес вашего VDS-сервера, если вы используете эту услугу).

Применение изменений займет некоторое время, от 15 минут до 3 часов.

При добавлении домена в панель, в настройках домена будут автоматически указаны ресурсные записи Timeweb (MX, А, TXT), однако они не имеют силы, пока домен ссылается на сторонние NS-серверы. Управлять ресурсными записями домена вам по-прежнему нужно на стороне держателя NS-серверов.

Способ 2. Смена NS-серверов

Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены». Кликните «Добавить домен».



Введите домен и и привяжите его к нужному сайту или VDS. Нажмите «Добавить».

На стороне текущего регистратора или хостинг-провайдера укажите для доменного имени NS-серверы Timeweb (если регистратором домена является Таймвэб.Домены, сменить NS-записи можно в разделе «Домены» — «Мои домены» вашей панели управления):

ns1.timeweb.ru

ns2.timeweb.ru

ns3.timeweb.org

ns4.timeweb.org

Для применения изменений потребуется от 3 до 24 часов, и в течение этого времени домен будет недоступен.

После изменения NS-серверов для домена будут по умолчанию применены ресурсные записи Timeweb. Если, например, вы используете почтовый сервис Яндекса, то для продолжения работы с ним вам будет необходимо изменить MX-запись домена на mx.yandex.net. Управлять ресурсными записями (MX, А, TXT, CNAME и др.) вы можете через раздел «Домены» — «Мои домены» — «Настройки домена» — «Настройки DNS».

Как узнать текущего DNS-провайдера или регистратора домена

Определить держателя NS-серверов и регистратора домена можно с помощью whois-сервиса, например, на нашем сайте: https://timeweb.com/ru/services/domains/

Введите в строку поиска доменное имя и нажмите «Проверить домены». Появится уведомление, что домен занят: нажмите на кнопку WHOIS справа.

Откроется новое окно с информацией о домене:

В поле nserver видим, что домен расположен на NS-серверах Timeweb. В поле registrar указан регистратор домена — Timeweb.

В вашем случае при проверке будут другие значения, и по ним вы сможете определить, в какую компанию необходимо обратиться, чтобы изменить требуемые настройки у домена.

Видеоинструкция

В видео рассказываем, как перенести сайт и домен и настроить DNS.

Чтобы сразу перейти к инструкции по техническому переносу домена, переключитесь на 03:22.