Делегирование домена (ТаймВэб.Домены)

Делегирование домена (ТаймВэб.Домены)

По умолчанию для доменных имен, зарегистрированных через ТаймВэб.Домены, указываются NS-серверы регистратора:

  • ns1.timeweb.ru (IP 92.53.116.200)
  • ns2.timeweb.ru (IP 92.53.98.100)

Сменить NS-серверы домена вы можете в панели управления; подробнее см. Настройка DNS-записей.

Для снятия домена с делегирования отправьте заявку с административного ящика домена на domains@timeweb.name, сообщив домен, о котором идет речь. Заявка будет обработана в течение 2 часов. 

 

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