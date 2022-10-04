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Делегирование домена (ТаймВэб.Домены)
Делегирование домена (ТаймВэб.Домены)
Делегирование домена (ТаймВэб.Домены)
По умолчанию для доменных имен, зарегистрированных через ТаймВэб.Домены, указываются NS-серверы регистратора:
- ns1.timeweb.ru (IP 92.53.116.200)
- ns2.timeweb.ru (IP 92.53.98.100)
Сменить NS-серверы домена вы можете в панели управления; подробнее см. Настройка DNS-записей.
Для снятия домена с делегирования отправьте заявку с административного ящика домена на domains@timeweb.name, сообщив домен, о котором идет речь. Заявка будет обработана в течение 2 часов.
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